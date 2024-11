Spryker annonce des actualisations de produits visant à permettre aux entreprises d’envergure mondiale de réaliser une mise à l’échelle efficace

De nouvelles fonctionnalités d’IA pour les développeurs, les utilisateurs professionnels et les clients à la vitesse, évolutivité et efficacité supérieures sur le marché

Grâce à la nouvelle Business Intelligence (informatique décisionnelle) optimisée par Amazon QuickSight, les entreprises pourront bientôt compter sur des analyses avancées pour prendre des décisions basées sur les données et stimuler leur croissance

Les mises à jour d’Enterprise Marketplace et des solutions de paiement améliorent l’expérience de la place de marché, réduisent les interventions manuelles et répondent aux préférences de paiement différenciées des clients



BERLIN et NEW YORK, 01 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker , la plateforme e-commerce composable leader conçue pour répondre aux transactions B2B, marketplace et IdO sophistiquées, annonce aujourd’hui la sortie de sa nouvelle version d’automne. Elle comprend notamment une gamme de fonctionnalités et d’améliorations innovantes destinées à ajouter de la valeur, à aider les entreprises à évoluer sans limites, à stimuler leurs performances et à nourrir leur future croissance. De nouvelles fonctionnalités d’IA, des mises à jour d’Enterprise Marketplace, la Business Intelligence optimisée par Amazon QuickSight, et des solutions de paiement actualisées permettent aux entreprises d’améliorer l’expérience client et de gagner en efficacité opérationnelle pour, in fine, évoluer plus rapidement.

Spryker introduit des fonctionnalités innovantes basées sur l’IA qui apportent une plus grande vitesse, une meilleure évolutivité et une efficacité supérieure aux développeurs, utilisateurs professionnels et clients. Pour les développeurs, de nouveaux outils d’IA générative (ou en anglais : « genAI ») comme Spryker DevQA Assistant, Cypress E2E Assistant ou K6 Performance Assistant sont conçus dans le but de simplifier les processus de développement, automatiser l’assurance qualité et améliorer les tests de performance.

Pour les utilisateurs professionnels et les clients, les nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA développées par Spryker optimisent l’expérience de l’acheteur et simplifient la gestion du catalogue de produits. Les nouvelles fonctionnalités sont notamment les suivantes :

Une recherche visuelle augmentée par l’IA , qui permet aux clients de rechercher des produits en téléchargeant une image au lieu de saisir du texte.

, qui permet aux clients de rechercher des produits en téléchargeant une image au lieu de saisir du texte. Des suggestions de catégories de produits basées sur l’IA , qui s’attache à attribuer de manière semi-automatique un produit à une catégorie en identifiant, toujours à l’aide de l’IA, les catégories les mieux adaptées.

, qui s’attache à attribuer de manière semi-automatique un produit à une catégorie en identifiant, toujours à l’aide de l’IA, les catégories les mieux adaptées. Des traductions de produits générées par l’IA , qui se charge de traduire le libellé et le descriptif de tout produit actif depuis et vers n’importe quelle langue.

, qui se charge de traduire le libellé et le descriptif de tout produit actif depuis et vers n’importe quelle langue. Une génération de texte alternatif d’images de produits assistée par l’IA, laquelle rédige automatiquement un contenu alternatif à l’aide d’une simple requête d’images de produits en guise de contexte, avec prise en charge des formats JPEG, PNG et GIF.

« Nous nous engageons à encourager l’innovation permettant à nos clients de bien se développer dans un monde numérique en plein essor », observe Boris Lokschin, cofondateur et PDG de Spryker. « Nos dernières fonctionnalités basées sur l’IA présentent une vitesse, une évolutivité et une efficacité améliorées, ce qui permet aux développeurs de standardiser leurs processus et aux utilisateurs professionnels de bénéficier d’une meilleure expérience client. Ces avancées permettent aux entreprises d’évoluer plus rapidement et de gagner en agilité pour s’adapter aux évolutions du marché, et ainsi conserver une longueur d’avance et maintenir leur avantage concurrentiel dans leurs secteurs respectifs. »

La fonctionnalité Enterprise Marketplace de Spryker permet aux entreprises qui créent ou développent leurs propres places de marché de se lancer, de se développer rapidement, et d’enregistrer une croissance plus rentable. Les mises à jour de cette version visent à réduire le travail des opérateurs de places de marché et comprennent, entre autres :

Marketplace Commissions Engine , qui automatise les calculs des commissions et des paiements des commerçants, ce qui permet aux opérateurs de faire évoluer leur activité en toute confiance avec un minimum d’intervention manuelle.

