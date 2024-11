Earth Alive Clean Technologies inc. annonce l’approbation d’un financement intérimaire et la mise en place d’un processus de sollicitation de vente et d’investissement

MONTRÉAL, 01 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Alive Clean Technologies inc. (TSXV : EAC – « Earth Alive » ou la « Société ») fournit une mise à jour de son précédent communiqué de presse publié le 22 octobre 2024 suite au dépôt, à la même date, d'un avis d'intention de faire une proposition (l'« Avis d’intention ») conformément aux dispositions de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la « LFI »). Raymond Chabot inc. agit comme syndic dans le cadre de l’Avis d’intention (le « Syndic »).

Le 1er novembre 2024, la Société a demandé et obtenu de la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») une ordonnance (l'« Ordonnance du 1er novembre 2024 ») aux termes de laquelle la Cour a notamment (i) approuvé la facilité de financement intérimaire en vertu de laquelle un groupe de prêteurs intérimaires – qui comprend des membres de la direction, du conseil d'administration et des actionnaires – fournira un financement d’un montant maximal de 1 720 000$ CA (le « Financement intérimaire ») à la Société pour financer les besoins de la Société en termes de fonds de roulement et les dépenses durant les procédures d'Avis d'intention et (ii) autorisé la Société à poursuivre, sous la supervision de la Cour et avec l'aide du Syndic, un processus formel de sollicitation de vente et d'investissement (le « PSVI ») afin de conclure une transaction visant à maximiser la valeur de l'entreprise et des actifs de la Société.

Afin de participer au PSVI et d'obtenir l'accès à une salle de données virtuelle, toutes les parties intéressées doivent se conformer aux conditions énoncées dans l'Ordonnance du 1er novembre 2024 et dans la lettre établissant les modalités du processus, dont copie est disponible sur le site web Syndic à l'adresse suivante: https://www.raymondchabot.com/fr/entreprises/dossiers-publics/earth-alive-clean-technologies-inc/

Nous rappelons aux parties intéressées à participer au PSVI que (i) la période de vérification diligente se termine à 17 heures (heure de l’Est) le 20 décembre 2024 et (ii) la date limite de soumission des offres contraignantes est fixée à 17 heures (heure de l'Est) le 20 décembre 2024.

Toute personne souhaitant obtenir de plus amples informations sur les procédures d’Avis d'intention ou sur le PSVI est invitée à contacter le Syndic (Ayman Chaaban - Chaaban.Ayman@rcgt.com) ou les conseillers juridiques de la Société (Gabriel Lavery Lepage - glaverylepage@dwpv.com).

La Société fournira d'autres mises à jour au fur et à mesure de l'évolution des procédures d’Avis d'intention et du PSVI. Les informations pertinentes concernant les procédures d’Avis et du PSVI peuvent être consultées sur le site web du Syndic à l'adresse susmentionnée.

À propos de Earth Alive Clean Technologies Inc.

Earth Alive est un leader dans l’industrie des technologies microbiennes. Les produits innovants de Earth Alive contribuent à l’agriculture régénérative, à la suppression naturelle de la poussière avec une utilisation minimale d’eau, et au nettoyage industriel écologique et respectueux des êtres humains. Pour plus d’informations, veuillez visiter : https://earthalivect.com/fr/ .

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter :

Nikolaos Sofronis, PDG

Téléphone : 438 316-3562

Portable : +352-621-395-338

Courriel : nsofronis@earthalivect.com

Information prospective

Certains renseignements contenus dans ce communiqué de presse peuvent constituer de l’information prospective et des déclarations prospectives, reflétant l’opinion actuelle de la direction en ce qui a trait aux objectifs, aux plans, aux stratégies, aux perspectives, aux résultats d’exploitation, à la performance financière, aux perspectives opérationnelles et aux opportunités de la Société. Les mots ou expressions tels que « anticiper », « prévoir », « s’attendre à », « potentiel », « optimiste » et des termes similaires, ainsi que l’emploi du futur et du conditionnel, visent à signaler l’information et les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme des garanties d’événements, de performance ou de résultats futurs, et elles n’indiquent pas nécessairement que ces événements, cette performance ou ces résultats surviendront ou seront réalisés, ni le moment où ceux-ci surviendront ou seront réalisés.

Les facteurs pouvant avoir une incidence sur la réalisation de tels événements, performance ou résultats incluent, de façon non limitative, la capacité de la Société à :

(i) atteindre ses objectifs de ventes en 2024 ; (ii) améliorer l’efficacité opérationnelle ; (iii) augmenter significativement les ventes ; (iv) réaliser sa vision stratégique pour 2024 ; et d’autres risques décrits dans les documents déposés par Earth Alive auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières.

Pour plus d’informations sur ces risques et d’autres risques, veuillez vous référer au rapport de gestion (MD&A) 2024, au rapport annuel, et aux autres documents déposés par Earth Alive auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, disponibles à https://www.sedarplus.ca/landingpage/fr/ . Ces documents sont également disponibles sur notre site web à https://earthalivect.com/fr/ . Earth Alive décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, sauf si requis par la législation applicable.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent la responsabilité de l’exactitude ou de la conformité de ce communiqué.