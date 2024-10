Ni ud af ti danskere vil gerne købe italiensk frugt og grønt, og helst økologisk

KØBENHAVN, Danmark, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Danskerne elsker italiensk frugt og grønt, helst økologisk, og trefarvet mad i det hele taget. Det viser en undersøgelse, som SEC Newgate Italia i de seneste uger har gennemført for CSO Italy, den største organisation i sektoren, der repræsenterer omkring 60 % af de italienske frugt- og grøntsagsproducenter, og som blev præsenteret under et arrangement om dansk storhandel i København som led i Made in Nature, et projekt til fremme af og information om økologisk frugt og grønt, finansieret af EU og udtænkt af CSO Italy.

Følgende italienske virksomheder deltager også i Made in Nature-projektet: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel og Veritas Bio frutta.

Undersøgelsen, der blev gennemført i begyndelsen af oktober, blev foretaget blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 18-65 år. I alt 511 personer fra fire generationer blev interviewet: Boomers (8 %), Generation X (35 %), Millenials (38 %) og Generation Z (19 %).

Overraskende er resultaterne af forbruget af frugt og grønt i Den Lille Havfrues Land: mere end 98 % spiser det, og næsten 90 % foretrækker økologisk; mere end 60 % køber det tre eller flere gange om ugen. Det er også bemærkelsesværdigt, at man er villig til at betale en merpris for økologisk frugt og grønt: 8 % af danskerne ville være villige til at betale mere end 30 %, 31 % mere end 20 % og 34 % mere end 10 % i forhold til prisen på konventionelt frugt og grønt.

Der er også en stor kærlighed til frugt og grønt og det italienske køkken i det hele taget: Kun 1 ud af 4 danskere gav en lav score mellem 1 og 6 på deres kærlighed til produkterne fra Bel Paese og den fremragende kvalitet af maden. Men over 75 % vurderede den til mellem 7 og 10. Faktisk sagde 9 ud af 10 danskere (91 %), at de helt sikkert eller meget sikkert ville købe italiensk frugt og grønt, hvis det fandtes i deres foretrukne supermarked eller butik.

'Det er ikke overraskende, at danskerne foretrækker økologi og vælger det til deres daglige indkøb,' siger Luca Mari, Marketing & Project Manager hos CSO Italy. 'Men det er glædeligt at opdage, at der stadig er et stort spillerum for vores virksomheder: Sammenlignet med 18 %, som ikke ser nogen klare forskelle mellem økologiske og konventionelle produkter, måske fordi de ikke er særlig bevidste om værdien af økologi, er der også 10 %, som stadig er i gang med at danne sig en mening. Workshoppen og de B2B-møder, vi organiserede i dag,' konkluderede Luca Mari, 'går netop i retning af at støtte virksomheder, der ønsker at komme ind eller styrke deres tilstedeværelse i Danmark.'

Ved arrangementet deltog også den italienske ambassadør i Danmark, Stefania Rosini, som understregede vigtigheden af at udvikle projekter som Made In Nature i tråd med fremme af middelhavskosten, en fødevaremodel, der kombinerer sundhed og bæredygtighed og tilbyder produkter af høj kvalitet. Et projekt, der hjælper virksomheder med at komme ind på dansk territorium og kommunikere deres høje standarder.

Finansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter, der udtrykkes, er alene forfatterens/forfatternes og afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske Unions eller European Research Executive Agencys (REA) holdninger. Hverken Den Europæiske Union eller den tildelende administration kan holdes ansvarlige for dem.