, qui automatise les calculs des commissions et des paiements des commerçants, ce qui permet aux opérateurs de faire évoluer leur activité en toute confiance avec un minimum d’intervention manuelle. Des mises à jour qui simplifient la gestion des produits concrets avec une édition et un filtrage en masse faciles, ce qui réduit là aussi les interventions manuelles.

La Business Intelligence de Spryker, optimisée par Amazon QuickSight, sera bientôt disponible. Elle lui permettra d’intégrer des analyses avancées et des rapports en temps réel à sa plateforme. Cette puissante intégration regroupe les données issues de plusieurs sources et fournit ainsi aux entreprises un éclairage complet pour stimuler leur croissance grâce à des décisions basées sur les données. Avec plus de cinquante ICP prêts à l’emploi, elle améliore l’efficacité opérationnelle, révèle les opportunités de monétisation et accompagne à la fois l’évolutivité et la croissance durable.

« À mesure que les entreprises se développent et évoluent, leur capacité à accéder rapidement aux données, à les analyser et à agir sur la base des résultats obtenus est essentielle pour maintenir leur compétitivité », relève Elena Leonova, responsable produits chez Spryker. « En intégrant la Business Intelligence optimisée par Amazon QuickSight directement à la plateforme Spryker, nous apportons à nos clients professionnels du monde entier des outils d’informatique décisionnelle avancés pour les aider à identifier de nouvelles sources de revenus, à standardiser leurs opérations et à améliorer l’expérience client. »

La plateforme Spryker de composition d’applications , qui propose un accès transparent à des services tiers en quelques clics, s’est enrichie de nouvelles fonctionnalités de paiement, dont notamment :

L’application Stripe améliorée, qui simplifie l’intégration des commerçants, le rapprochement des paiements et les paiements en temps quasi-réel pour les entreprises de Spryker Enterprise Marketplace. Elle permet de tendre vers une intégration plus rapide et des paiements efficaces et évolutifs.

améliorée, qui simplifie l’intégration des commerçants, le rapprochement des paiements et les paiements en temps quasi-réel pour les entreprises de Spryker Enterprise Marketplace. Elle permet de tendre vers une intégration plus rapide et des paiements efficaces et évolutifs. L’application PAYONE mise à jour, qui intègre des options de prépaiement supplémentaires et des options Klarna.

Cette nouvelle version des produits reprend un certain nombre de thématiques présentées lors de la conférence Spryker Excite 2024, et témoigne de l’engagement de Spryker à aider ses clients dans l’atteinte plus rapide de leurs objectifs commerciaux. Vous trouverez de plus amples informations sur les mises à jour de ces produits et d’autres ici .

À propos de Spryker

Spryker est un acteur de premier plan dans le domaine des solutions d’e-commerce composable. Sa plateforme est conçue pour accélérer la croissance des entreprises aux modèles commerciaux complexes, favoriser l’innovation et faciliter les stratégies de différentiation. Conçu spécifiquement pour les entreprises complexes d’e-commerce, le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et axé sur les API propose une approche de pointe qui donne aux entreprises la flexibilité nécessaire pour s’adapter, évoluer et se lancer rapidement sur le marché, tout en accélérant les délais de rentabilisation tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes destinées aux transactions B2B, B2C, marketplace, IdO et commerce unifié, Spryker a autonomisé plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et bénéficie de la confiance de marques telles que ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen, et Ricoh. Spryker est une société technologique privée domiciliée à Berlin et à New York, appuyée par des investisseurs de premier ordre tels que TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures ou Maverick Capital. Pour en savoir plus, consultez le site spryker.com et suivez Spryker sur LinkedIn et X .