值得信賴的投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Terran Orbital Corporation 投資者在證券集體訴訟 – LLAP 的重要截止日期之前尋求律師

紐約, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所Rosen Law Firm 提醒在2023 年8 月15 日至2024 年8 月14 日（包括首尾兩天）期間（「集體訴訟期間」）購買 Terran Orbital Corporation（紐約證券交易所：LLAP）證券的投資者，2024 年 11 月 26 日是首席原告的最後期限。

影響性：如果您在集體訴訟期間購買了 Terran 證券，即可能有權獲得賠償，而無需支付任何自付費用或透過風險代理費安排產生的費用。

下一步行動：如欲加入 XPEL 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=29314或撥打 Phillip Kim 律師的 免費諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，瞭解關於此集體訴訟的資訊。 該案已提起集體訴訟。 若您希望擔任原告代表，請務必於 2022 年 11 月 26 日前向法院提出申請。 首席原告是代表其他集體訴訟成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。 通常，發布通知的法律事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。 選擇律師還需明智。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 達成了當時針對中國公司有史以來規模最大的證券集體訴訟和解。 2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 的證券集體訴訟和解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，公司每年都位列前四，為投資者索回了數億美元。 僅在 2019 年，公司就為投資者索回超過 4.38 億美元。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨人。 事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在集體訴訟期間，被告做出了重大的虛假和誤導性陳述和/或未能向投資者披露：(1)這將耗費比被告向投資者和分析師所表示的更長時間，才能將 Terran 與其客戶的合約（總稱“客戶合約”）轉化為收入和自由現金流。(2)Terran 在等待客戶合約產生收入和自由現金流時，沒有足夠的流動性來經營其業務：(3)Terran 隱瞞了其嚴峻財務狀況的真實範圍和嚴重性；以及(4)由於上述原因，Terran 的公開聲明在所有相關時間均存在重大虛假和誤導性。 訴訟聲稱，當市場得悉真實詳情後，投資者遭受了損失。

如欲加入 Terran 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=29314，或撥打 Phillip Kim 律師的 免費諮詢專線 866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com，瞭解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。 在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。 您可以選擇自己的律師。 也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。 投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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