La Oportunidad De Disfrutar De Un Resort Todo Incluido Ha Llegado: Blue Diamond Resorts Anuncia Su Venta De Black Friday

ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A medida que se acerca la temporada alta, Blue Diamond Resorts lanza su esperada venta de Black Friday, ofreciendo ahorros exclusivos en sus resorts todo incluido en el Caribe. Esta oferta por tiempo limitado ya está disponible, invitando a los viajeros a disfrutar de experiencias modernas a tarifas inmejorables, con beneficios adicionales diseñados para elevar su estancia.

Durante la venta de Black Friday, disponible del 6 de noviembre al 1 de diciembre de 2024, los vacacionistas podrán ahorrar cientos de dólares. Ya sea regalando un viaje soñado o dándose el gusto de una escapada especial—desde estadías en bungalows sobre el agua, una mansión privada o una experiencia todo incluido excepcional—los huéspedes encontrarán un valor increíble con estas ofertas. A diferencia de los resorts tradicionales todo incluido, Blue Diamond Resorts ofrece instalaciones de lujo galardonadas con conceptos personalizados para cada tipo de viajero. Esto incluye las marcas solo para adultos más destacadas del año: Royalton CHIC Resorts, con su vibrante ambiente “Party Your Way”, y Hideaway at Royalton Resorts, que promueve el concepto “Togetherness”. Ambas marcas han inaugurado recientemente nuevas propiedades, como Royalton CHIC Antigua y Hideaway at Royalton Blue Waters. Las familias también encuentran experiencias emocionantes para todas las edades en Royalton Luxury Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts y Mystique by Royalton.

Los huéspedes que reserven el número de noches requerido recibirán beneficios adicionales, como traslados de ida y vuelta al aeropuerto sin costo, facilitando que comiencen sus vacaciones tan pronto como aterricen.

Este año, la venta trae aún más emoción con una oferta especial para las parejas que desean celebrar su boda, ofreciendo un 10% de descuento en paquetes de bodas seleccionados. Como líder en bodas de destino, Blue Diamond Resorts invita a novias y novios a celebrar su día especial rodeados de familiares y amigos, con eventos de varios días que combinan a la perfección alegría y relajación en el paraíso.

Quienes reserven durante la venta de Black Friday tendrán tiempo suficiente para organizar su viaje, ya que las estancias pueden programarse hasta el 23 de diciembre de 2025. Los precios y la disponibilidad variarán según la propiedad, el tipo de habitación y la temporada, convirtiendo este momento en la oportunidad perfecta para planificar unas vacaciones en uno de los destinos más deseados del Caribe, incluidos México, República Dominicana, Costa Rica, Santa Lucía, Jamaica, Antigua y Granada.

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 80 propiedades, que superan las 20,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

