Pangea Lança Dois Novos Materiais Avançados

ROCHESTER, Michigan, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Pangea, líder inovadora em materiais sustentáveis para a indústria automotiva, anuncia com orgulho o lançamento de dois produtos inovadores: Pulvera e Verita. Esses couros automotivos avançados representam um passo ousado no compromisso contínuo da Pangea com a sustentabilidade e as práticas de fabricação responsáveis, de acordo com a visão da empresa de criar materiais ecológicos que atendam às necessidades de um mundo em mudança.

Em 2024, as equipes globais da Pangea se propuseram a criar uma nova classe de materiais de couro especificamente para a indústria automotiva. Além de serem quase 90% de base biológica no seu estado final, esses produtos também desviam ativamente os materiais dos aterros sanitários, reduzindo drasticamente o desperdício de uma forma inovadora.

“Nada Substitui o Verdadeiro: Abrindo Caminho para um Futuro de Desperdício Zero”

Como parte da série Pangea Corporate Trend Show, a Pangea introduziu o "Chart the Path” (Abrir Caminho), um capítulo essencial para a jornada de sustentabilidade da empresa. Com a participação dos clientes, Pangea fez um resumo de como materiais duráveis e naturais estão transformando a indústria automotiva, alinhando-se com as metas globais de sustentabilidade. O destaque da série foi o lançamento do Pulvera e do Verita, duas novas ofertas de produtos que estabelecem novos padrões para menor impacto ambiental, química reciclada inovadora e potencial de reduzido aquecimento global (GWP).

Pangea Pulvera: Couro Ecológico com Processo Circular

O Pulvera é um couro encorpado que adota um processo de fabricação circular. Ao incorporar um composto reciclado feito a partir de resíduos de polimento, o Pulvera reduz significativamente a sua pegada ambiental. Este processo único, que utiliza água e energia renovável, transforma os resíduos do couro em um recurso valioso que substitui quase metade dos produtos químicos usados no tingimento e amaciamento do couro.

Química Renovável: 29% de todos os produtos químicos utilizados

29% de todos os produtos químicos utilizados Química Reciclada: 37% no processo de recurtimento; 16% de todos os produtos químicos em geral

37% no processo de recurtimento; 16% de todos os produtos químicos em geral Impacto Ambiental: O Potencial de Aquecimento Global (GWP) impacta até 40% menos do que os processos tradicionais de recurtimento



O Pulvera se destaca como um material luxuoso e sustentável que exemplifica o compromisso da Pangea com inovações ecológicas em interiores automotivos.

Pangea Verita: Couro Luxuoso e Compostável com Baixo Impacto Ambiental

O Pangea Verita eleva a arte do artesanato em couro, criando um substrato compostável através de um processo alternativo de curtimento sem metal. Este material semi-anilina destaca a beleza natural do couro animal com revestimento mínimo, enfatizando suas características únicas, mantendo uma menor pegada ambiental.

Química Renovável: 45% de todos os produtos químicos utilizados

45% de todos os produtos químicos utilizados Potencial de Aquecimento Global (GWP): Até 12% mais baixo que os substratos cromados padrão

Até 12% mais baixo que os substratos cromados padrão Carbono Biogênico: 92% de base biológica como produto acabado



O design inovador e a química sustentável do Verita permitem um maior teor de carbono biogênico, aprimorando seu alinhamento com uma economia circular e reduzindo seu impacto geral no meio ambiente.

Um Futuro Sustentável com Materiais de Base Biológica

Os novos produtos da Pangea, Pulvera e Verita, são exemplos de como os materiais de alto conteúdo de base biológica podem revolucionar a indústria automotiva sem comprometer o desempenho. Com os couros tradicionais da Pangea já atingindo 80-85% de conteúdo de base biológica, o Pulvera e o Verita ultrapassam esses limites, atingindo até 92% de base biológica nos seus produtos finais.

Esses avanços reforçam a convicção da Pangea de que o couro, como material natural e altamente renovável, tem um papel vital na criação de um futuro mais sustentável para a indústria automotiva. Com o aumento do uso de recursos de base biológica, a Pangea se dedica a reduzir a pegada de carbono dos seus produtos e contribuir para um planeta mais saudável.

Sobre a Pangea

A Pangea é uma fornecedora global de couro para as principais marcas automotivas do mundo, com soluções sustentáveis que impulsionam o futuro dos interiores. Com sede em Rochester Hills, Michigan, a Pangea atende seus clientes em quatro continentes com 3.000 membros da equipe. Para mais informação, visite www.pangeamade.com, e siga-nos no LinkedIn.

Contato com a Mídia

Jacquelyn Smith, Pangea

248-436-2200

jsmith@pangeamade.com

Materiais para a Mídia



Foto deste comunicado disponível em

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2c32e02-b825-4e44-b87b-5fcfbc759fb9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cfcc917f-8319-4571-abc1-dcaf4ace7bd1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15726cd1-c6fc-4161-ba24-17c08a2649d8

Vídeo deste comunicado disponível em

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0f84f732-42fd-47eb-8f17-dd74c3bfdb4a