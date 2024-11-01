BEN 突發新聞：鼓勵蒙受損失的 Franklin Resources, Inc. 投資者與 RLF 聯絡，了解針對該公司 (NYSE: BEN) 正在進行的調查

紐約, Nov. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) 的股東，調查該公司可能向投資公眾發布重大誤導性業務訊息並就此引發的潛在證券索賠。

影響：若您購買了 Franklin Resources 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。 Rosen Law Firm 正準備提出集體訴訟，期望為投資者討回損失。

下一步行動：如欲加入潛在集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=29671 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

這是關於什麼：2024 年 8 月 21 日，Franklin Resources 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了最新報告。 在這份最新報告中，公司宣布任命 Western Asset Management（附屬公司）唯一的投資總監，接替此前一直在休假的聯席投資總監 Ken Leech，即刻生效。 最新報告也指出，Ken Leech 已「收到美國證券交易委員會工作人員的威爾斯通知」，而且「鑑於 Leech 先生的請假，本公司已決定結束其宏觀機會策略 [. . .] 符合客戶的最佳利益。」

受此消息影響，Franklin Resources 的股票在 2024 年 8 月 21 日下跌了 12.5%。

為何選擇 Rosen Law：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績紀錄的合格律師。 通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。 選擇律師需要明智。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs' Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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