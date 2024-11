Coface SA : Coface réalise depuis le début de l’année un résultat net de 207,7 M€, en hausse de 9,5%. ROATE annualisé à 14,8%

Coface réalise depuis le début de l’année un résultat net de 207,7 M€, en hausse de 9,5%. ROATE annualisé à 14,8%

Paris, le 5 novembre 2024 – 17h35

Chiffre d’affaires : 1 376,6 M€, en baisse de -2,1% à périmètre et taux de change constant Les primes d’assurance-crédit diminuent de -4,0% à change constant avec une activité client toujours atone Sur le T3-24 les revenus se stabilisent à -0,1% et les autres activités de services sont en hausse de +6,0 % La rétention client reste à un niveau élevé (92,7%) mais est en baisse par rapport aux niveaux records de 2023 ; l’effet prix reste négatif (-1,4%), en ligne avec les tendances historiques Les services d’informations connaissent à nouveau une croissance à deux chiffres (+17,2% à taux de change constant) ; l'affacturage baisse de -3,6% dans un contexte d’activité industrielle toujours faible en Allemagne

Ratio de sinistralité net à 35,5%, en amélioration de 4,8 ppts ; ratio combiné net à 64,4%, en amélioration de 1,6 ppt Ratio de sinistralité brut à 32,9 %, en amélioration de 5,9 ppts avec un haut niveau de provisionnement de l’année d’ouverture et des relâchements de réserves toujours élevés Ratio de coûts net en hausse de 3,2 ppts à 28,9 % reflétant des revenus en baisse et la poursuite des investissements

Résultat net (part du groupe) de 207,7 M€, dont 65,4 M€ au T3-24 et RoATE1 annualisé à 14,8%





Sauf indication contraire, les évolutions sont exprimées par comparaison avec les résultats au 30 septembre 2023

Xavier Durand, directeur général de Coface, a déclaré :

« Après plusieurs trimestres de repli de nos revenus sous l’effet de la baisse de l’inflation et d’une activité économique atone, notamment en Europe, le troisième trimestre marque une stabilisation. Bien qu’en recul modéré de -1,3%, l’assurance-crédit enregistre une production nette positive.

Les ventes de services d’information affichent un nouveau trimestre de croissance à deux chiffres. Depuis le début d’année, elles progressent de +17,2%. Sur une base encore limitée, les services de recouvrement de créance augmentent de +18,9%. Ces activités, stratégiques pour Coface et structurellement rentables, bénéficient de la poursuite de nos investissements.

Notre ratio combiné se maintient à un niveau excellent, à 64,4%, en raison de la bonne maitrise de nos risques et ce malgré une hausse lente et régulière des défaillances d’entreprises et du nombre de sinistres enregistrés par Coface. L’épisode inflationniste a laissé des traces sur les entreprises les plus fragiles, et de nombreux secteurs cycliques, automobile en tête, continuent de souffrir. Cette dégradation de l’environnement de risques devrait se poursuivre malgré les baisses de taux d’intérêts décidées récemment par les banques centrales.

Nos produits financiers sont en amélioration et n’ont pas été affectés par des ajustements de valeurs négatifs.

Enfin, notre résultat net progresse de +9%, atteignant 207,7 M€ ce qui correspond à un retour sur fonds propres tangibles moyens de 14,8%, niveau nettement supérieur à nos objectifs de moyenne de cycle. »

Chiffres clés au 30 septembre 2024

Le conseil d’administration de COFACE SA a examiné les comptes consolidés au 30 septembre 2024 lors de sa réunion du 5 novembre 2024. Ils ont par ailleurs fait préalablement l'objet d'une revue par le comité d'audit lors de sa réunion du 4 novembre 2024.

