EDF : EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior pour un montant nominal de 500 millions de livres sterling

EDF annonce le succès de son émission d’obligations senior pour un montant nominal de 500 millions de livres sterling

Le 31 octobre 2024, EDF (BBB positive S&P / Baa1 stable Moody’s / BBB+ négative Fitch) a levé avec succès

500 millions de livres sterling d’obligations senior d’une maturité de 40 ans avec un coupon fixe de 6,5 %.

Un montant égal au produit net de l’émission sera affecté au financement et/ou refinancement des investissements réalisés dans la construction des deux réacteurs de type EPR sur le site d’Hinkley Point C au Royaume-Uni, dans le Somerset, d’une capacité totale de 3,26 GW.

Ces réacteurs, dont l’analyse du cycle de vie est évaluée à moins de 6gCO 2 /kWh (1), contribueront de façon décisive à l’ambition du Royaume-Uni d’être "zéro émission nette” à l’horizon 2050. En attendant leur mise en service, la filiale du Groupe EDF au UK produit déjà depuis 2023 une électricité sans émission directe de CO 2 .

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 434 TWh (1), le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 40,9 millions de clients (2) et a réalisé un chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros en 2023.

(1) cf. URD 2023 d’EDF, sections 1.2.3, 1.3.2 et 3.1

(2) Les clients sont décomptés par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison.

(1) Cf. rapport Life cycle carbon and environmental impact analysis of electricity from Hinkley Point C nuclear power plant development

Pièce jointe