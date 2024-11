Burckhardt Compression continue d'afficher une forte croissance et une rentabilité accrue

Burckhardt Compression affiche de solides résultats au premier semestre de l’exercice 2024 : Commandes de CHF 615,2 millions, en hausse de 5,8% par rapport à l’année précédente Chiffre d’affaires de CHF 436,8 millions, en hausse de 7,1% par rapport à l’année précédente Augmentation de la marge brute à 29,3% (26,7% l'année précédente) Augmentation de la marge EBIT à 11,8% (11,0% l'année précédente) Résultat d’exploitation (EBIT) de CHF 51,7 millions, en hausse de 15,2% par rapport à l’année précédente RONOA de 28,6%, à un niveau similaire à celui de l’année précédente

Le groupe confirme ses prévisions pour l’exercice 2024 Chiffre d'affaires compris entre CHF 1,0 milliard et CHF 1,1 milliard Marge EBIT à un niveau similaire à celui de l’exercice 2023

Le développement durable maintient son cap: Nouvelles applications liées à la transition énergétique Forte augmentation de la part d’électricité renouvelable





WINTERTHOUR, Suisse, 05 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Burckhardt Compression a enregistré une forte croissance des commandes, des ventes et du résultat d’exploitation au premier semestre de l’exercice 2024. La société continue de démontrer sa solidité opérationnelle et son positionnement concurrentiel sur les marchés en transition vers un avenir énergétique durable. « Les deux divisions ont augmenté leurs revenus et leur rentabilité. Cette solide performance dans un contexte de défis macroéconomiques persistants souligne la résilience du groupe et l'implication remarquable de nos équipes », a déclaré Fabrice Billard, CEO de Burckhardt Compression.

Croissance significative des commandes, des ventes, du résultat d’exploitation et du bénéfice net

Au premier semestre de l’exercice 2024, Burckhardt Compression a élargi son carnet de commandes avec de solides entrées de CHF 615,2 millions, soit une hausse de 5,8% par rapport à l’année précédente. La croissance a de nouveau été affectée par le cours élevé du franc suisse, atteignant 6,4% après prise en compte des effets de change. La forte croissance du chiffre d’affaires de 7,1%, pour atteindre CHF 436,8 millions (7,7% après prise en compte des effets de change), s’explique par la nette progression des livraisons dans la division Systèmes et par l’augmentation du chiffre d’affaires dans la division Services. Les deux divisions ont augmenté leur marge brute pour atteindre une marge brute totale de 29,3% (année précédente : 26,7%). Le bénéfice brut de CHF 127,9 millions qui en résulte est supérieur de 17,4% à celui de l’exercice précédent. Les frais de recherche et développement ont augmenté de CHF 0,5 million pour atteindre CHF 13,8 millions (3,2% du chiffre d’affaires), Burckhardt Compression continuant à développer des solutions innovantes pour les marchés de la marine, de l'hydrogène pour la mobilité et l’énergie, ainsi que des produits et services numériques. Dans l’ensemble, le résultat d'exploitation (EBIT) a progressé de 15,2% pour atteindre CHF 51,7 millions, ce qui correspond à une marge EBIT de 11,8% (année précédente : 11,0%). Avec des charges financières légèrement plus élevées que l’exercice précédent et un taux d’imposition de 24,8% (année précédente : 25,3%), le résultat net du groupe s’établit à CHF 37,2 millions (+14,8% par rapport à l’année précédente). En outre, le groupe continue d'exploiter efficacement sa base d’actifs pour créer de la valeur, comme en témoigne le rendement élevé des actifs d’exploitation nets (RONOA) de 28,6%, nettement supérieur à la prévision moyen terme fixée à >25%. Côté financement, l’obligation de CHF 100 millions, qui a expiré le 30 septembre 2024, a été renouvelée et portée à CHF 150 millions.

Les marchés des Systèmes de nouveau en croissance, stimulés par les méga-tendances énergétiques

