Vara sichert sich 8,9 Millionen Dollar an Finanzierung und weitet die KI-gestützte Früherkennung von Brustkrebs auf Indien aus

BERLIN, Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vara, die innovative KI-gestützte Plattform zur Früherkennung von Brustkrebs, gab heute die erfolgreiche Kapitalbeschaffung in Höhe von 8,9 Millionen US-Dollar (8 Millionen Euro) bekannt, die Anfang dieses Jahres stattfand. Diese Kapitalerhöhung begrüßt drei neue Hauptinvestoren: Die europäischen Family Offices Smart Family Office (Österreich) und FJH (Deutschland) sowie der in Berlin ansässige Gesundheitsinvestor IBB Ventures.

Seit dem ersten Einsatz im Jahr 2019 hat Vara im Rahmen des deutschen nationalen Brustkrebs-Screening-Programms bemerkenswerte Erfolge erzielt. Heute werden fast 40% der Brustkrebs-Screenings in Deutschland über die KI-Plattform von Vara verwaltet, das einzige KI-System, das in großem Umfang im Programm eingesetzt wird.

Zu den wichtigsten Erfolgen des Programms gehören:

Mehr als 100.000 Bilder pro Monat werden mit der KI von Vara ausgewertet

Signifikant höhere Krebserkennungsraten, einschließlich der Erkennung von 50% der Tumore, die Radiologen sonst übersehen hätten

Weniger falsch-positive Befunde

Verbesserte Arbeitsabläufe für Radiologen

Vara expandiert weiter in aufstrebende Gesundheitsmärkte, einschließlich Indien. Das Unternehmen hat 2023 eine Partnerschaft mit NM Medical, einem führenden Anbieter von Bildgebungsdienstleistungen in Mumbai, Bangalore und Pune, geschlossen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Standard der Vorsorge und der Früherkennung von Brustkrebs in Indien zu erhöhen, wobei der Schwerpunkt auf der Mammographie als Eckpfeiler von Programmen zur Förderung der Frauengesundheit liegt.

Jonas Muff, CEO von Vara, erklärte: „Diese Kapitalerhöhung, die in der gegenwärtigen Konjunkturlage von besonderer Bedeutung ist, stellt nicht nur eine Bestätigung unserer Technologie dar, sondern versetzt uns auch in die Lage, das Wachstum von Vara im Hinblick auf eine globale Wirkung zu beschleunigen. Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen, die wir bereits gemeinsam mit unseren Partnern im Gesundheitswesen erzielen, und wir freuen uns darauf, bald weitere Erfolge präsentieren zu können.“

An der Finanzierungsrunde hat sich IBB Ventures mit seinen Impact Funds als Lead-Inverstor beteiligt. „Vara kombiniert einen KI-gesteuerten Screening-Ansatz mit nachgewiesener medizinischer Evidenz und Kommerzialisierung in Schwellenländern und passt damit hervorragend zu den Zielen unseres Impact Funds“, so Ute Mercker, Investment Director bei IBB Ventures. „Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Mit der Vermarktung dieses innovativen Screenings in Indien hoffen wir, dass Vara die Überlebensraten erhöhen und die Lebensqualität von Frauen verbessern kann.“

Neben der jüngsten Finanzierung hat Vara kürzlich die Studie „Strategies for integrating artificial intelligence into mammography screening programmes: a retrospective simulation analysis“ in The Lancet Digital Health veröffentlicht. Im Rahmen der Studie wurde die Integration von künstlicher Intelligenz in Mammographie-Screening-Programme anhand von fast zwei Millionen Datensätzen aus Großbritannien, Schweden und Deutschland bewertet. Dabei wurden signifikante Verbesserungen hinsichtlich aller wichtigen Screening-Parameter festgestellt, einschließlich einer Verbesserung der Krebsentdeckungsraten, einer Verringerung der Rückrufquoten und einer Reduzierung der Arbeitsbelastung für Radiologen.

Weitere Informationen zu Vara finden Sie unter https://vara.ai .

Über Vara

Vara ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das die Brustkrebsvorsorge mit KI revolutioniert und 2018 von Jonas Muff, CEO, und Stefan Bunk, CTO, gegründet wurde. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, und Niederlassungen in Indien verbessert mit seiner KI-gestützten Software die Genauigkeit und Effizienz bei der Brustkrebserkennung, wobei 43% mehr Krebsserkrankungen identifiziert werden, die Radiologen übersehen könnten, und gleichzeitig deren Arbeitsbelastung um bis zu 73% reduziert wird. In zahlreichen Publikationen, unter anderem im Lancet Digital Health, wurde gezeigt, dass der Ansatz von Vara die Leistung durchschnittlicher Radiologen deutlich übertrifft. Vara ist in das bundesweite Brustkrebs-Screening-Programm in Deutschland integriert und unterstützt 40% der Screening-Zentren des Landes, was monatlich über 80.000 Frauen zugute kommt. Nun erweitert Vara seine Reichweite und macht seine lebensrettende Technologie auch für benachteiligte Bevölkerungsgruppen in Indien zugänglich, mit dem Ziel, die Früherkennung und die Patientenergebnisse weltweit zu verbessern. Vara wird von Investoren wie Merantix, EQT Foundation und VI Partners unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://vara.ai/ .

Über IBB Ventures

IBB Ventures (www.ibbventures.de) stellt seit 1997 innovativen Berliner Unternehmen Risikokapital zur Verfügung und hat sich als Marktführer in der Frühphasenfinanzierung in Berlin etabliert. Die Finanzmittel werden vorrangig für die Entwicklung und Markteinführung innovativer Produkte oder Dienstleistungen sowie Share Contact Data für Geschäftskonzepte in der Kreativwirtschaft eingesetzt. Neben unseren beiden VC-Fonds für Berliner Startups aus der Technologie-und Kreativbranche mit einem Gesamtvolumen von 90 Millionen Euro befindet sich seit 2022 auch unser Impact VC-Fonds mit einem Volumen von 30 Millionen Euro in der Investitionsphase. Alle unsere Fonds werden von der Investitionsbank Berlin (IBB) und dem vom Land Berlin verwalteten European Regional Development Fund (ERDF) unterstützt.

IBB Ventures hat bereits in mehr als 260 Berliner Kreativ- und Technologieunternehmen investiert. In Konsortien mit Partnern erhielten die Start-ups mehr als 1,8 Milliarden Euro, von denen IBB Ventures mehr als 275 Millionen Euro als Lead-, Co-Lead- oder Co-Investor investierte. IBB Ventures ist die Dachmarke für die VC-Aktivitäten der IBB Beteiligungsgesellschaft.