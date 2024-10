Les Canadiens invités à soutenir les vétérans avec le coquelicot numérique

OTTAWA, Ontario, 31 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Canadiens rendront hommage aux vétérans et à leurs sacrifices incommensurables dans le cadre de la Campagne du coquelicot numérique qui se déroulera du 25 octobre au 11 novembre sur le site mypoppy.ca.

La Fondation nationale Légion s’est faite la championne du coquelicot numérique, une campagne nationale annuelle qui redonne aux vétérans et à leurs familles pendant la période du Souvenir et qui unit les Canadiens d’un océan à l’autre.

La Campagne du coquelicot numérique de la FNL est de retour cette année pour permettre aux gens de se souvenir de ceux et celles qui sont tombés au champ d’honneur.

« Le coquelicot numérique fait beaucoup pour que les Canadiens et Canadiennes n’oublient jamais les disparus, tout en offrant une expérience personnalisée », affirme Thomas Irvine, président du conseil d’administration de la Fondation nationale Légion. « On peut ajouter des commémorations dédiées à des êtres chers sur chaque coquelicot numérique pour s’assurer que leur mémoire reste vivante, tout en signalant son soutien aux vétérans canadiens ».

Il est à noter que les coquelicots numériques peuvent être partagés avec des amis et des membres de la famille sur les réseaux sociaux, ainsi qu’avec des collègues et des clients en l’ajoutant à sa signature, afin de promouvoir le Souvenir auprès de toutes les générations.

Rencontre avec le passé

La Banque HomeEquity est fière d’être le commanditaire principal de la Campagne du coquelicot numérique 2024. En collaboration avec la Fondation nationale Légion,« Rencontre avec le passé» sera présenté aux Canadiens pour rappeler les sacrifices consentis par les courageux Vétérans.

« Maintenant à notre sixième année, la Banque HomeEquity est fière de servir les Vétérans canadiens et leurs familles grâce à notre participation à la Campagne du coquelicot numérique », a déclaré Katherine Dudtschak, Presidente de la Banque HomeEquity. « Nous savons à quel point ce soutien est important et c’est pourquoi nous appelons les Canadiens à soutenir et à remercier ceux qui ont tant sacrifié pour notre pays. »

« Rencontre avec le passé » est une initiative conçue pour inciter les Canadiens à réfléchir aux sacrifices et aux difficultés rencontrés par les soldats pendant les Première et Seconde Guerres mondiales. Les invitations à des réunions permettent aux participants de découvrir des histoires marquantes du passé, mettant en lumière le courage et la résilience de ceux qui ont combattu en première ligne. En donnant un coquelicot numérique, les individus peuvent rendre hommage à leur héritage et reconnaître l'importance profonde de leurs contributions. Il est important de se souvenir de ceux qui ont servi, car cette initiative rappelle les défis rencontrés en temps de guerre.

Façons de faire un don

La Fondation nationale Légion est reconnaissante à tous les donateurs qui ont participé à notre campagne principale. Tous les dons reçoivent un reçu fiscal instantané. C’est grâce à la générosité des donateurs que la Fondation peut soutenir les vétérans et leurs familles. Du 25 octobre au 11 novembre, nous invitons les Canadiens et Canadiennes à créer leur coquelicot numérique 2024. La campagne de cette année sera à nouveau présentée sur le site mypoppy.ca.

À propos de la Fondation nationale Légion

La Fondation nationale Légion est un organisme national consacré à l’enrichissement de la vie des vétérans des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada. Grâce à nos généreux donateurs et à des initiatives telles que le coquelicot numérique, la Fondation soutient les vétérans et leurs familles. Les domaines d’impact comprennent la santé et le bien-être des vétérans, les bourses d’études pour les étudiants, et l’éducation pour les enfants et les jeunes.

À propos de la Banque HomeEquity

La Banque HomeEquity est une banque canadienne de l’annexe 1 qui offre une gamme de solutions de prêts hypothécaires inversés, y compris le produit phare, l’hypothèque inversée CHIP MC. La société a été fondée il y a plus de 30 ans en tant que solution basée sur une rente pour répondre aux besoins financiers des Canadiens qui souhaitaient accéder à la valeur nette de leur principal actif, soit leur demeure. La Banque s’est engagée à donner aux Canadiens âgés de 55 ans et plus les moyens de vivre la retraite qu’ils méritent, dans la demeure qu’ils aiment.

