Paris (France), 31 octobre 2024, diffusion à 17h45

Résultats du 3ème trimestre et à fin septembre 2024

PROGRÈS DANS LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE ET LA FEUILLE DE ROUTE FINANCIÈRE

EN BONNE VOIE POUR ATTEINDRE NOS OBJECTIFS ANNUELS

T3 9M1 Chiffre d’affaires2 246m$ 778m$ (-3%) EBITDA ajusté2 98m$ 298m$ (+7%) Cash-Flow Net 10m$ 34m$ (vs -15$m au 30 sept. 2023)

Sophie Zurquiyah, directrice générale de Viridien, a déclaré :

« Nos résultats depuis le début de l'année démontrent la solidité de notre vision stratégique, avec des progrès significatifs dans le leadership technologique, la croissance des nouvelles activités et la génération de trésorerie.

Geoscience s’est particulièrement distingué par sa performance, tirant parti de sa différenciation claire, de sa technologie d’imagerie de pointe et de sa puissance de calcul pour atteindre un carnet de commandes record. Pour Earth Data, le projet Laconia, utilisant notre technologie la plus avancée, a augmenté son niveau de préfinancement et poursuivi sa bonne progression.

Sensing & Monitoring met activement en œuvre son plan de transformation et est en bonne voie pour atteindre en 2025 les résultats escomptés en matière de réduction des coûts et de flexibilité opérationnelle, afin d'améliorer la performance à travers les cycles d’activité.

Enfin, nous continuons à exécuter notre feuille de route financière avec la mise en œuvre du programme de rachat d’obligations et réaffirmons nos objectifs pour l’année complète. »

Eléments clés du 3ème trimestre 2

Groupe 2 Chiffre d’affaires, EBITDA et résultat net IFRS : 219, 71 et -10 millions de dollars respectivement. Recul global du chiffre d’affaires du Groupe, en raison de l’absence de « mega crew » pour Sensing & Monitoring (chiffre d’affaires SMO en baisse de 50%) contrairement au troisième trimestre 2023. Chiffre d’affaires DDE stable, avec la poursuite de la forte croissance de Geoscience (chiffre d’affaires + 32% et prises de commandes +91%). EBITDA ajusté du groupe de 98 millions de dollars, incluant -12 millions de dollars de dédommagements de non-utilisation des navires. EBITDA ajusté pour DDE de 108 millions de dollars, en hausse de 5 % grâce à la bonne performance de Geoscience. EBITDA ajusté de SMO de 1 million de dollars (contre 12 millions de dollars). Cash-flow Net de 10 millions de dollars, incluant -18 millions de dollars d’indemnités contractuelles des navires. Mise en œuvre du programme de rachat d’obligations. 25 millions de dollars ont déjà été rachetés au 31 octobre dans le cadre du programme de 30 millions de dollars pour 2024 (12 millions de dollars rachetés et annulés au 30 septembre). Liquidité à 442 millions de dollars (dont 100 millions de ligne de crédit renouvelable non tirée).







Digital, Data and Energy Transition (DDE)



Chiffre d'affaires de 187 millions de dollars, en hausse de 1 % : forte croissance des revenus de Geoscience, compensée par un niveau inférieur des revenus après-vente de Earth Data. EBITDA ajusté de 108 millions de dollars, en hausse de 5 % : rentabilité impactée par -12 millions de dollars de dédommagements de non-utilisation des navires (contre -20 millions de dollars au T3 2023). Geoscience Chiffre d'affaires de 103 millions de dollars (+32%). La performance de Geoscience continue d'être portée par le leadership technologique. Les prises de commandes (en hausse de 91 %) bénéficient de la technologie d'imagerie de pointe, du nouveau centre de données au Royaume-Uni et de l'augmentation de l'activité au Moyen-Orient. Les nouvelles activités confirment une dynamique positive, tant dans le secteur du stockage de carbone (CCUS) avec la publication de la dernière phase de l'étude sur le stockage de carbone dans le Golfe du Mexique pour accompagner les prochaines mises aux enchères de licence d’exploitation, que dans le secteur minier avec l'attribution d'un programme de détection en Oman visant à identifier, cartographier et hiérarchiser le potentiel de prospectivité des minéralisations. Earth Data Chiffre d'affaires de 83 millions de dollars (-22%). Préfinancements à 58 millions de dollars (+4 %). Première contribution du projet Laconia dans le golfe du Mexique. Faible activité après-vente au T3 (en baisse de 50% à 26 millions de dollars), avec une clôture de fin de période défavorable. Nouvelles activités : revenus issus de l’étude norvégienne pour le stockage de carbone, entraînant le retraitement des données existantes dans la région.

