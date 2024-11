Anryton présente le Coin Utilitaire MOL sur XT.com offrant une protection des données à résistance quantique via sa plateforme de stockage de données décentralisée

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 05 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anryton Technologies est fier d’annoncer le lancement officiel de son réseau blockchain Layer One (couche 1), qui propose des solutions de pointe en matière de propriété des données, de sécurité, d’évolutivité et de confidentialité. Cette prouesse historique arrive au même moment que l’inscription de la crypto-monnaie native d’Anryton, MOL, en tant que coin utilitaire sur XT.com, une plateforme d’échange de crypto-monnaie fiable reconnue pour son approche centrée sur l’utilisateur. Ces prouesses combinées mettent en lumière la détermination d’Anryton à construire un avenir numérique plus sécurisé et décentralisé, en fixant de nouvelles normes en matière de technologie blockchain.

Redéfinir la blockchain en faveur de la confidentialité et de la sécurité

Le réseau Layer One d’Anryton répond à certains des défis parmi les plus urgents associés à la blockchain actuellement, notamment en matière d’évolutivité, de frais de transaction élevés et de vulnérabilité face aux cybermenaces. Grâce à des transactions rapides et à des frais réduits, cette plateforme est prête à prendre en charge une grande variété d’applications dans les domaines de la finance, de la santé et bien d’autres.

« Notre réseau Layer One redéfinit la blockchain en donnant la priorité à la sécurité, à l’évolutivité et à l’autonomisation des utilisateurs, » a déclaré Sidharth Bhinder, Directeur de la technologie chez Anryton Technologies. « Avec le chiffrement à résistance quantique et à la vérification avancée des données, nous luttons contre les menaces numériques modernes, de l’informatique quantique à la fraude pilotée par l’IA. Le référencement de MOL sur la plateforme XT.com élargit notre portée, et favorise l’accès à la finance décentralisée sécurisée pour un public international. Ce lancement n’est pas seulement une révolution technologique : il s’agit d’une étape vers un avenir plus sûr, plus transparent et décentralisé. »

Le Dr Anmol Kapoor, fondateur d’Anryton Technologies, a souhaité mettre l’accent sur la mission d’Anryton : « Il y a quelques années, nous avons eu vent de vives inquiétudes au sein des communautés amérindiennes quant à la confidentialité des données génétiques. En effet, certaines entreprises avaient procédé à l’utilisation abusive de ces informations. Cet incident nous a incités à envisager la blockchain en tant que solution de protection des données, de gestion de l’identité et de confidentialité, et a conduit aux innovations que nous dévoilons aujourd’hui.»

Présentation du Coin Utilitaire MOL et de l’innovation en matière de blockchain

Le coin MOL , dont le nom signifie « Moyens de valeur » dans plusieurs langues d’Asie du Sud, introduit un nouveau paradigme en matière de finance décentralisée et de contrôle des données. MOL s’aligne sur la mission d’Anryton visant à fournir des solutions inclusives et pertinentes sur le plan culturel, sous forme d’une monnaie numérique sécurisée.

« Notre objectif était de créer une solution permettant de recueillir et d’utiliser diverses données génétiques au profit de l’humanité, tout en protégeant les droits des personnes », a expliqué le Dr Kapoor. « Nous avons exploré différentes options de blockchain avant de mettre au point notre blockchain exclusive. Les innovations comme notre portefeuille de stockage des données numériques d’ADN basé sur les NFT permettent aux utilisateurs de sécuriser et de gérer leurs données WGS dans un environnement décentralisé et défini par l’utilisateur. »

Avec le référencement de MOL sur XT.com , Anryton propose cette solution sécurisée à un public international, qui insiste sur le fait que la propriété des données doit revenir aux personnes concernées.





Lutter contre les cybermenaces quantiques et pilotées par l’IA

Le réseau Layer One d’Anryton intègre un chiffrement à résistance quantique visant à protéger les données contre les futurs progrès de l’informatique quantique et de l’IA.

« Au moment d’examiner les risques potentiels, nous avons réalisé qu’il fallait aller au-delà des solutions existantes, » a indiqué le Dr Kapoor. « Notre objectif était de créer un système qui, non seulement, protège les données, mais donne également la priorité à la sécurité dans la gestion de l’identité, en particulier dans le secteur des soins de santé. Aujourd’hui, grâce à la technologie d’Anryton, les utilisateurs ont accès à un système fiable et adaptable conçu pour résister à la fraude et aux menaces de la fraude pilotée par l’IA et de l’informatique quantique. »

La conformité avec la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) est le pilier des solutions de santé d’Anryton. « Les patients méritent de bénéficier d’une confidentialité et d’une sécurité contre le piratage informatique et l’usurpation d’identité, » a souligné le Dr Kapoor. « Notre réseau conforme à la loi HIPAA garantit des normes réglementaires fiables, qui placent la sécurité des patients au centre des préoccupations, et permet ainsi aux personnes de garder le contrôle de leur identité numérique. »

« Le coin utilitaire MOL représente notre engagement envers une gestion sécurisée des actifs et des identités à travers le monde, » a ajouté M. Bhinder. « Avec MOL et notre réseau blockchain, les utilisateurs sont assurés que leurs données, leur identité et leurs actifs numériques restent sous leur contrôle. »

Une vision des soins de santé appartenant aux patients

L’écosystème blockchain d’Anryton, associé à MOL, vise à révolutionner la gestion des données de santé en donnant aux patients le contrôle sur leurs informations. « La vision est simple, mais révolutionnaire : les données de santé appartiennent aux patients. Ils doivent y avoir accès, et si elles sont monétisées, ils doivent pouvoir en bénéficier, » a affirmé le Dr Kapoor. « Anryton donne aux patients les moyens de faire avancer les sciences de la santé pour le bien commun. »

L’infrastructure blockchain d’Anryton comprend des applications d’avant-garde comme BioChain avec des solutions plus innovantes en perspective. Ces outils sont conçus afin de sécuriser les données, de permettre un échange sécurisé et d’offrir aux patients une autonomie encore jamais vue.

Se réjouir des progrès et d’un avenir centré sur les patients

Le référencement de MOL, la pièce d’Anryton, sur XT.com pendant la semaine de Diwali symbolise une nouvelle ère de soins de santé appartenant aux patients, et d’écosystèmes numériques sécurisés. « Ce n’est que le début, » a déclaré le Dr Kapoor. « Nous tenons à féliciter notre équipe. Nous continuerons à remettre en question le statu quo et à ouvrir de nouvelles voies pour le bien de l’humanité. »

Le lancement par Anryton de son réseau Layer One et du coin utilitaire MOL sur XT.com renforce son engagement envers la progression de la blockchain, tout en mettant l’accent sur la sécurité, l’accessibilité et la confidentialité. Ce lancement n’est que le début. L’entreprise est en effet bien déterminée à repousser les limites en matière de capacités de technologie décentralisée.

« Nous considérons que les technologies doivent être au service des gens, et non leur nuire, » a conclu M. Bhinder. « En fournissant une plateforme sécurisée avec MOL et notre réseau Layer One, nous ouvrons la voie vers un avenir où les données sont protégées, la confidentialité est une priorité et les utilisateurs ont le contrôle sur leur vie numérique. »

Anryton est en passe d’avoir un impact durable dans les secteurs dépendant de transactions numériques sécurisées et transparentes.

Pour plus d’informations sur le réseau blockchain d’Anryton et sur le coin utilitaire MOL, rendez-vous sur le site www.anryton.com .

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1afc2039-103f-498e-8a16-a7e9921d9273/fr