Eléments du compte de résultat en M€ 9M-23 9M-24 Variation % ex. FX* Revenus des activités d'assurance 1 187,8 1 130,2 -4,9% -4,0% Revenus des activités de services 230,0 246,4 +7,1% +7,3% CHIFFRE D'AFFAIRES 1 417,8 1 376,6 -2,9% -2,1% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 290,0 283,8 -2,1% -0,8% Résultat des placements nets de charges,

hors coût de l'endettement 14,5 59,8 +313,3% +273,2% Charges financières d'assurance -30,1 -25,4 -15,6% -8,5% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 274,4 318,2 +16,0% +14,5% Autres produits et charges opérationnels -0,9 -3,1 +227,0% +234,5% RESULTAT OPERATIONNEL 273,4 315,1 +15,2% +13,7% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 189,7 207,7 +9,5% +6,7% Ratios clés 9M-23 9M-24 Variation Ratio de sinistralité net de réassurance 40,2% 35,5% -4,8% ppts. Ratio de coûts net de réassurance 25,7% 28,9% +3,2% ppt. RATIO COMBINE NET DE REASSURANCE 66,0% 64,4% -1,6% ppts Eléments du bilan en M€ FY-23 9M-24 Variation Capitaux propres (part du Groupe) 2 050,8 2 106,0 +2,7%

* Hors effet périmètre

1. Chiffre d’affaires





Sur les 9 premiers mois de l’année, Coface enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 1 376,6 M€, en baisse de -2,1% à périmètre et taux de change constants par rapport au 9M-23. En données publiées (à périmètre et changes courants), le chiffre d’affaires diminue de -2,9%.

Le chiffre d’affaires de l’activité assurance (y compris cautionnement et Single Risk) baisse de -4,0% à périmètre et change constants, sous l’effet d’une baisse de l’inflation et de l’absence de rebond de l’activité de nos clients dans un contexte économique encore fragile. Le niveau de rétention reste élevé à 92,7% (mais en baisse par rapport au 9M-23 qui constituait un record) dans un marché toujours concurrentiel et dans lequel Coface a mis en place des plans d'atténuation des risques. Les affaires nouvelles atteignent 96 M€, en hausse de 7 M€ par rapport au 9M-23, portées par une hausse de la demande et bénéficiant d’investissements de croissance.

L’activité client présente une légère hausse de 0,1% depuis le début de l’année. L’effet prix reste négatif à -1,4% au 9M-24, en ligne avec les tendances de long terme.

Le chiffre d’affaires des activités non assurantielles est en hausse de +7,3% par rapport au 9M-23. Les revenus de l’affacturage diminuent de -3,6% dans un contexte de faible activité industrielle, notamment en Allemagne. Les revenus des services d’informations poursuivent leur croissance à +17,2%. Les revenus des accessoires de primes (commissions de recouvrement) progressent, à partir d’une base encore limitée, de +18,9% en raison de la hausse des sinistres à recouvrer. Les commissions sont en hausse de +8,3%.

Chiffre d'affaires en M€

(par région de facturation) 9M-23 9M-24 Variation % ex. FX2 Europe du Nord 291,3 271,8 -6,7% -6,7% Europe de l'Ouest 289,8 288,4 -0,5% -3,1% Europe centrale et de l'Est 132,1 130,0 -1,6% -3,5% Méditerranée & Afrique 398,7 403,4 +1,2% +4,9% Amérique du Nord 128,4 132,5 +3,2% -6,5% Amérique Latine 76,5 58,1 -24,0% +2,3% Asie Pacifique 101,0 92,3 -8,6% -8,0% Chiffre d'affaires consolidé 1 417,8 1 376,6 -2,9% -2,1%

Dans la région Europe du Nord, le chiffre d’affaires diminue de -6,7% à taux de change constant comme à change courant. La région subit le ralentissement de l’activité client ainsi que le non-renouvellement sélectif de certaines polices déficitaires. Cette baisse a été partiellement compensée par la croissance des activités adjacentes. Les revenus de l’affacturage sont en baisse de -3,6% dans un contexte de faible activité industrielle.

