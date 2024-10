Ressources Cerro de Pasco commence à se négocier sur le OTCQB

MONTRÉAL, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco Inc. (CSE: CDPR) (OTCQB: GPPRF) (Frankfurt: N8HP) («CDPR» ou la «Société» ) a le plaisir d'annoncer qu’elle a réussi à migrer du marché OTC Pink Market au marché OTCQB Venture Market (le « OTCQB »). Les actions ordinaires de la Société commencent à être négociées aujourd'hui sur le marché OTCQB, sous le symbole : GPPRF. Les investisseurs pourront maintenant obtenir les plus récentes informations financières et les cotes de niveau 2 en temps réel pour la Société sur le site www.otcmarkets.com. Les actions ordinaires de la Société continueront d'être négociées à la Bourse canadienne des valeurs mobilières sous le symbole « CDPR » et sur la Bourse de Francfort sous le symbole "N8HP".

Guy Goulet, chef de la direction, a déclaré : « Nous sommes heureux d’annoncer notre inscription sur l'OTCQB, car cela donne à nos actionnaires actuels et potentiels une autre plateforme réglementée à partir de laquelle ils peuvent commodément négocier nos actions ordinaires. Du point de vue de la société, cela lui donne une exposition supplémentaire à un marché américain élargi d'investisseurs dans le secteur des métaux et des mines ».

À propos d'OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX : OTCM) exploite des marchés réglementés pour la négociation de 12 000 titres américains et internationaux. Nos normes de divulgation axées sur les données constituent le fondement de nos trois marchés publics : OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market et Pink® Open Market.

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Ressources Cerro de Pasco Inc. se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100 %, la concession minière El Metalurgista, qui comprend des résidus minéraux riches en argent et des stocks extraits de plus d'un siècle d'activité de la mine à ciel ouvert de Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. L’approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l’assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans le cadre d’une économie circulaire. Il s'agit de l'une des plus importantes ressources en surface au monde.

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer une « information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En général, les informations prospectives peuvent être identifiées par des mots comme « pro forma », « planifie », « s’attend », « peut », « devrait », « pourrait », « pourra », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention », « anticipe », « croit », ou des variations de ces mots ou phrases, y compris les variations négatives, qui font référence à certaines mesures, certains événements ou certains résultats qui peuvent être prises, se produire ou être réalisés. De tels énoncés prospectifs, qui concernent les activités et développement de la Société, comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux qui sont exprimés ou qui sont implicites dans ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. De tels facteurs comprennent, entre autres, les risques liés à l’exploration, à la mise en valeur et aux activités minières; l’incidence d’événements macroéconomiques ainsi que les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics de la CDPR, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces énoncés se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces énoncés. Bien que le CDPR estime que les hypothèses et les facteurs utilisés pour préparer les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés et à ces informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les énoncés prospectifs ni les informations prospectives inclus aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent.

Renseignements

Ressources Cerro de Pasco Inc.

Guy Goulet, chef de la direction

Tél. : 579-476-7000

Courriel : ggoulet@pascoresources.com