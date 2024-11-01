FLUX 投資者資訊：鼓勵蒙受損失的 Flux Power Holdings, Inc. 投資者聯絡 RLF，了解對該公司 (NASDAQ: FLUX) 正在進行的調查

紐約, Nov. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Flux Power Holdings, Inc. (NASDAQ: FLUX) 的股東，調查 Flux Power 可能向投資公眾發佈重大誤導性業務資訊並就此引發的潛在證券索賠。

影響：若您購買了 Flux Power 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。 Rosen Law Firm 正準備提出集體訴訟，期望為投資者討回損失。

下一步行動：如欲加入潛在集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=28783 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

事件概覽：2024 年 9 月 5 日收市後，Flux Power Holdings, Inc. 向證券交易委員會提交了 8-K 表格的最新報告，其中宣佈「於 2024 年 8 月 30 日，Flux Power Holdings, Inc.（簡稱「本公司」）董事會（包括其審計委員會成員）認為，先前發佈截至 2023 年 6 月 30 日及截至該日止財政年度之經審計綜合財務報表，以及截至 2023 年 9 月 30 日、2023 年 12 月 31 日及 2024 年 3 月 31 日及截至該等日期止季度之未經審計綜合財務報表（統稱「先前財務報表」）（該等財務報表分別於 2023 年 9 月 21 日、2023 年 11 月 9 日、2024 年 2 月 8 日及 2024 年 5 月 13 日提交予證券交易委員會）不應再作為依據，原因是該等財務報表存在與存貨會計處理不當有關的錯誤，並應重述。 」

受此消息影響，Flux Power 的普通股股價於 2024 年 9 月 6 日每股下跌 0.17 美元，跌幅 5.36%，收市價為每股 3.00 美元。 於下一個交易日，Flux Power 普通股於 2024 年 9 月 9 日每股再下跌 0.12 美元，跌幅 4%，收市價為每股 2.88 美元。

為何選擇 Rosen Law：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績的合格律師。 通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可， 其中許多公司實際上並不提出證券集體訴訟。 選擇律師需要明智。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs' Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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