Sensing and Monitoring (SMO) Chiffre d'affaires de 59 millions de dollars, en baisse de 51% dans les produits terrestres et marins, après la dernière livraison des systèmes « mega crew » en 2023. EBITDA ajusté de 1 million de dollars (vs 12 millions de dollars). Plan de transformation en bonne voie pour atteindre les réductions de coûts et la flexibilité opérationnelle attendues. Les nouvelles activités représentent 17 % des revenus. Livraison de nodes sismiques terrestres pour des campagnes d'études sismiques à grande échelle prévue dans des zones urbaines afin de découvrir des ressources énergétiques, notamment géothermiques.

Objectifs financiers 2024 Le Groupe réitère ses objectifs 2024 et confirme sa feuille de route financière 2024-2025. Chiffre d’affaires proche de celui de 2023. L'EBITDA bénéficiera d’un mix favorable. Les investissements cash multi-clients EDA devraient s’élever à environ 230-250 millions de dollars. Le flux de trésorerie net est prévu à un niveau similaire à celui de 2023.



Le Conseil d'administration s'est réuni le 31 octobre 2024 et a approuvé les états financiers consolidés au 30 septembre 2024.

A propos de Viridien (anciennement CGG) :

Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et en données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 500 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN jusqu’au 30 juillet : FR0013181864 et ISIN à partir du 31 juillet : FR001400PVN6)

T3 et 9M 2024 – Résultats financiers

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS IFRS – 30 SEPTEMBRE 2024

Comptes consolidés

Compte de résultat intermédiaire consolidé

Neuf mois clos le 30 septembre En millions de dollars US, excepté pour les données par actions en dollars US Notes 2024 2023 Chiffre d’affaires total 784,8 810,4 Autres produits des activités ordinaires 0,1 0,2 Total produits des activités ordinaires 784,9 810,6 Coût des ventes (587,1) (578,0) Marge brute 197,8 232,6 Coûts nets de recherche et développement (15,2) (20,5) Frais commerciaux (28,6) (26,6) Frais généraux et administratifs (55,9) (54,2) Total autres produits (charges) - net (3,6) (0,9) Résultat d’exploitation 94,6 130,4 Coût de l’endettement financier brut (82,3) (79,5) Produits financiers sur la trésorerie 8,7 4,0 Coût de l’endettement financier net (73,6) (75,5) Autres produits financiers (charges) (0,9) (1,6) Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence 20,1 53,3 Impôts (14,2) (24,6) Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence 6,0 28,7 Résultat des sociétés mises en équivalence 0,9 0,5 Résultat net des activités poursuivies 6,9 29,2 Résultat net des activités abandonnées 14,7 2,3 Résultat net de l’ensemble consolidé 21,6 31,5 Attribué aux : Actionnaires de la société mère USD 21,2 28,0 Participations ne donnant pas le contrôle USD 0,4 3,5 Résultat net par action – Base USD 2,97 0,04 – Dilué USD 2,95 0,04 Résultat net par action pour les activités poursuivies – Base USD 0,91 0,04 – Dilué USD 0,91 0,04 Résultat net par action pour les activités abandonnées – Base USD 2,06 - – Dilué USD 2,05 -

État du résultat global intermédiaire consolidé

Neuf mois clos le 30 septembre En millions de dollars US 2024 2023 Résultat net de l’ensemble consolidé 21,6 31,5 Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie 0,2 0,2 Variation de l’écart de conversion 3,3 10,5 Total des éléments appelés à être reclassés ultérieurement dans le résultat net (1) 3,5 10,7 Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite 0,4 (0,7) Total des éléments non reclassés ultérieurement en résultat (2) 0,4 (0,7) Autres éléments du résultat global des sociétés, nets d’impôts (1) + (2) 3,9 10,0 Etat du résultat global consolidé de la période 25,5 41,5 Attribué aux : - Actionnaires de la société mère 24,7 39,2 Participations ne donnant pas le contrôle 0,8 2,3

