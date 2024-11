Intesa Sanpaolo meldet Rekordergebnisse für das 3. Quartal 2024 und präsentiert die Vision von CEO Carlo Messina für nachhaltiges Wachstum

MAILAND, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intesa Sanpaolo hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein Rekordergebnis mit einem Nettogewinn von 7,2 Mrd. EUR erzielt, was einem Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Lesen Sie Auszüge aus den Ausführungen von CEO Carlo Messina, der die einzigartigen Stärken von Intesa Sanpaolo hervorhob, darunter die strategischen Investitionen in die digitale Transformation, die Intesa Sanpaolo für nachhaltiges Wachstum positionieren.

„Die Ergebnisse der ersten neun Monate des Jahres 2024 haben die Position von Intesa Sanpaolo als führendes europäisches Unternehmen bestätigt: Unser Marktwert platziert uns nun neben BNP Paribas und Santander, obwohl diese Banken über wesentlich höhere Bilanzsummen verfügen.“

„Für das Jahr 2024 erwarten wir einen Nettogewinn von mehr als 8,5 Mrd. EUR, der durch bedeutende Maßnahmen zur weiteren Verbesserung der Nachhaltigkeit unserer Leistung erzielt werden soll. Das Nettogewinnziel für 2025 wurde auf rund 9 Mrd. EUR angehoben, was das erhebliche organische Wachstumspotenzial unserer Bank widerspiegelt.“

„Während sich die Zinslandschaft weiterentwickelt, sind wir gut positioniert, um diese Veränderungen erfolgreich zu meistern. Dies verdanken wir unserem stark diversifizierten Geschäftsmodell und den Ersparnissen, die uns von Familien und Unternehmen anvertraut wurden und die zum 30. September 2024 rund 1,4 Bio. EUR erreichten, was einem Anstieg von über 135 Mrd. EUR gegenüber dem Vorjahr entspricht.“

„Wir sind in der Eurozone führend beim Umsatzwachstum und beim Anteil des Provisions- und Versicherungsgeschäfts am Gesamtertrag“.

„Unsere Stärke wird durch rund 17.000 Vermögensverwaltungsberater weiter gestärkt, die bis 2027 auf 20.000 anwachsen sollen. Zudem haben wir 100 Milliarden Euro an finanziellen Vermögenswerten unserer Kunden identifiziert, die das Wachstum unserer Vermögensverwaltungsaktivitäten vorantreiben können.“

„Unser striktes Kostenmanagement – bei gleichzeitiger Erhöhung der Investitionen in Technologien – hat in den letzten neun Monaten zu unserem bisher besten Kosten-Ertrags-Verhältnis von 39,1% geführt.“

„Technologische Innovation ist ein Eckpfeiler unseres Erfolgs: Wir sind in Europa führend, haben 3,5 Mrd. EUR in IT investiert und bisher rund 2.250 IT-Spezialisten eingestellt.“

