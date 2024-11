Il KFSHRC vince il premio d'oro e quattro premi Stevie® Award di bronzo per le strategie di reclutamento innovative

RIYAD, Arabia Saudita, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) è stato premiato con un oro e quattro bronzi ai premi internazionali Stevie® International Business Awards come riconoscimento per gli sforzi profusi nello sviluppo delle risorse umane e nell'esperienza dei dipendenti, nonché per l'adozione di strategie di reclutamento innovative, le quali hanno contribuito ad attrarre 4647 talenti locali e globali negli ultimi due anni, ad avviare 193 processi e ad aumentare la soddisfazione dei nuovi dipendenti del 30%.

KFSHRC è l'unico ospedale in Arabia Saudita ad aver ricevuto gli Stevie® Award. Alla 21° cerimonia annuale di premiazione, tenutasi a Istanbul, in Turchia, hanno partecipato i leader di aziende e organizzazioni di tutto il mondo, con 3.600 organizzazioni di 62 Paesi candidate ai premi.

Le strategie di reclutamento innovative attuate dallo Human Resources Department del KFSHRC hanno migliorato il processo di inserimento e orientamento dei nuovi dipendenti. Una di queste strategie è l'introduzione del chatbot con intelligenza artificiale "We Bridge" che ha migliorato significativamente l'esperienza dei dipendenti.

L'ospedale ha vinto anche due premi di bronzo per il "Best HR Department and Best HR Team" nella categoria "Leading Transformation in the Heart of Healthcare", i quali riconoscono gli sforzi della struttura nel migliorare l'esperienza dei dipendenti e nell'incrementare l'efficienza organizzativa attraverso programmi e iniziative innovative.

Inoltre, il KFSHRC ha ricevuto due premi di bronzo per il "Support Department of the Year" e "Support Team of the Year" nella categoria "Leading Transformation in Talent Management and Employee Experience". Questi premi riconoscono le soluzioni innovative dell'ospedale che hanno migliorato l'efficienza e permesso al personale delle risorse umane di concentrarsi sulle iniziative strategiche.

Da notare che il KFSHRC si è classificato per il secondo anno consecutivo al primo posto in Medio Oriente e Africa e al 20° a livello globale nell'elenco dei 250 migliori centri medici accademici del mondo ed è stato riconosciuto come il marchio sanitario di maggior valore nel Regno e in Medio Oriente, secondo la classifica di Brand Finance 2024. Inoltre, è stato inserito dalla rivista Newsweek nell’elenco World’s Best Smart Hospitals per il 2025. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.kfshrc.edu.sa o contattare il nostro team media all’indirizzo mediacoverage@kfshrc.edu.sa