État de situation financière consolidé

En millions de dollars US, sauf indication contraire Notes 30 septembre 2024 31 décembre 2023 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 341,7 327,0 Clients et comptes rattachés, nets 287,3 310,9 Stocks et travaux en cours, nets 207,1 212,9 Créances d’impôt 37,0 30,8 Autres actifs courants, nets 67,4 92,1 Total actif courant 940,5 973,7 Impôts différés actif 35,5 29,9 Autre actifs non courants, net 7,8 6,8 Participations et autres immobilisations financières, nettes 25,3 22,7 Participations dans des sociétés mises en équivalence 2,6 2,2 Immobilisations corporelles, nettes 230,7 206,1 Immobilisations incorporelles, nettes 611,5 579,7 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 098,1 1 095,5 Total actif non courant 2 011,4 1 942,9 TOTAL ACTIF 2 951,9 2 916,6 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Dettes financières – part court terme 79,8 58,0 Fournisseurs et comptes rattachés 94,1 86,4 Dettes sociales 87,9 89,1 Impôts sur les bénéfices à payer 21,2 12,5 Acomptes clients 19,1 24,0 Provisions – part court terme 8,1 8,7 Autres passifs financiers courants 5,9 21,3 Autres passifs courants 233,6 250,3 Total passif courant 549,8 550,3 Impôts différés passif 22,1 24,3 Provisions – part long terme 32,8 30,1 Dettes financières – part long terme 1 265,1 1 242,8 Autres passifs financiers non courants - 0,5 Autres passifs non courants 1,7 4,3 Total dettes et provisions non courantes 1 321,7 1 302,0 Actions ordinaires : 11.212.215 actions autorisées et 7.161.465 actions d’une valeur nominale de 1 EUR par action en circulation au 30 septembre 2024 8,7 8,7 Primes d’émission et d’apport 118,7 118,7 Réserves 1 004,0 980,4 Autres réserves 19,8 27,3 Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (1,2) (1,4) Ecarts de conversion (87,9) (90,8) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 042,0 1 022,8 Participations ne donnant pas le contrôle 38,5 41,5 Total capitaux propres 1 080,5 1 064,3 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 951,9 2 916,6

Tableau des flux de trésorerie intermédiaire consolidé

Neuf mois clos le 30 septembre En millions de dollars US Notes 2024 2023 EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé 21,6 31,5 Moins : Résultat net des activités abandonnées (14,7) (2,3) Résultat net des activités poursuivies 6,9 29,2 Amortissements et dépréciations 71,8 63.3 Amortissements et dépréciations des études Earth Data 144,0 99,8 Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth Data (11,6) (11,8) Augmentation (diminution) des provisions 0,2 0,5 Coûts des paiements en actions 2,2 1,7 Plus ou moins-values de cessions d’actif 0,1 0,1 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,9) (0,5) Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie (2,5) 1,8 Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 210,2 184,1 Moins : coût de la dette financière 73,6 75,5 Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) 14,2 24,6 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 297,9 284,2 Impôt décaissé (10,0) (3,8) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 287,9 280,4 Variation du besoin en fonds de roulement 10,0 (23,5) - Variation des clients et comptes rattachés (2,3) (29,4) - Variation des stocks et travaux en cours 7,0 17,4 - Variation des autres actifs circulants 14,9 6,6 - Variation des fournisseurs et comptes rattachés 10,6 (0,4) - Variation des autres passifs circulants (20,2) (17,7) Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 297,8 256,9 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth Data (24,3) (48,3) Investissement en trésorerie dans les études Earth Data, nettes de trésorerie (180,1) (141,7) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 1,1 - Plus ou moins-values sur immobilisations financières 0,5 - Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - (1,9) Variation des autres actifs financiers non courants (2,1) (2,9) Flux de trésorerie affectés aux investissements (205,0) (194,8)





