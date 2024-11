Temenos nommé leader des plateformes bancaires numériques par IDC MarketScape

GRAND-LANCY, Suisse, 01 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) annonce aujourd’hui sa nomination par IDC MarketScape dans la catégorie leader 2024 des plateformes bancaires numériques en Amérique du Nord, EMOA et Asie-Pacifique.[1] Temenos attribue cette reconnaissance à la richesse fonctionnelle de sa principale plateforme bancaire, qui aide les banques à améliorer l’expérience de leurs clients et à devenir plus agiles.

IDC MarketScape a évalué 10 fournisseurs de technologie en Amérique du Nord, 15 dans la région EMOA, et 15 autres en Asie-Pacifique. Dans cet environnement mondialement compétitif, Temenos se distingue parmi les deux seuls fournisseurs à être nommés leader sur ces trois périmètres.

Pour Jerry Silva, Vice-président d’IDC Financial Insights, « Le portefeuille de solutions Temenos Core Banking est une offre de microservices composables native du cloud et indépendante du cloud reposant sur une architecture technologique moderne capable d’évoluer pour s’adapter aux nouveaux besoins au fur et à mesure qu’ils se présentent. Cette configuration permet aux banques de composer, d’étendre et de déployer des capacités bancaires à grande échelle via le cloud et le SaaS, ou de les déployer sur site. La solution est utilisée dans le monde entier, et Temenos a acquis une réputation d’entreprise collaborative et centrée sur le client. »

Barb Morgan, Directrice produit et technologie de Temenos indique : « Nous sommes fiers d’être reconnus par IDC MarketScape en tant que leader du marché des plateformes bancaires numériques dans plusieurs régions du monde. Nous pensons que ce rang de leader démontre la valeur éprouvée de nos solutions bancaires complètes, qui apportent aux banques du monde entier l’agilité nécessaire pour innover plus rapidement et relever l’expérience bancaire numérique de leurs clients. Nous poursuivons notre engagement à investir dans notre plateforme bancaire et à fournir des solutions qui créent valeur et succès à long terme pour nos clients. »

[1] Source : IDC MarketScape: North American Digital Core Banking Platforms 2024 Vendor Assessment (doc #US50463523, septembre 2024) ; IDC MarketScape: EMEA Digital Core Banking Platforms 2204 Vendor Assessment (doc #EUR150463623, septembre 2024) ; et IDC MarketScape: Asia Pacific Digital Core Banking Platforms 2024 Vendor Assessment (doc #AP50463723, septembre 2024).

