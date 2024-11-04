Öhlins Racing 推出新一代冒險摩托車後避震器

全新 Öhlins TTX AR-X 40 避震器提供更大的阻尼範圍，帶來出色的行車舒適性和越野性能

先進的預載調節器提供更高的負載能力，允許高達 50 毫米的座高調整

烏普蘭斯韋斯比，瑞典, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Öhlins Racing 是全球最受推崇的高性能品牌之一，現已推出創新的新一代冒險摩托車用雙管後避震器，大幅提升了行車舒適性和越野性能。 全新 Öhlins TTX AR-X 40 避震器也非常適合街車和 Hyper Naked 車款的較高負荷和其他運行需求。

TTX AR-X 40 採用 40 毫米（直徑）活塞，配備高速吹氣閥，在非同凡響的極大阻尼力範圍內提高舒適性和控制性。 這款全新避震器配備了整合式液壓預載調節器，可以在增加負載時保持理想的坐乘高度，並讓車手可視乎應用情況，將阻尼器的預載增加多達 20 毫米，調節座高最多 50 毫米。 先進的預載調節器包含創新的模塊化接口，方便手動或電動調節。 TTX AR-X 40 還可與 Öhlins SmartEC 半主動式懸吊技術兼容。

Öhlins Racing 銷售、營銷與產品管理總監 Robert Brinkmark 表示：「我們全新的冒險避震器是 Öhlins 專有創新過程的結晶。這一創新過程始於廣泛的客戶見解，並需要持續、嚴格的產品測試和改進，直到實現我們的所有目標。 我們相信 TTX AR-X 40 是目前冒險車款中最出色的後避震器，同時也是用於街車和 Hyper Naked 車款中令人振奮的新選擇」。

TTX AR-X 40 延續了 Öhlins 品牌近 50 年來提供技術優越的懸吊產品之歷史，適用於各種類型的摩托車和駕駛偏好。 Öhlins 摩托車系列產品包括避震器、前叉和彈簧套件，採用雙管、單管和最新的前叉技術，旨在優化駕駛體驗。 Öhlins 還開發並銷售一系列用於汽車、山地自行車和動力運動的先進懸吊技術。

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關於 Öhlins

在過去的 40 多年以來，Öhlins Racing一直是賽車運動、摩托車和汽車行業不可或缺的一部分。 我們一直專注於提供高品質的產品、服務和支援，支援一級方程式賽道乃至在全球 50 多個國家的全國和地方賽事。

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Tenneco 是領先全球之一的汽車產品設計、製造及營銷公司，為原裝設備和售後市場客戶提供服務。 Tenneco 透過旗下的商業集團 DRiV、Performance Solutions、Clean Air 及 Powertrain，為輕型汽車、商用貨車、非公路用車、工業用車、賽車運動及售後市場提供技術解決方案，不斷推動全球汽車業向前邁進。

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