WLA-Forum 2024 endet in Shanghai mit zukunftsweisenden wissenschaftlichen Spitzenleistungen

SHANGHAI, Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das World Laureates Forum 2024 (WLA-Forum) hat vom 25. bis 27. Oktober in Shanghai am dauerhaften Veranstaltungsort des Forums in der Lin-gang Special Area der Stadt stattgefunden.

An dem Forum nahmen fast 300 Wissenschaftler und Vertreter von Hochschulen, Industrie und Forschungseinrichtungen aus aller Welt teil, darunter 11 Nobelpreisträger, mehr als 50 herausragende Wissenschaftler aus dem Ausland, über 40 chinesische Akademiker und hochrangige Wissenschaftler sowie etwa 100 brillante junge Wissenschaftler aus China und dem Ausland.

Bei dem unter dem Motto „Excellence in Science“ organisierten diesjährigen Forum standen fast einhundert erstklassige Veranstaltungen auf dem Programm, darunter Foren, Präsentationen, Interviews und Diskussionen.

Bei der Eröffnungsfeier des Forums wurde der WLA-Preis 2024 verliehen. Der WLA-Preis 2024 für Informatik/Mathematik wurde an Jon Kleinberg, Professor an der Cornell University, verliehen, während Jeremy Nathans, Professor an der Johns Hopkins University und Forscher am Howard Hughes Medical Institute, den WLA-Preis 2024 für Biowissenschaften/Medizin erhielt.

Fünf Vertreter von Wissenschaftlern aus China und dem Ausland, darunter Nobelpreisträger und Akademiker der Chinese Academy of Sciences und der Chinese Academy of Engineering, hielten bei der Eröffnungszeremonie Impulsvorträge. Die Redner äußerten sich zu den neuesten globalen Entwicklungen in Wissenschaft und Technologie sowie zu den dringendsten Problemen der menschlichen Gesellschaft.

Das diesjährige Forum gab den Startschuss für das WLA Basic Science and Interdisciplinary Frontier Forum, bei dem die neuesten Fortschritte in Bereichen wie CO2-Neutralität und Energiewende, ozonbasierte Negativemissionen, die neue Produktivkräfte schaffen, sowie anderen verwandten Bereichen vorgestellt wurden.

Darüber hinaus wurde das WLA Physical Science Forum ins Leben gerufen, das neben dem Intelligent Science Forum und dem Life Science Forum die wichtigste Konferenz des Forums darstellt. Erstmals wurde auch eine neue Fallstudiensitzung organisiert, bei der Wissenschaftler, Investoren und Industrievertreter im Rahmen einer multidirektionalen Plattform zusammenarbeiten.

Zur Unterstützung und Förderung von Nachwuchswissenschaftlern wurden Plattformen für die Kommunikation zwischen Spitzenwissenschaftlern, jungen Wissenschaftlern und Teenagern in Form des Young Scientists Forum, des Young Scientists HUB, der Sci-T Conference, des She Forum und des neu eingeführten Science Education Forum geschaffen.

Die Veranstaltungen zugunsten des fachlichen Austauschs zwischen den Preisträgern und die hochkarätigen Vorträge wurden in wichtigen wissenschaftlichen Forschungsinstituten und den besten Hochschulen in Shanghai abgehalten. Im Ergebnis hat diese einwöchige akademische Gala in der pulsierenden und weltoffenen Stadt Shanghai einen wahren Ideen- und Innovationsschub ausgelöst.

In Zeiten zahlreicher globaler Krisen wird das erfolgreich veranstaltete Forum und die damit einhergehenden Erkenntnisse auch in Zukunft als Impulsgeber für Innovationen dienen und dazu beitragen, kommende Herausforderungen zu bewältigen.

Quelle: World Laureates Association