新加坡金融管理局提名 Hakeem App 榮獲 2024 年新加坡金融科技卓越獎

伊斯蘭堡, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Walee Group 很榮幸宣佈其金融服務部門「Walee Financial Services」的旗艦伊斯蘭納米融資產品 Hakeem 已獲得 2024 年新加坡金融科技節 - 金融科技卓越獎提名。 這些獎項由新加坡金融管理局 (MAS) 與 PwC Singapore 合作舉辦，旨在表彰推動金融包容性和變革性產業實踐的創新解決方案。

在全球 200 多名參賽企業中，Hakeem 是新興金融科技獎類的四個決賽入圍者之一。 這項認可凸顯了 Hakeem 作為伊斯蘭納米融資解決方案的影響力，透過未來的全球擴張計劃增強了巴基斯坦的金融准入。 與科技節主題一致，Hakeem 透過技術創新體現了永續發展和韌性。

如今已是新加坡金融科技節 - 金融科技卓越獎第九年，其旨在表彰金融科技在 6 個類別中的進步，突出能夠產生現實世界影響並符合不斷變化的監管標準的解決方案。 一個備受推崇的評審小組從影響力、永續性、實用性、互通性和創意等方面評估入圍者。

MAS 首席金融科技長 Sopnendu Mohanty 對決賽入圍者表示讚賞，他表示：

「恭喜今天公佈的所有決賽入圍企業。 你們的創新突破了界限，塑造了一個更包容、更具活力的未來。 看到大家對「金融科技回饋社會」倡議的支持令人感到振奮，該倡議將繼續推動該行業的增長和發展。」

頒獎典禮將於 2024 年 11 月 7 日在新加坡金融科技節舉行，屆時將宣佈得獎者。 決賽入圍企業也將與業界領導者、投資者和企業進行獨家交流會議，以推進他們的解決方案。

Walee Financial Services 行政總裁兼聯合創辦人 Noshad Minhas 對此認可表示自豪：

「Hakeem 的提名彰顯我們的承諾，體現我們致力為巴基斯坦及其他未獲足夠服務的社區提供便利、合乎道德的金融服務。 這次在全球舞台上獲得肯定，強化了我們透過科技驅動的包容性，為全球社區提供金融服務的願景。」

關於 Walee Group 旗下的 Hakeem

Walee Financial Services 及其品牌 Hakeem 是 Walee Technologies 的子公司，為未獲足夠服務的社區提供快速撥款和輕鬆獲得財務支援。

關於新加坡金融科技節卓越獎

該獎項由 MAS 與 SFA 和 PwC 共同頒發，旨在表彰促進金融包容性、開拓新的增長途徑、適應人工智能趨勢、量子技術等的解決方案。

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