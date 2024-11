L’événement Raise Craze de la Fondation du CUSM et de The Beat 92.5 recueille 95 000 $ pour aider à combattre le cancer du sein

MONTRÉAL, 01 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation du CUSM, en collaboration avec The Beat 92.5 et Pink in the City, a recueilli 95 000 $ dans le cadre du 9e édition de Raise Craze de la Fondation du CUSM pour appuyer les soins du cancer du sein au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). La boutique de vêtements locale la Vie en Rose a généreusement accepté de doubler tous les dons reçus jusqu’à concurrence de 35 000 $ pour souligner son engagement à améliorer les soins de santé au Québec.

Les quatre coanimateurs de The Beat 92.5 – Lee Haberkorn, Claudia Marques, Kim Kieran et Mark Bergman – ont accepté avec enthousiasme de se faire teindre les cheveux en rose pour la cause, et Lee et Mark se sont rasé la tête le 30 octobre, motivant ainsi la communauté à emboîter le pas pour soutenir les soins du cancer du sein en octobre, mois de sensibilisation au cancer du sein.

« J’ai participé à Raise Craze parce que je souhaite contribuer à bâtir un monde en meilleure santé pour ma fille Scarlett, et pour les générations à venir. J’ai perdu une proche du cancer, et je sais à quel point c’est difficile pour une famille. Nous sommes extrêmement fiers d’utiliser notre plateforme pour braquer les projecteurs sur cette cause très importante et appuyer le travail remarquable réalisé au CUSM. »

—Lee Haberkorn, coanimateur de The Beat 92.5

Raise Craze attire toujours un soutien massif de la communauté. Une femme sur huit pourrait recevoir un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie, ce qui explique pourquoi tant de personnes se sentent interpelées par cette cause.

« J’ai participé à cette activité de collecte de fonds au nom de ma chère amie Sarah, une survivante du cancer du sein, et pour appuyer toutes les femmes qui luttent contre cette maladie en ce moment. Nos auditeurs ont un grand cœur, et nous avons été impressionnés de voir tout le monde se mobiliser pour recueillir des fonds essentiels. Ensemble, on va mettre fin au cancer du sein! »

—Claudia Marques, coanimatrice de The Beat 92.5

Les Québécois continuent à se mobiliser pour cette cause vitale et nos efforts collectifs suscitent de l’espoir pour d’innombrables femmes et leurs familles. Un grand nombre de personnes sont touchées par le cancer et partagent le grand rêve de la Fondation du CUSM de mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle.

« Ma grand-mère et certaines de mes amies les plus proches sont de vraies battantes, et je pense à elles chaque fois que je passe une mammographie. J’ai participé à l’événement Raise Craze de la Fondation du CUSM pour elles, et pour toutes les personnes touchées par le cancer du sein. Aujourd’hui, on a pu constater le pouvoir de notre communauté quand elle se réunit pour faire une différence réelle. Nous sommes honorés de faire partie de ce combat pour mettre fin au cancer du sein. »

—Kim Kieran, coanimatrice de The Beat 92.5

Comme les fonds recueillis appuient les meilleurs talents en matière de soins du cancer du sein au CUSM, nous avions le sentiment d’être sur le point de réaliser des progrès transformateurs lors de la séance de rasage au site Glen de l’hôpital le 30 octobre. La séance, qui s’est déroulée durant une diffusion en direct de l’émission The Breakfast Club sur les ondes de The Beat, était remplie d’espoir pour un avenir que nous contribuons tous à bâtir.