En Europe de l’Ouest, le chiffre d’affaires diminue de -3,1% à taux de change constant (-0,5% à change et périmètre courants en raison de l’intégration du Maghreb et de l’Afrique Centrale et de l’Ouest). Le ralentissement de l’activité client a été partiellement compensé par la hausse des ventes d’informations (services en hausse de +24,8%).

En Europe centrale et de l’Est, le chiffre d’affaires est en baisse de -3,5% à taux de change constant (-1,6% à taux de change courant), en raison du ralentissement de l’activité client qui a pesé sur l’assurance-crédit. L’affacturage est en baisse de -3,8% à change constant.

En Méditerranée et Afrique, région tirée par l’Italie et l’Espagne, le chiffre d’affaires progresse de +4,9% à taux de change constant et de +1,2% à taux de change courant, sous l’effet de solides performances commerciales en assurance-crédit et dans les services ainsi que d’une économie plus dynamique.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires diminue de -6,5% à taux de change constant mais progresse de +3,2% en données courantes en raison de l’intégration du Mexique. La région subit le ralentissement de l’activité client malgré un niveau de rétention plus élevé.

En Amérique Latine, le chiffre d’affaires progresse de +2,3% à taux de change constant mais diminue de -24,0% en chiffres publiés. La région bénéficie d’une stabilisation de l’activité client après plusieurs trimestres de baisse, principalement sur les matières premières et les métaux. Elle est a contrario pénalisée par le transfert du Mexique dans la région Amérique du Nord.

Le chiffre d’affaires de la région Asie-Pacifique est en baisse de -8,0% à taux de change constant et de -8,6% en courant. La baisse des revenus est due à un ralentissement de l’activité client qui n’est pas compensé par les bonnes performances commerciales.

2. Résultat

Ratio combiné

Le ratio combiné net de réassurance s’établit à 64,4% au 9M-24, en amélioration de 1,6 ppt sur un an.

(i) Ratio de sinistralité





Le ratio de sinistralité brut de réassurance s’établit à 32,9%, en amélioration de 5,9 ppts par rapport aux niveaux atteints un an plus tôt. Cette amélioration reflète la lente normalisation de la sinistralité compensée par des relâchements de réserves qui restent à un niveau élevé. Le nombre de sinistres de taille moyenne est en hausse.

La politique de provisionnement du Groupe reste inchangée. Le montant des provisions rattachées à l’année d’ouverture, bien qu’actualisé, reste conforme à la moyenne historique. La gestion rigoureuse des sinistres passés a permis au Groupe d’enregistrer 45,3 ppts de reprises sur antérieurs.

Le ratio de sinistralité net s’améliore à 35,5%, une amélioration de 4,8 ppts par rapport au 9M-23.

(ii) Ratio de coûts





Coface poursuit sa stricte politique de gestion des coûts mais continue d’investir, conformément au plan stratégique Power the Core. Sur les 9 mois 2024, les coûts sont ainsi en hausse de +5,4% à périmètre et change constants, et de +5,0% à change courant.

Le ratio de coûts brut de réassurance s’établit à 32,9%, une hausse de 2,4 ppts sur un an. Cette hausse est principalement liée à la baisse des revenus (1,6 ppt), à l’effet de l’inflation sur les coûts embarqués (2,2 ppts) ainsi qu’à la poursuite des investissements (1,7 ppt). Il bénéficie en revanche de l’amélioration du mix produit (services d’informations, recouvrement de créances et accessoires de primes). Le bon niveau des commissions de réassurance explique la différence.

Résultat financier





Le résultat financier net s’élève à 59,8 M€ sur neuf mois. Ce montant inclut les plus-values réalisées (+11,7 M€) qui ont plus que compensé la réévaluation négative des investissements (-3,4 M€). L’effet change reste négatif pour -10,0 M€ et s’explique en majeure partie par la hausse de l’euro contre la plupart des autres monnaies dans lesquelles le groupe opère.

