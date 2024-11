CAJO inflige des suspensions de 10 ans et des sanctions pécuniaires de 40 000 dollars à Richard Moreau et Sylvain Filion pour la présence de DPO dans un cheval de course

TORONTO, 01 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de protéger le bien-être et la sécurité des chevaux et de préserver l’intégrité des courses de chevaux, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a imposé des sanctions pécuniaires et des suspensions à l’entraîneur de chevaux de race standardbred, Richard Moreau, et au conducteur, Sylvain Filion. Tous deux ont été reconnus coupables d’avoir enfreint les Règles sur les courses de chevaux de race standardbred de la CAJO.

La CAJO a reçu un certificat d’analyse confirmant la présence du médicament non thérapeutique darbepoetin alfa (DPO) pour le cheval FUNTIME BAYAMA, prélevé le 10 juin 2024, dans le cadre de son programme de contrôles hors compétition . La DPO est une substance interdite non thérapeutique, destinée à améliorer les performances, qui a des effets néfastes sur les chevaux de course et sur l’intégrité des courses.

Pour ces infractions, M. Moreau a été suspendu pour 10 ans, du 23 juillet 2024 au 23 juillet 2034. M. Filion a été suspendu pour 10 ans, du 31 octobre 2024 au 31 octobre 2034. Les deux titulaires de licence ont également été condamnés à une amende de 40 000 $.

Ces décisions font suite à la suspension immédiate de M. Moreau le 24 juillet 2024 . À la suite d’une inspection sur les circonstances entourant le contrôle positif, il s’avère que M. Filion a également agi en tant qu’entraîneur du cheval. M. Filion et M. Moreau sont tous deux tenus pour responsables de la présence de DPO dans FUNTIME BAYAMA.

Tout cheval appartenant à M. Moreau ou M. Filion est inadmissible à être inscrit à une course pendant la période de suspension de 10 ans, conformément à la règle standardbred 6.13.01. Les chevaux entraînés par M. Moreau ou M. Filion sont également inadmissibles aux courses, mais peuvent être libérés ou vendus à un autre entraîneur, s’ils sont approuvés par les officiels des courses du CAJO, conformément à la règle standardbred 26.08 et à la directive no 2-2008.

Un participant aux courses de chevaux titulaire d’une licence qui a reçu une décision en vertu des Règles sur les courses de chevaux a le droit de faire appel de la décision de la CAJO auprès du Comité d’appel des courses de chevaux , qui est un organisme de décision indépendant chargé d’entendre les appels de décisions.

Citation

« La CAJO s’est engagée à protéger la santé et le bien-être des chevaux de course de l’Ontario et à maintenir l’équité et l’intégrité des courses. Les substances destinées à améliorer les performances n’ont rien à faire dans ce sport et leur administration peut avoir de graves conséquences pour les détenteurs de licences. »

Karin Schnarr, registrateure et PDG - CAJO

Violations des règles

La CAJO a pris cette mesure réglementaire en vertu des règles suivantes :

Décisions officielles

Richard Moreau : Décision officielle standardbred - Décision 2893588 (en anglais seulement)

(en anglais seulement) Sylvain Filion : Décision officielle standardbred - Décision 2893638 (en anglais seulement)

À propos de la CAJO

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) est un organisme de réglementation provincial de l’Ontario qui relève du ministère du Procureur général . Il s’agit d’une société régie par la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario .

La CAJO réglemente les courses de chevaux en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux .

La CAJO veille à ce que les courses de chevaux en Ontario se déroulent avec intégrité, honnêteté et dans l’intérêt du public, et assure l’équité et la sécurité des courses.