« Aujourd’hui, nous nous sommes rapprochés de notre objectif d’un monde où le cancer ne coûte plus la vie à nos proches. C’est important de rendre hommage aux innombrables femmes qui luttent courageusement contre le cancer du sein et de se rappeler celles qui, comme ma mère, ont perdu leur combat. Nous sommes à vos côtés, nous vous encourageons et nous nous battons pour bâtir un avenir où le cancer du sein sera éradiqué, une fois pour toutes! »

—Mark Bergman, coanimateur de The Beat 92.5

Raise Craze connaît beaucoup de succès tous les ans parce que les Québécois croient fermement en cette cause. Sans la générosité des donateurs de la Fondation du CUSM et des auditeurs de The Beat, les spécialistes du cancer du CUSM n’auraient pas toutes les ressources dont ils ont besoin pour réaliser des percées en matière de soins et pour améliorer la vie des milliers de femmes traitées chaque année pour un nouveau diagnostic de cancer du sein.

« Grâce à la générosité de nos donateurs et à l’engagement de partenaires comme The Beat 92.5, la Vie en Rose et Pink in the City, nous réalisons des progrès transformateurs dans la recherche sur le cancer du sein et nous faisons en sorte que les patientes reçoivent les meilleurs soins possibles. À la Fondation du CUSM, notre mission est de bâtir un monde où les femmes ne se contentent pas de survivre, mais où elles peuvent s’épanouir après leurs traitements. »

—Marie-Hélène Laramée, présidente et directrice générale de la Fondation du CUSM

Depuis le début de notre partenariat en 2016, Pink in the City, qui a lancé l’événement Raise Craze, a recueilli plus d’un million de dollars pour la Fondation du CUSM. Ces fonds ont joué un rôle essentiel pour faire progresser le diagnostic, le traitement et les soins à long terme du cancer du sein au CUSM.

« Ça fait chaud au cœur de voir la communauté se mobiliser pour une cause qui touche tellement de femmes. Notre partenariat avec la Fondation du CUSM et The Beat 92.5 nous aide à franchir les prochaines étapes pour offrir des soins globaux qui sauvent la vie des patientes atteintes du cancer du sein, et pour faire en sorte qu’elles aient toutes les ressources nécessaires pour se sentir bien soutenues durant leur parcours vers la guérison. »

—Denise Vourtzoumis, présidente de Pink in the City

Cette année, les fonds recueillis appuient le Programme de bien-être de la Clinique du sein du CUSM, dirigé par le Dr Sarkis Meterissian, qui s’est rasé les cheveux pour la cause il y a trois ans. Le programme de bien-être traite la personne dans sa globalité – santé physique, émotive et mentale – pour redonner aux femmes de la force, de la confiance et une conscience d’elles-mêmes après le cancer.

« Le programme de bien-être est une bouée de sauvetage pour les femmes qui récupèrent de traitements du cancer du sein. Nous offrons de la physiothérapie, des conseils et du soutien en santé mentale – tous des aspects essentiels de leur rétablissement. Les fonds recueillis aujourd’hui nous permettront d’élargir notre approche globale aux soins, afin que les femmes du Québec reçoivent les meilleurs soins qui soient pendant et après leurs traitements. Notre objectif est non seulement de soigner les patientes atteintes de cette maladie, mais aussi de les guérir. »

—Dr Sarkis Meterissian, directeur du Programme de bien-être de la Clinique du sein du CUSM

La Fondation du CUSM remercie tous les participants, donateurs et partenaires qui ont appuyé l’événement Raise Craze 2024 pour leur générosité et leur soutien indéfectible à la recherche et aux soins du cancer du sein. Ensemble, nous contribuons à bâtir un avenir meilleur, en meilleure santé pour les patientes et leurs familles.

« À la Vie en Rose, notre mission est d’offrir aux femmes des vêtements dans lesquels elles se sentent à leur meilleur. En nous associant à la Fondation du CUSM et à The Beat 92.5 pour cette initiative formidable, nous avons l’occasion de faire avancer notre mission encore plus et de contribuer à bâtir un monde où les femmes peuvent s’épanouir, de toutes les façons possibles. Nous sommes honorés d’avoir la possibilité de faire une différence réelle. »

— François Roberge, président et directeur général de la Vie en Rose

