El lujo y exclusividad llegan a Barbados: Royalton CHIC Resorts abrirá sus puertas en la isla

ST. MICHAEL, Barbados, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, conocido por su diversa cartera de marcas todo incluido en el Caribe, se complace en anunciar su expansión a Barbados con la apertura de Royalton CHIC Barbados, un sofisticado y vibrante resort todo incluido solo para adultos, cuya apertura está prevista para la primavera de 2026.

Ubicado a solo 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Barbados, en la codiciada Costa Dorada de la isla, famosa por sus tranquilas aguas caribeñas, esta nueva propiedad promete redefinir la escena del lujo en Barbados, combinando la vibrante energía de la isla con la exclusividad de Royalton CHIC Resorts. Además, incluirá el característico concepto 'Party Your Way' de la marca, una propuesta única que ha ganado rápidamente notoriedad en la industria hotelera.

Los huéspedes de este resort todo incluido experimentarán lujo y dinamismo desde el momento de su llegada. El resort contará con 220 modernas suites diseñadas con detalles elegantes y alusiones a la cultura local, que reflejan privacidad y sofisticación. Cada suite ofrecerá vistas frente al mar, acceso directo a la piscina o vistas al océano, con amplios balcones para disfrutar de los tranquilos alrededores. Aquellos que busquen un lujo elevado podrán reservar la exclusiva categoría de suites Diamond Club™, que incluye servicio de mayordomo personalizado, acceso a un salón privado, áreas exclusivas y amenidades premium diseñadas para mejorar cada aspecto de su estancia.

"Estamos encantados de llevar una de nuestras marcas a Barbados. Su gente, rica cultura e historia, belleza natural y ubicación privilegiada nos llenan de orgullo mientras finalmente incorporamos este destino a nuestra cartera,” comentó Jordi Pelfort, Presidente de Blue Diamond Resorts. “Este destino icónico es el lugar perfecto para un resort tan emocionante como Royalton CHIC Barbados.”

Evolucionando del modelo todo incluido tradicional, Royalton CHIC Resorts ofrece una combinación única de relajación y entretenimiento enérgico. Este equilibrio distinto ha atraído a una amplia gama de viajeros modernos.

En cuanto a la gastronomía, el resort contará con una impresionante selección de restaurantes de alta categoría que rendirán homenaje a la exquisita gastronomía local e internacional por la que Barbados es conocido. Los huéspedes disfrutarán de una variedad de opciones, que incluyen un buffet internacional, una steakhouse especializada y un restaurante de fusión de cocina francesa y caribeña. Sin embargo, el verdadero protagonista será Level 12, un deslumbrante rooftop bar y lounge, abierto al público e inspirado en el popular Level 18 de Royalton CHIC Cancun. Con vistas panorámicas inigualables, este lugar se convertirá en el epicentro para eventos de alta energía y encuentros vibrantes.

Con su ubicación privilegiada, Royalton CHIC Barbados ofrecerá a los huéspedes el entorno perfecto para relajarse en el paraíso mientras disfrutan de un ambiente lleno de entretenimiento continuo. Ya sea descansando junto a la piscina, disfrutando de tratamientos de clase mundial en The Royal Spa o energizándose con las dinámicas clases de Royalton FIT, siempre habrá algo para todos. Para elevar aún más la emoción, el equipo de entretenimiento característico de la marca, los CHIC Angels, presentará una variedad de eventos y actividades diseñados para celebrar cada momento.

"Este será el lugar ideal para viajeros adultos que desean disfrutar del atractivo único del Caribe mientras se sumergen en un entorno moderno y dinámico," añadió Pelfort.

Este innovador resort representa un momento significativo para Barbados, ya que será la primera propiedad todo incluido solo para adultos de su tipo en la isla. Con su vibrante energía, lujosas amenidades y ubicación frente a la playa, Royalton CHIC Barbados está destinado a redefinir el panorama hotelero de la isla y convertirse en la opción preferida para adultos que buscan una escapada caribeña única.

Para más información, visite royaltonchicresorts.com.

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 80 propiedades, que superan las 20,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts ofrece experiencias vibrantes y efervescentes con todo incluido sólo para adultos para festejar a tu manera y deleitarte con lo inesperado. Ubicado en populares destinos del Caribe como Punta Cana - República Dominicana, Cancún - México, y Antigua, esta nueva generación de todo incluido sólo-adultos ofrece experiencias sin precedentes en las que el lujo y la diversión se encuentran en cada lugar idílico. Elija entre relajarse y darse un capricho o salir de fiesta y divertirse, festeje a su manera.

Ideal para parejas, grupos, solteros o amigos, incluyendo las modernas habitaciones y suites All-In Luxury™, la cama premium DreamBed™, una variedad de ofertas culinarias, All-In Connectivity™ y exclusividad a través de la categoría Diamond Club™. Sus huéspedes pueden elegir entre desconectarse por completo y relajarse en el spa o disfrutar de únicos eventos y fiestas temáticas del resort en cada lugar insignia del hotel.

Para más información sobre Royalton CHIC Resorts, visite www.royaltonchicresorts.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bb6762ce-da0d-4697-8198-ed2834fc28b7/es