Tornator Oyj Pörssitiedote 7.10.2024 klo 11.00

Sisäpiiritieto: Tornator Oyj harkitsee uuden vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua, jonka oletetaan saavan luottoluokituksen Baa3 (vakaa) Moody's Ratingsilta

Tornator Oyj ("Tornator") harkitsee uuden, ensimmäistä kertaa luottoluokitetun, vihreän vakuudellisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua, jonka odotettu pääoma on 300 miljoonaa euroa (”Joukkovelkakirjalaina”) ja jonka oletetaan erääntyvän 2031. Joukkovelkakirjalaina on tarkoitus laskea liikkeeseen Tornatorin huhtikuussa 2023 julkaiseman vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti ja Moody's Ratingsin odotetaan antavan sille luottoluokituksen Baa3 (vakaa). Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun on tarkoitus tapahtua lähitulevaisuudessa markkinatilanteen niin salliessa.

Tornator aikoo käyttää mahdollisesta Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saamansa nettovarat Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen (Green Finance Framework) mukaisesti, muun muassa Tornatorin nykyisten lainajärjestelyiden alla nostetun ja maaliskuussa 2026 erääntyvän 200 miljoonan euron suuruisen vihreän pankkilainan ennenaikaiseen takaisinmaksuun.

Mahdollisen Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). OP Yrityspankki Oyj toimi Tornatorin luottoluokitusneuvonantajana.





Lisätietoja:

Antti Siirtola, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2023 noin 195 miljoona euroa ja taseen koko noin 3,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1600 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.





