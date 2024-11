Founder Group Limited 宣佈獲得價值 380 萬美元的太陽能光伏工程、採購、建設及調試（EPCC）新合約

雪蘭莪,馬來西亞, Nov. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 馬來西亞領先的太陽能光伏系統工程、採購、建設及調試(EPCC)解決方案提供商 Founder Group Limited(「FGL」或「公司」),今天宣佈其附屬公司 Founder Energy Sdn Bhd 已獲得為一所馬來西亞高等教育院校開發太陽能系統的合約。 該合約包括為該院校發電和耗用的現場太陽能光伏系統作全面開發、設計、安裝、建設和調試。 該合約價值約 380 萬美元,項目預計在九個月內完成。

Founder Group Limited 主席暨行政總裁 Lee Seng Chi 先生評論時說道:「我們欣然宣佈獲得這份重大的合約,這突顯了對本公司客戶專屬太陽能解決方案的需求。 此項目符合馬來西亞的國家能源政策(National Energy Policy),該政策致力於 2050 年前,將可再生能源容量從目前的 25% 提高至 70%。 政府對擴大可再生能源所作出的承諾,為本公司提供了重大的增長機遇。 我們準備好為這項國家議程作出貢獻,隨著我們擴大在東南亞的業務,預計在未來季度裡會公佈更多太陽能光伏的 EPCC 項目。」

這項公告反映出 Founder Group 致力於在馬來西亞推進太陽能基建設施的決心,並支持該國向可持續的能源轉型。 該公司仍致力於提供優質、客戶專屬的太陽能解決方案,以滿足區內不斷進展的能源需要。

關於 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是馬來西亞一間專注於太陽能光伏設施的全方位工程、採購、建設及調試 (EPCC) 解決方案提供商。 公司主要專注於兩個關鍵領域:大型太陽能項目以及商業和工業 (C&I) 太陽能項目。 公司的使命是為客戶提供創新的太陽能安裝服務,推廣環保資源,並實現碳中和。

如欲了解更多有關公司的資訊,請登錄 https://www.founderenergy.com.my/。

免責聲明

本新聞稿載有前瞻性聲明,反映了我們對未來事件的當前預期和看法。 已知和未知的風險、不確定性以及其他因素,包括該公司向美國證券交易委員會提交「風險因素」部分所列出的內容,可能導致我們的實際業績、表現或成果與前瞻性陳述中所表達或暗示的內容存在重大差異。 您可透過 「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「可能會」、「潛在」、「持續」等詞語或短語,或其他類似術語來識別該等前瞻性陳述。 我們主要基於對未來事件的當前預期和預測來制定這些前瞻性陳述,這些事件可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務策略和財務需求。 這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性。 除法律要求外,於前瞻性陳述作出的日期後,我們概不承擔對任何前瞻性陳述作更新或修訂的責任,或反映未預料到事件的發生,無論是由於新資訊、未來事件或其他原因所導致。 我們用這些警示聲明來標示所有前瞻性陳述。