Le rendement courant du portefeuille (i.e. hors plus-values, hors dépréciation et effet de change) atteint 70,9 M€. Le rendement comptable3, hors plus-values et effet de juste valeur, s’établit à 2,2% au 9M-24. Le rendement des nouveaux investissements réalisés depuis le début d’année est de 4,3%.

Les charges financières d'assurance (IFE) s’élèvent à 25,4 M€ (30,1 M€ sur 9M-23) en raison de taux d'actualisation moins élevés et de provisions pour sinistres plus importantes.

Résultat opérationnel et résultat net





Le résultat opérationnel se monte à 315,1 M€ au 9M-24, en hausse de 15,2%.

Le taux d’imposition effectif atteint 27% sur les 9 mois (vs 24% au 9M-23). Coface n’anticipe à ce stade pas d’impact majeur du projet de budget français.

Au total, le résultat net (part du groupe) s’élève à 207,7 M€, en hausse de 9,5% par rapport au 9M-23.

3. Capitaux propres





Au 30 septembre 2024, les capitaux propres part du groupe s’établissent à 2 106,0 M€, en hausse de 55,2 M€, soit +2,7% (2 050,8 M€ au 31 décembre 2023).

Leur évolution s’explique principalement par le résultat net positif de 207,7 M€ et par le paiement du dividende (- 194,3 M€). Les autres éléments comme les variations de plus-values latentes n’ont qu’un impact limité.

Le rendement annualisé sur fonds propres moyens nets des actifs incorporels (RoATE) s’établit à 14,8% au 30 septembre 2024, principalement grâce à l’amélioration du résultat financier.

4. Perspectives





La reprise économique mondiale est contrastée. La résilience de l’économie des Etats-Unis continue de surprendre positivement, favorisant le scénario d’un atterrissage en douceur. L’économie européenne fait en revanche face à de fortes incertitudes, en particulier dans le secteur industriel. Les importants efforts d’investissement dans la transition vers les véhicules électriques se heurtent à une demande modeste ainsi qu’à la concurrence des modèles chinois.

Les autorités chinoises ont finalement annoncé des mesures de relance dont l’efficacité reste encore à démontrer. Ce sont donc bien les autres émergents, pays du Golfe et d’Amérique du Sud en tête, qui tireront la croissance en 2025.

Les banques centrales estimant avoir maitrisé le risque inflationniste ont enclenché un nouveau cycle de baisse des taux qui peut sembler un peu tardif pour certains secteurs durement affectés par le cycle précédent. Cette politique monétaire plus accommodante permettra d’accompagner des politiques budgétaires qui devront dans certains cas être plus restrictives.

Le risque politique reste plus élevé que jamais avec de très nombreuses élections encore à venir et des conflits militaires toujours susceptibles de s’aggraver. En France, le fragile équilibre des pouvoirs et la nécessité d’assainir les comptes publics créent un climat incertain qui pèse sur la croissance.

Enfin, l’élection présidentielle américaine (et les autres scrutins) approche de son dénouement.

Dans ce contexte de durcissement du cycle de crédit, Coface reste fidèle à sa stratégie d’excellence en assurance-crédit, en s’appuyant sur son infrastructure de risques unique, et de croissance des métiers de services (information et recouvrement de créance notamment). Ces derniers sont particulièrement pertinents pour les entreprises clientes dans un contexte économique aussi instable. Ils sont également structurellement rentables (marge brute supérieure à 60% pour l’information) et constituent une part croissante du portefeuille d’activités de Coface.

