L’incontournable colloque Bombardier Safety Standdown, qui se tiendra à Wichita (Kansas), invite les professionnels de l’aviation à élever leur influence

Sous le thème « Élevez votre influence », l’événement gratuit sur la sécurité offre des occasions d’apprentissage continu pour un segment largement diversifié de personnes influentes de l’industrie

Cet événement dynamique rassemble plus de 400 professionnels de l’aviation sur place, et des centaines d’autres dans le monde par webdiffusion

L’offre abondante de formations comprend des séminaires mettant en lumière des leçons tirées du monde du sport, des incidents évités et analysés par le Bureau national de la sécurité des transports des États-Unis, les défis de l’aviation et plus encore

MONTRÉAL, 01 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que son colloque Safety Standdown revient à Wichita (Kansas) pour une autre année de précieuse formation sur la sécurité. Ce dynamique événement de trois jours, qui se déroulera du 12 au 14 novembre en présentiel et en ligne, propose des occasions d’apprentissage uniques, d’intéressants ateliers et des présentations pointues par des leaders d’opinion de l’industrie. Cet événement gratuit sur la sécurité est ouvert à tous les professionnels de l’aviation, peu importe le type d’avion qu’ils exploitent ou pilotent.

Le colloque de 2024 est centré sur le thème « Élevez votre Influence » et encourage tous les professionnels de l’aviation à élargir leur propre empreinte de sécurité pour devenir des défenseurs de la sécurité pour l’industrie. Cette prémisse globale souligne combien il incombe à tous les professionnels de l’aviation – qu’ils soient pilotes, agents de bord, techniciens d’entretien d’aéronefs, contrôleurs aériens ou autres – d’apprendre de nouveaux concepts, de les appliquer dans leurs activités quotidiennes et de transmettre leurs nouvelles connaissances à leurs collègues. La prémisse de la technique « apprendre-appliquer-transmettre » est la philosophie de base de tous les événements Safety Standdown, afin que les professionnels de l’industrie de l’aviation travaillent collectivement à encourager des pratiques sécuritaires dans tous les secteurs d’activités.

« Le colloque Safety Standdown de Bombardier est un événement de sécurité incontournable qui cible toutes les disciplines de l’aviation. Rien n’est plus important pour notre collectivité que la sécurité de nos activités et les connaissances communiquées ici ont un véritable pouvoir transformateur », a déclaré Chris Milligan, vice-président des Services d’avions d’occasion et des Opérations aériennes de Bombardier. « Safety Standdown réunit les experts et leaders d’opinion les plus sollicités de l’industrie pour qu’ils communiquent de précieuses connaissances sur la sécurité aérienne, et nous sommes enchantés d’être en première ligne pour offrir des conseils et stratégies de sécurité essentiels afin d’aider nos équipes et collègues à échanger pour atteindre de nouveaux sommets professionnels. »

Depuis près de trente ans, Safety Standdown propose des occasions de formation axées sur la sécurité à un large éventail de professionnels de l’aviation. Bombardier travaille en étroite collaboration avec son comité consultatif et ses principaux commanditaires pour que cet événement reste gratuit et explore l’apprentissage axé sur les connaissances en matière de sécurité dans tous les secteurs de l’aviation.

D’abord conçu par un groupe de pilotes des vols de démonstration Learjet déterminés à faire de l’équipe des vols de démonstration Bombardier à Wichita la mieux cotée en fait de sécurité dans l’industrie, l’événement prend de plus en plus d’ampleur. Les participants couvrent le spectre complet de l’industrie, du personnel navigant et des techniciens d’entretien jusqu’aux régulateurs des vols. De plus, ils représentent un large éventail d’entreprises et organismes commerciaux et militaires. Depuis sa création, plus de 10 000 professionnels de l’aviation ont assisté à des colloques Safety Standdown dans le monde entier, que ce soit en personne ou par webdiffusion.

La tête d’affiche de l’événement de cette année est M. Tony Kern, de Convergent Performance. M. Kern inaugurera l’événement en illustrant comment le monde du sport professionnel peut aider à influencer tous les professionnels de l’aviation. Il souligne que « nous ne sommes jamais tout à fait prêts, nous ne sommes que préparés » – et les athlètes et les professionnels de l’aviation peuvent le confirmer. Parmi les autres sujets abordés dans les présentations, notons les conclusions que nous pouvons tirer des incidents évités et analysés par le Bureau national de la sécurité des transports des États-Unis [National Transportation Safety Board] (NTSB) (Michael Graham, membre du NTSB), ainsi que des pannes et défaillances en aviation (Leonard Beauchemin, directeur général, AeroTechna Solutions LLC). Pour en savoir plus sur l’événement de cette année, visitez le site Web de Safety Standdown.

L’engagement de Bombardier à offrir de la formation essentielle basée sur la sécurité ne s’arrête pas à Safety Standdown. Plus tôt cette année, par exemple, Bombardier a accueilli le deuxième sommet annuel des agents de bord sur la sécurité à Montréal. L’événement a réuni 112 membres professionnels du personnel navigant de cinq pays, dont les agents de bord, gestionnaires, directeurs, chefs de la direction et pilotes pour explorer d’importants thèmes comme la sécurité des aliments en aviation, la santé des membres d’équipage et la sécurité dans l’office. Un événement similaire aura lieu le 7 novembre à Hong Kong. Tout cela s’inscrit dans les principes de longue date de l’entreprise, démontrés par sa contribution à rendre l’industrie de l’aviation d’affaires aussi sécuritaire que possible.

Pour participer à Safety Standdown, en personne ou virtuellement, visitez la page d’inscription.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Information

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X (Twitter) @Bombardier.

Relations médias

Formulaire générique de relations médias

Matthew Nicholls

+1-514-243-8214

Matthew.Nicholls@aero.bombardier.com

Bombardier et Safety Standdown sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0b597154-5a7e-407d-bd05-738cec1da8b2/fr