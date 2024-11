Openbaarmaking over een transparantie-kennisgeving - Gereglementeerde informatie

(artikel 14 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)



Mortsel, België – 4 november 2024 – 17:45 CET

Overeenkomstig Agfa-Gevaert NV’s statuten werd de drempel, vanaf dewelke een deelneming moet worden bekendgemaakt, vastgesteld op 3%, 5% en elk veelvoud van 5%.

Conform de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde bedrijven, publiceert Agfa-Gevaert (Euronext: AGFB) de volgende kennisgeving:

Axxion SA verklaarde op 31 oktober 2024 dat het per 29 oktober 2024 een participatie heeft in Agfa-Gevaert van 7.725.277 aandelen of 4,99% (noemer is 154.820.528), en daarmee de drempel van 5% naar beneden overschreed. Sinds 2 juli 2021 had Axxion SA een participatie in Agfa-Gevaert van 8.502.294 aandelen, of 5,13%.

Aanvullende informatie

Axxion SA is de beheermaatschappij en in sommige gevallen de vermogensbeheerder van de fondsen die de Agfa-positie aanhouden. Desalniettemin oefent de beheermaatschappij het stemrecht naar eigen goeddunken uit indien er geen specifieke instructies zijn.

Kennisgevingen van belangrijke deelnemingen als gevolg van de Wet van 2 mei 2007 en Agfa-Gevaert NV’s statuten, kunnen verstuurd worden naar viviane.dictus@agfa.com .