http://www.coface.com/fr/Investisseurs/Resultats-et-rapports-financiers

Annexes

Résultats par trimestre

Eléments du compte de résultat en M€

Chiffres décumulés T1-23 T2-23 T3-23 T4-23 T1-24 T2-24 T3-24 % % ex. FX* Revenus des activités d’assurance 395,3 407,8 384,7 371,3 378,6 375,6 375,9 -2,3% -1,3% Revenus des autres activités 79,8 76,8 73,4 79,2 85,0 83,4 78,0 +6,2% +6,0% CHIFFRE D'AFFAIRES 475,1 484,5 458,1 450,4 463,7 459,1 453,8 -0,9% -0,1% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 95,3 103,5 91,2 105,4 100,3 94,7 88,8 -2,6% -1,5% Résultat des placements nets de charges, hors coût de l'endettement -2,6 4,0 13,0 -2,0 17,9 22,8 19,0 +45,7% +40,2% Charges financières d'assurance -2,4 -12,3 -15,4 -9,9 -11,4 -6,7 -7,3 -52,2% -48,2% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 90,4 95,2 88,9 93,5 106,8 110,9 100,5 +13,0% +12,6% Autres produits et charges opérationnels -0,3 -0,4 -0,2 -4,0 -0,1 -0,5 -2,6 +1002,6% +1024,3% RESULTAT OPERATIONNEL 90,0 94,8 88,6 89,5 106,8 110,4 97,9 +10,4% +10,0% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 61,2 67,7 60,9 50,8 68,4 73,8 65,4 +7,5% +5,2% Taux d'impôt sur les résultats 25,5% 21,9% 24,2% 36,0% 27,2% 26,8% 25,5% + 1,3 ppt

Résultats cumulés*

Eléments du compte de résultat en M€ - Chiffres cumulés T1-23 S1-23 9M-23 2023 T1-24 S1-24 9M-24 % % ex. FX* Revenus des activités d'assurance 395,3 803,1 1 187,8 1 559,1 378,6 754,3 1 130,2 -4,9% -4,0% Revenus des activités de services 79,8 156,6 230,0 309,2 85,0 168,5 246,4 +7,1% +7,3% CHIFFRE D'AFFAIRES 475,1 959,7 1 417,8 1 868,2 463,7 922,7 1 376,6 -2,9% -2,1% RESULTAT TECHNIQUE NET DE REASSURANCE 95,3 198,8 290,0 395,4 100,3 195,0 283,8 -2,1% -0,8% Résultat des placements nets de charges, hors coût de l'endettement -2,6 1,4 14,5 12,4 17,9 40,8 59,8 +313,3% +273,2% Charges financières d'assurance -2,4 -14,7 -30,1 -40,0 -11,4 -18,1 -25,4 -15,6% -8,5% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 90,4 185,5 274,4 367,9 106,8 217,7 318,2 +16,0% +14,5% Autres produits et charges opérationnels -0,3 -0,7 -0,9 -5,0 -0,1 -0,5 -3,1 +227,0% +234,5% RESULTAT OPERATIONNEL 90,0 184,8 273,4 362,9 106,8 217,2 315,1 +15,2% +13,7% RESULTAT NET (PART DU GROUPE) 61,2 128,8 189,7 240,5 68,4 142,3 207,7 +9,5% +6,7% Taux d'impôt sur les résultats 25,5% 23,7% 23,8% 26,8% 27,2% 27,0% 26,5% + 2,7 ppts

* Hors effet périmètre

AVERTISSEMENT - Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué peuvent contenir des prévisions qui portent notamment sur des événements futurs, des tendances, projets ou objectifs. Ces prévisions comportent, par nature, des risques et des incertitudes, identifiés ou non, et peuvent être affectées par de nombreux facteurs susceptibles de donner lieu à un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans ces déclarations. Vous êtes invités à vous référer au chapitre 5 « Principaux facteurs de risque, et leur gestion au sein du Groupe » du Document d’enregistrement universel 2023 du Groupe Coface déposé auprès de l’AMF le 5 avril 2024 sous le numéro D.24-0242, afin d’obtenir une description de certains facteurs, risques et incertitudes importants, susceptibles d’influer sur les activités du Groupe Coface. Le Groupe Coface ne s’engage d’aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, événements futurs ou toute autre circonstance.

1 RoATE = Rentabilité moyenne des fonds propres

2 Hors effet périmètre

3 Taux de rentabilité comptable calculé sur la moyenne du portefeuille de placements hors titres non consolidés