Après une année de normalisation, l’ensemble du marché a affiché une tendance positive au premier semestre de l’exercice 2024, celle-ci étant stimulée par les besoins mondiaux accrus en matière d’énergie liés à la croissance du PIB et par la transition en cours vers de nouvelles énergies. Dans ce contexte, la division Systèmes a enregistré des solides commandes de CHF 452,8 millions, soit une croissance de 10,6% (11,2% après prise en compte des effets de change). La demande s’est maintenue en particulier à un niveau élevé pour les hypercompresseurs, sous l’effet des anticipations d’une forte croissance de la demande de panneaux solaires et de l’augmentation du niveau de vie en Asie. Le marché des navires GPL est resté très fort, stimulé par la hausse de la demande mondiale en énergie, tandis que l’augmentation substantielle attendue pour le transport d’ammoniac vert par bateau a donné des impulsions supplémentaires, comme en témoignent les commandes de compresseurs reçues par la société pour de très grands transporteurs d’ammoniac. À l’inverse, le marché de l’hydrogène pour la mobilité et l’énergie s'est temporairement affaibli en raison de l’incertitude créée par les élections en Europe et aux États-Unis et du retard dans la publication des règlements finaux et des subventions. Compte tenu de l’importance de l’hydrogène dans la transition vers des énergies plus sûres et durables, la société s’attend à ce que ce marché se redresse au cours des deux prochaines années.

Stabilité du marché des services, avec des disparités entre les régions

Le marché mondial des services a été stable, avec des disparités régionales reflétant la situation économique locale. L’Europe, les États-Unis et l’Inde sont restés solides. Le Moyen-Orient, l’Asie centrale et l’Europe de l’Est ont connu une croissance, tandis que la Chine a temporairement ralenti en raison de conditions macroéconomiques incertaines. Les commandes pour la division Services ont reculé de 5,6%

(-5,1% après prise en compte des effets de change) pour passer à CHF 162,3 millions. Cette baisse est principalement due à la fermeture de 3 centres de service aux États-Unis pour se concentrer sur des sites à marge plus élevée. D’autre part, la stratégie de la société visant à accompagner les clients dans leur parcours vers la numérisation et la durabilité a continué de générer des commandes supplémentaires. En particulier, la division Services a remporté de grands projets de modernisation en Pologne, en Égypte et en Corée du Sud. La division a en outre accru ses activités de dry-dock dans le secteur maritime.

En bonne voie pour atteindre les objectifs de durabilité

Burckhardt Compression a clairement progressé sur des projets clés de sa feuille de route consacrée au développement durable. Par exemple, les panneaux solaires installés sur le site de l’usine de Winterthour devraient produire 363 MWh d’énergie propre par an. La société a également conclu des accords sur les énergies renouvelables aux États-Unis et en Allemagne afin de poursuivre la décarbonation de ses activités. Pour réduire l’impact environnemental de ses compresseurs en service, la société a lancé un programme basé sur des principes d’écoconception et continue de déployer son service BC ACTIVATE à l’échelle mondiale. En outre, Burckhardt Compression a poursuivi son engagement en matière de santé et de sécurité en mettant en place des normes minimales mondiales.

Perspectives confirmées pour l’exercice 2024

Avec les nombreuses commandes reçues au premier semestre, le carnet de commandes de la société continue de se remplir, conférant à celle-ci une visibilité et une confiance accrues dans la réalisation de ses prévisions pour l’exercice 2024. Comme annoncé précédemment, Burckhardt Compression s’attend à ce que le deuxième semestre de l’exercice 2024 soit plus élevé que le premier en matière de ventes et d’EBIT du groupe en raison de la répartition des livraisons de projets. Le groupe confirme ses prévisions pour l’exercice 2024 :

Ventes du groupe de CHF 1,0 milliard à 1,1 milliard

Marge EBIT à un niveau similaire à celui de l’exercice précédent (12,4%)

Dans un contexte géopolitique mondial en constante évolution, le groupe continuera à surveiller activement la situation et tout impact potentiel que celle-ci pourrait avoir sur son activité.

Le rapport semestriel 2024 est disponible sur www.burckhardtcompression.com/financial-reports.

Burckhardt Compression

Burckhardt Compression crée des solutions de compression de pointe pour un avenir énergétique durable et le succès à long terme de ses clients. Avec ses marques Burckhardt Compression, PROGNOST, SAMR Métal Rouge et Shenyang Yuanda Compressor, le groupe couvre une gamme complète de technologies et de services liés aux compresseurs alternatifs. Fondée en 1844 en tant qu’atelier d’ingénierie à Bâle, Burckhardt Compression a développé son premier compresseur alternatif mono-étage à fonctionnement à sec en 1883. Depuis, le groupe n’a cessé de se développer et de se réinventer, s’adaptant aux évolutions de ses principaux marchés : pétrochimie/industrie chimique, transport et stockage du gaz, mobilité et énergie à l’hydrogène, gaz industriel, raffinerie, ainsi que collecte et traitement du gaz.

Établie à Winterthour, en Suisse, Burckhardt Compression est implantée sur tous les continents avec 36 filiales, trois sites de production et cinq sites d’assemblage dans le monde entier.

www.burckhardtcompression.com

