Groupe Prime Drink annonce la reprise de la négociation de ses actions

MONTRÉAL, 05 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Prime Drink Corp. (CSE : PRME) (« PRIME » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la reprise de la négociation de ses actions aujourd’hui.

Alexandre Côté, président et chef de la direction de Prime a déclaré : « Après plusieurs mois de travail acharné et de préparation minutieuse pour finaliser l'acquisition, nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau chapitre prometteur dans l'histoire de Prime. Nous sommes convaincus que notre expertise combinée, nos actifs de premier ordre et notre capacité financière accrue faciliteront l'expansion de nos activités à travers l’Amérique du Nord. »

« Nous sommes heureux de passer à cette prochaine étape. Maintenant que la période de transition est terminée, Embouteillage Prime (anciennement « Triani Canada ») sera en mesure de concentrer toutes ses énergies sur la croissance des ventes et sur les projets de croissance avec ses marques innovantes. Notre nouvelle structure financière et organisationnelle constituent des atouts indéniables qui nous aideront à atteindre nos objectifs ambitieux, » a déclaré Tristan-Bourgeois Cousineau, président d’Embouteillage Prime, une filiale à part entière de Prime.

Olivier Primeau, chef des marques et de l’innovation de Prime, a ajouté : « Nous sommes extrêmement reconnaissants de la confiance continue de nos investisseurs. Cette période de transition a été marquée par un travail intensif pour garantir une intégration réussie de la division d’embouteillage dans notre portefeuille d’actifs et renforcer la position de Prime sur le marché. Aujourd'hui, nous sommes fiers que nos actions soient à nouveau accessibles au grand public et nous comptons partager les fruits de nos efforts avec notre communauté d'investisseurs. »

« Au nom du Conseil, je tiens à saluer les efforts de collaboration des parties qui ont permis de conclure avec succès l'acquisition et la création de la division embouteillage, » a déclaré Raimondo Messina, président du conseil d'administration de Prime. « Cette acquisition marque une étape stratégique majeure, destinée à soutenir les initiatives de croissance de la Société tout en capitalisant sur cette récente acquisition. Elle témoigne également de notre engagement à long terme en faveur de la création de valeur durable pour nos actionnaires. »

Profil rehaussé de Prime

Avec la création de sa nouvelle division d’embouteillage, Prime devient également un brasseur de boissons alcoolisées et non alcoolisées entièrement intégré, de la conception à la vente, auprès d’une vaste clientèle comprenant des marques prestigieuses à travers l’Amérique du Nord. La Société bénéficie déjà d’une expertise éprouvée dans les domaines de la fabrication, des ventes et du marketing d’influence, de l'innovation, de la distribution et des fusions-acquisitions.

La nouvelle entité combinée compte désormais les actifs suivants :

Des installations de production de boissons de 100 000 pieds carrés permettant de produire à une capacité annuelle de 550 000 hectolitres.

Une plateforme de production de boissons entièrement équipée, incluant une flotte de camions et des services de distribution complets.

Plus de 10 marques et droits de distribution, dont les marques de bière Glutenberg, Oshlag, Vox Populi et 2 Frères, et les marques de boissons Baron, Octane, Mojo, Beach Day Every Day spiritueux et Beach Day Every Day Malt (hors Québec seulement).

Des droits de réserves d’eau douce portant sur un volume annuel potentiel total de 3,351 milliards de litres, faisant de Prime l’un des plus grands détenteurs de droits de captage au Canada.

De plus, Prime a amélioré sa position en trésorerie, ce qui lui permettra de se concentrer sur ses activités d’exploitation et ses projets d’expansion sur des marchés à croissance rapide au Canada et aux États-Unis, notamment le marché de la bière sans gluten, qui devrait atteindre 1,4 milliard de dollars d’ici 20321.

En tenant compte de l’acquisition de Triani, du placement de reçus de souscription et du placement d'unités, les titres suivants de Prime sont émis et en circulation en date d’aujourd’hui : (i) 337 173 212 actions ordinaires, (ii) 17 450 000 bons de souscription et (iii) 5 500 000 options d'achat d'actions.

En date d’aujourd’hui, les principaux dirigeants et administrateurs de la Société détiennent un total de 151 036 121 actions ordinaires en circulation de Prime, soit environ 45 % des actions en circulation de la Société, démontrant ainsi un solide engagement de la direction envers la réussite future de la Société.

À propos de Groupe Prime Drink

Groupe Prime Drink Corp. (CSE: PRME) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans les secteurs des breuvages, des médias d’influence et de l’hospitalité.

