Bitget Wallet Lite erreicht 6 Millionen Nutzer in wenigen Tagen und ist nun größte Telegram-Wallet

VICTORIA, Seychellen, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, eine führende Web3-Wallet ohne Schlüsselverwaltung durch eine Drittpartei, hat Bitget Wallet Lite eingeführt, eine in Telegram integrierte Multi-Chain-Wallet, die den Nutzern eine nahtlose und sichere Möglichkeit bietet, Kryptowährungen direkt in der Messaging-App zu kaufen, zu verwalten und zu übertragen. Seit der Markteinführung am 28. Oktober hat Bitget Wallet Lite über 6 Mio. Nutzer angezogen und ist damit eine der am schnellsten wachsenden Web3-Wallets auf Telegram.

Bitget Wallet Lite unterstützt über 100 Blockchains, darunter Solana, TRON, TON und EVM, und ermöglicht schnelle kettenübergreifende Transaktionen für eine optimierte Vermögensverwaltung. Nutzer können BTC, ETH, USDT und Hunderte anderer Kryptowährungen mit über 40 Fiat-Währungen direkt in der Wallet kaufen. Mit einer Ein-Klick-Einrichtung — es sind keine Wiederherstellungsphrasen erforderlich – verbindet sich die Wallet nahtlos mit den Telegram-Konten der Nutzer und ermöglicht so einen einfachen Zugriff über verschiedene Geräte hinweg. Nutzer können mühelos Kryptowährungen an ihre Telegram-Kontakte senden und empfangen, ihre Transaktionshistorie zur transparenten Verfolgung von Vermögenswerten einsehen und direkt von der Wallet aus mit DApps interagieren, was neue Möglichkeiten zum Erkunden und Verdienen innerhalb des dezentralen Ökosystems eröffnet.

Bitget Wallet Lite ist eine Wallet ohne Verwaltung der Schlüssel durch eine Drittpartei, die Sicherheit und Benutzerkontrolle in den Vordergrund stellt und dem Benutzer die volle Kontrolle über sein Vermögen gibt. Die Wallet kombiniert mehrere Verschlüsselungsebenen mit der Sicherheitsinfrastruktur von Telegram und stellt so sicher, dass Dritte nicht unbefugt auf die Wiederherstellungsphrasen eines Nutzers zugreifen können. Dieser Ansatz speichert als Erinnerung dienende Phrasen sicher in der Cloud und integriert die Sicherheitsvorkehrungen von Telegram mit fortschrittlichen Verschlüsselungsmethoden.

„Unser früher Erfolg mit Bitget Wallet Lite ist das Ergebnis einer umfassenden Strategie, die Telegram-Communities direkt anzusprechen“, so Alvin Kan, COO von Bitget Wallet. „Durch eine Belohnungskampagne für frühe Nutzer auf Telegram haben wir die Dringlichkeit für Nutzer geschaffen, die besten Möglichkeiten zu erleben, die Bitget Wallet Lite bietet. Die Zusammenarbeit mit beliebten Mini-Apps wie Tomarket hat ebenfalls unsere Reichweite vergrößert, während unser Empfehlungsprogramm ein schnelles, gemeinschaftsorientiertes Wachstum förderte, indem es Nutzer für das Teilen der Erfahrung mit anderen belohnt hat. Zusammen haben diese Initiativen eine erhebliche Dynamik für Bitget Wallet Lite geschaffen.“

Bitget Wallet Lite befindet sich derzeit in einer frühen Version und plant die Einführung von Funktionen wie Token-Tausch, Wallet-Importe und einzigartige Belohnungen wie Airdrops, rote Umschläge und Mystery Boxes. Bitget Wallet Lite ist auch eine Partnerschaft mit Morph eingegangen, einem völlig erlaubnisfreien EVM Layer 2, was die erste größere Zusammenarbeit mit dem Ökosystem darstellt. Diese Partnerschaft ermöglicht die Integration aller Morph-Projekte in die Wallet und bietet Entwicklern wichtige Ressourcen für die Einführung und Skalierung auf dem Massenmarkt.

Mit der Verbesserung der Multi-Chain-DApp-Funktionen wird Bitget Wallet Lite das Ökosystem der Bitget Wallet-App vollständig replizieren und es den Nutzern ermöglichen, sich mit Zehntausenden von DApps zu verbinden und über das OmniConnect-Protokoll nahtlos in Telegram Mini-Apps zu integrieren. Das aktualisierte OmniConnect SDK Version 2.0 bietet eine sichere und intuitive Multi-Chain-Integration, die Entwicklern die Möglichkeit gibt, Wallets in Mini-Apps zu integrieren, um verschlüsselte Transaktionen zu ermöglichen und gleichzeitig neue Einnahmequellen zu erschließen.

Mit über 40 Mio. Nutzern ist Bitget Wallet die am häufigsten heruntergeladene Web3-Wallet, die sich der Verbreitung von Web3 widmet. Die Einführung von Bitget Wallet Lite ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer umfassenden Abdeckung, die es einer Milliarde Telegram-Nutzern ermöglicht, sich in das Multi-Chain-Ökosystem einzubringen und ihnen den Übergang von Web2 zu Web3 zu erleichtern. In diesem Jahr hat die Integration von Bitget Wallet in Telegram und das TON-Ökosystem zu beträchtlichem Wachstum und Innovation geführt, einschließlich verbesserter Login-Methoden für MPC Keyless Wallets über Telegram, der Ausweitung der MPC-Technologie auf das TON-Mainnet und der Einführung von Telegram-Handelsbots für sofortigen Handel und dem OmniConnect SDK für nahtlose Verbindungen zwischen Telegram-Mini-Apps und über 500 Blockchains.

Mit Blick auf die Zukunft plant Bitget Wallet ein Telegram-Mini-App-Unterstützungsprogramm, einschließlich eines Ökosystem-Fonds mit Technologie- und Marketingunterstützung, um Entwickler bei der Verbesserung der gesamten Web3-Nutzererfahrung zu unterstützen. Alvin Kan, COO von Bitget Wallet, erklärt: „Unser Ziel ist es, die nächste Milliarde Nutzer in das Web3 einzubinden. Bitget Wallet Lite vereinfacht die Verwaltung von Kryptowährungen innerhalb von Telegram und spiegelt unser Engagement für kontinuierliche Innovation wider, die finanzielle Freiheit für alle ermöglicht.“

Erleben Sie Bitget Wallet Lite: https://t.me/BitgetWallet_TGBot

Über Bitget Wallet

Bitget Wallet ist die Heimat von Web3 und vereint unendliche Möglichkeiten in einer Wallet, die keine Drittpartei benötigt, um den Besitz der Währung zu überprüfen oder zu verwalten. Mit über 40 Mio. Nutzern bietet es umfassende On-Chain-Dienste, darunter Asset Management, Instant Swaps, Rewards, Staking, Trading Tools, Live-Marktdaten, einen DApp-Browser und einen NFT-Marktplatz. Sie wurde für alle entwickelt, vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Händler, und unterstützt die Optionen Mnemonic, MPC und AA Wallet. Mit Verbindungen zu über 100 Blockchains, mehr als 20.000 DApps und mehr als 500.000 Token ermöglicht Bitget Wallet den nahtlosen Multi-Chain-Handel über Hunderte von DEXs und Cross-Chain-Bridges sowie einen 300-Millionen-Dollar-Schutzfonds für Ihre digitalen Vermögenswerte.

Erleben Sie Bitget Wallet Lite, um Ihre Web3-Reise zu beginnen.