Neuf mois clos le 30 septembre En millions de dollars US Notes 2024 2023 FINANCEMENT Remboursement d'emprunts (12,2) (1,5) Nouveaux emprunts 0,1 23,0 Paiement au titre des contrats de location (43,4) (37,9) Charges d’intérêt payées (42,2) (46,5) Dividendes versés et remboursement de capital : - - aux actionnaires de la société mère 0,0 - - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (3,8) (0,8) Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (101,6) (63,7) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie 1,1 (4,3) Variation de trésorerie des activités abandonnées 22,4 (17,0) Variation de trésorerie 14,7 (22,9) Trésorerie à l'ouverture 327,0 298,0 Trésorerie à la clôture 341,7 275,1

Variation des capitaux propres consolidés

Montants en millions de dollars US excepté pour les données par actions Nombre d’actions émises Capital social Primes d’émission et d’apport Réserves Autres réserves Actions propres Résultats directement enregistrés en Capitaux propres Ecarts de Conversion Viridien S.A. - Capitaux propres attribués aux actionnaires de la société-mère Participation ne donnant pas le contrôle Total Capitaux propres Au 1er janvier 2023 7.123.573 8,7 118,6 967,9 50,0 (20,1) (3,4) (102,4) 1 019,3 39,5 1 058,8 Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite (1) (0,7) (0,7) (0,7) Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie (2) 0,2 0,2 0,2 Variation de l’écart de conversion (3) 11,7 11,7 (1,2) 10,5 Autres éléments du résultat global consolidé (1)+(2)+(3) - - - (0,7) - - 0,2 11,7 11,2 (1,2) 10,0 Résultat net (4) 28,0 28,0 3,5 31,5 Etat du résultat global consolidé (1)+(2)+(3)+(4) - - - 27,3 - - 0,2 11,7 39,2 2,3 41,5 Exercice de bons de souscription 238 0,1 0,1 0,1 Dividendes - (0,9) (0,9) Paiements fondés sur des actions 12.951 1,7 1,7 1,7 Variation de l’écart de conversion généré par la maison mère (10,7) (10,7) (10,7) Au 30 septembre 2023 7.136.763 8,7 118,7 996,9 39,3 (20,1) (3,2) (90,7) 1 049,6 40,9 1 090,5





Montants en millions de dollars US excepté pour les données par actions Nombre d’actions émises Capital social Primes d’émission et d’apport Réserves Autres réserves Actions propres Résultats directement enregistrés en Capitaux propres Ecarts de Conversion Viridien S.A. - Capitaux propres attribués aux actionnaires de la société-mère Participation ne donnant pas le contrôle Total Capitaux propres Au 1er janvier 2024 7.136.763 8,7 118,7 980,4 27,3 (20,1) (1,4) (90,8) 1 022,8 41,5 1 064,3 Produits (charges) nets sur écarts actuariels des plans de retraite (1) 0,4 0,4 0,4 Produits (charges) nets sur couverture des flux de trésorerie (2) 0,2 0,2 0,2 Variation de l’écart de conversion (3) 2,9 2,9 0,4 3,3 Autres éléments du résultat global consolidé (1)+(2)+(3) - - - 0,4 - - 0,2 2,9 3,5 0,4 3,9 Résultat net (4) 21,2 21,2 0,4 21,6 Etat du résultat global consolidé (1)+(2)+(3)+(4) - - - 21,6 - - 0,2 2,9 24,7 0,8 25,5 Dividendes - (3,8) (3,8) Paiements fondés sur des actions 24.703 2,0 2,0 2,0 Variation de l’écart de conversion généré par la maison mère (7,5) (7,5) (7,5) Au 30 septembre 2024 7.161.465 8,7 118,7 1 004,0 19,8 (20,1) (1,2) (87,9) 1 042,0 38,5 1 080,5





1 Hors indication contraire, toutes les variations se réfèrent à la même période de l’année précédente

2 Hors indication contraire, tous les chiffres et commentaires se réfèrent au "Segment" (c'est-à-dire avant IFRS 15), tel que défini dans le glossaire du Document d'Enregistrement Universel 2023, section 8.7.

