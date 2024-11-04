Öhlins 推出首款前叉及全新升級版 STX Pro 避震器，專為 Harley-Davidson 打造

Öhlins 首款 Harley-Davidson 前叉及全新 STX Pro Blackline 升級版後輪避震器將於 2024 年意大利米蘭 EICMA 摩托車展上展出。

此避震器具備針對舒適性而設計的功能，結合賽車為靈感的技術，提供極致騎乘體驗，並配有全新品牌形象和設計。

烏普蘭斯韋斯比，瑞典, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球先進懸吊技術領先公司 Öhlins Racing 首次推出適用於 Harley-Davidson 摩托車的前叉——美國 V-Twin 48 Blackline 前叉。 這次重要的發布亦包括全新 Öhlins STX Pro Blackline 避震器。 兩款產品均採用 Öhlins 在賽車上運用的尖端技術，旨在提升 Harley-Davidson 愛好者的舒適度和整體騎乘體驗。

Öhlins 的最新產品將於 11 月 5 日至 10 日的 EICMA 摩托車展上展出，讓熱愛騎乘的車迷和業界人士獨家體驗最尖端的懸吊解決方案。 EICMA 是為期五天的摩托車文化盛事，亦是 Öhlins 介紹其在美國 V-Twin 領域的最新進展的理想場合。

Öhlins American V-Twin 48 Blackline 前叉 (FGRT 307)

全新的 American V-Twin 48 Blackline 前叉的誕生，標誌著 Öhlins 為 Harley-Davidson 打造的前端懸吊技術首度亮相。 此懸吊技術採用經過重量和應力優化的前叉底部設計，提供超平穩、舒適的騎乘體驗，同時配有全新的 Öhlins 標誌，以進一步提升 Blackline 的美感。

借助品牌深厚的賽車傳承，這款前叉採用了 Öhlins 的 30 毫米 NIX 減震系統，能夠獨立調節壓縮和回彈減震，從而提升精準度和穩定性。 該前叉的內管更經過鈦氮化塗層處理以減少摩擦，從而締造超流暢的騎乘體驗。

Öhlins STX Pro Blackline Shock (HD 779)

Öhlins STX Pro Blackline 減震器以 HD 044 型號的成功為基礎，對前一代產品進行了多項改進。 此減震器採用流線型全黑設計，搭配 Öhlins 標誌性金色細節，包括經重新設計的鋁合金調整旋鈕和印有標誌性「Ö」標誌的油壓罐。

STX Pro Blackline 減震器提供 12 吋和 13 吋兩種尺寸，均配備 ½ 吋內徑的套管，方便安裝。 這款減震器亦有 Öhlins 品牌的陽極氧化鋁支架臂，適用於後部安裝，並附有預先安裝的調整工具。

STX Pro Blackline 減震器專為新款 Harley-Davidson 而設計，為騎士提供令人安心的穩定性和操控性，同時增強了跨越小路丘時的適應性，帶來更平穩、更舒適的騎乘體驗。 搭配兼容的 Öhlins 前叉 (包括全新的美國 American V-Twin 48 Blackline 前叉) 或套筒套件，騎士可以感受完全優化的減震體驗。

就他們最新推出的 Harley-Davidson 產品系列，Öhlins Racing 副總裁兼總經理表示：

「我們的目標是為 Harley-Davidson Bagger 騎士提供一款不僅能滿足他們需要，更能超越他們期望的新款減震器和前叉。 「我們發揮數十年的懸吊技術經驗，打造出一款在性能、舒適性和可靠性之間達到完美平衡的產品。」

Öhlins STX Pro Blackline 懸吊減震器現已在全球認可的 Öhlins 經銷商及 ohlins.com 可供選購。 全新的 American V-Twin 48 Blackline 前叉預計在 2024 年 12 月中旬上市。

Öhlins American V-Twin 48 Blackline Front Forks (FGRT 307)



Öhlins STX Pro Blackline Shocks (HD 779)

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