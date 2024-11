Exterro élargit son équipe de direction en vue d’accélérer sa croissance sur le marché de la gestion des risques liés aux données

PORTLAND, Oregon, 04 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, Inc., principal fournisseur de logiciels de gestion des risques liés aux données, a annoncé aujourd’hui qu’il poursuivait le renforcement de son équipe de direction de classe internationale en nommant Jim Cox au poste de directeur des recettes et John Vincenzo au poste de directeur du marketing. Ces recrutements stratégiques constituent des ajouts essentiels à l’équipe de direction qui concentre son action sur la croissance rapide de l’entreprise afin de tirer profit d’un marché en pleine expansion.

« Je suis extrêmement heureux d’accueillir Jim et John chez Exterro alors que nous constituons une équipe de mise sur le marché de premier plan dans le but de compléter notre moteur de produits et d’innovation primé », a déclaré Bobby Balachandran, fondateur et PDG d’Exterro. « John et Jim possèdent une longue expérience en matière de création d’équipes très efficaces et productives qui dépassent les attentes. Tant pour la technologie que pour nos équipes de mise sur le marché, nous continuerons d’investir dans une approche centrée sur le client. Nous sommes prêts à accélérer notre croissance et à exploiter pleinement nos ressources internes ainsi que celles de nos partenaires pour nous assurer de tirer avantage de la formidable dynamique que nous avons créée. »

Leader des ventes dynamique et performant, Jim possède plus de 20 années d’expérience passées à générer une croissance exceptionnelle en constituant des équipes de vente axées sur l’exécution et en développant des partenariats exceptionnels. Dans le domaine de la cybersécurité, Jim a bâti pendant plus d’une décennie un réseau de RSSI et de relations avec les dirigeants qui, lorsqu’il travaillait chez Proofpoint, ont aidé l’organisation à passer de 100 millions de dollars à 1,4 milliard de dollars en seulement un peu plus de six ans.

En tant que CRO chez Exterro, l’un de ses domaines d’intervention clés sera l’attention accrue accordée aux programmes de partenariat de l’entreprise et à leur développement. « Le moment est venu pour Exterro de saisir cette opportunité de marché substantielle », a indiqué Cox. « Nous proposons la seule plateforme qui offre aux équipes juridiques, aux professionnels de la cybersécurité et aux dirigeants une solution intégrée pour l’investigation informatique, la criminalistique numérique, la conformité en matière de cybersécurité et les défis liés à la confidentialité, à la gouvernance et à la sécurité des données. Je suis enthousiasmé par notre capacité à accélérer la croissance en développant les ventes de notre plateforme, non seulement sur le marché, mais aussi auprès de notre longue liste de clients. »

John Vincenzo a dirigé les équipes marketing d’entreprises technologiques tant publiques que privées et les a aidées à propulser leurs stratégies de mise sur le marché vers de nouveaux sommets. Il a passé plus de 25 années dans les secteurs de la technologie, et plus récemment dans des sociétés de cybersécurité telles que Nozomi Networks, une société privée ; Silver Peak (acquise par HPE/Aruba Networks) dans le domaine des réseaux étendus définis par logiciel (SD-WAN) ; et le leader mondial des réseaux 3Com (acquis par HP). Dans chaque cas, il a contribué à renforcer la notoriété globale de l’entreprise et à stimuler la croissance de son chiffre d’affaires.

En tant que directeur marketing, Vincenzo sera chargé d’accroître la visibilité de l’entreprise afin qu’elle reflète le succès que l’entreprise connaît actuellement sur le marché. En travaillant en étroite collaboration avec les équipes de vente ainsi qu’avec l’écosystème de partenaires d’Exterro, il contribuera également à accélérer la croissance du chiffre d’affaires.

« Exterro est peut-être le secret le mieux gardé du secteur et nous devons changer cela », a ajouté Vincenzo. « La croissance et le niveau d’innovation technologique déjà atteints par l’entreprise sont tout simplement incroyables. Je suis ravi d’avoir l’opportunité de raconter notre histoire au monde entier et d’aider nos clients à comprendre la valeur ajoutée et le retour sur investissement qu’ils peuvent obtenir en exploitant la plateforme de gestion des risques liés aux données d’Exterro. Aucune entreprise n’aide aussi bien les organisations à protéger leurs données, à minimiser leurs risques et à leur garantir des environnements numériques plus sûrs qu’Exterro, et nous nous donnerons pour mission de mettre en lumière le rôle que nous jouons afin de rendre le monde plus sûr. »

Depuis sa création, Exterro a adopté une approche holistique et intégrée des risques liés aux données. Elle est la première et la seule entreprise à utiliser une plateforme technologique basée sur l’IA pour assurer l’évaluation et l’atténuation des risques liés aux données de manière globale et intégrée. Plus nous en apprenons sur les risques liés aux données (réglementations sur la confidentialité des données, litiges, atteintes à la protection des données et incidents de cybersécurité, défis liés à la gouvernance des données et à la conformité), plus nous reconnaissons le fait qu’ils ne peuvent pas être appréhendés de manière isolée. Parce qu’ils sont interconnectés et interdépendants, ils doivent être évalués et traités de manière holistique à l’aide d’une plateforme unifiée de gestion des risques liés aux données.

À propos d’Exterro, Inc.

Tout en réduisant leurs coûts et en minimisant l’impact du risque lié aux données, Exterro permet aux organisations et aux organismes chargés de l’application de la loi d’obtenir de meilleurs résultats sur les plans juridique et réglementaire ainsi qu’en matière d’investigation. Son logiciel de gestion des risques liés aux données est la seule plateforme complète qui exploite la recherche de données ainsi que l’automatisation et l’optimisation des workflows de données. Elle est également l’une des premières à utiliser une IA responsable afin d’offrir aux utilisateurs une visibilité et un contrôle sur les interconnexions complexes qui existent entre la confidentialité des données, les opérations juridiques, les investigations numériques, les procédures d’intervention en matière de cybersécurité, la conformité et la gouvernance des données. Des milliers d’entreprises, de cabinets d’avocats, de fournisseurs de services d’infogérance, de gouvernements et d’organismes chargés de l’application de la loi font confiance à Exterro pour gérer leurs risques et obtenir des résultats fructueux à moindre coût. Pour plus d’informations, consultez le site www.exterro.com.

