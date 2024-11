Pangea 推出两种新型高级材料

密歇根州罗切斯特, Nov. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为汽车行业可持续材料的创新先锋,Pangea 隆重宣布推出两款突破性产品:Pulvera 和 Verita。在可持续性和负责任的制造实践上,这两款先进车用皮革代表了 Pangea 持续履行承诺的重要一步,符合公司为不断变化的世界打造环保材料的愿景。

2024 年,Pangea 全球团队开始着手设计一种专门用于汽车行业的新型皮革材料。这些产品在最终成品阶段有接近 90% 是生物基成分,有效减少了填埋场中的废弃材料,创新性地大幅减少浪费。

“无可替代的现实:规划零废弃的未来之路” (Nothing Replaces Real: Charting the Path to a Zero-Waste Future)

作为 Pangea 企业趋势展系列的一部分,Pangea 推出了 “Chart the Path”,这是该公司可持续发展旅程中的重要篇章。在与客户的互动中,Pangea 简要介绍了耐用的天然材料如何在契合全球可持续发展目标的同时,变革汽车行业。该系列的重头戏是 Pulvera 和 Verita 的发布,这两款新产品在降低环境影响、创新再循环化学技术和减少全球变暖潜力 (GWP) 方面树立了新标杆。

Pangea Pulvera 产品介绍:采用循环工艺的环保皮革

Pulvera 是一款具有丰富质感的皮革,采用循环制造工艺。通过将抛光废料制成的回收化合物纳入生产,Pulvera 显著降低了其环境足迹。这一独特工艺利用水和可再生能源,将皮革废料转化为宝贵的资源,替代了染色和软化皮革过程中近一半的化学品。

可再生化学成分: 占所有化学品使用量的 29%

占所有化学品使用量的 29% 再循环化学成分: 占复鞣工艺用量的 37%;占所有化学品总量的 16%

占复鞣工艺用量的 37%;占所有化学品总量的 16% 环境影响:全球变暖潜力 (GWP) 影响比传统复鞣工艺低至 40%



Pulvera 作为一种奢华且可持续的材料,充分体现了 Pangea 在汽车内饰环保创新方面的承诺。

Pangea Verita 产品介绍:具有低环境影响的奢华可堆肥皮革

Pangea Verita 通过替代性的无金属鞣革工艺,创造出一种可堆肥的基材,提升了皮革工艺的艺术性。这种半苯胺材料以最少的涂层彰显了动物皮革的自然美感,突出其独特特性,同时维持较低的环境足迹。

可再生化学成分: 占所有化学品使用量的 45%

占所有化学品使用量的 45% 全球变暖潜力 (GWP): 比标准铬鞣基材低至 12%

比标准铬鞣基材低至 12% 生物碳:最终产品中 92% 是生物基



Verita 的创新设计和可持续化学成分使其具有更高的生物碳含量,增强了产品与循环经济的契合度,并降低了其对环境的整体影响。

以生物基材料构建可持续未来

Pangea 的新产品 Pulvera 和 Verita 展示了高生物基含量材料如何在不影响性能的前提下,革新汽车产业。Pangea 传统的皮革产品已经达到 80-85% 的生物基含量,而 Pulvera 和 Verita 实现了进一步突破,最终产品的生物基含量高达 92%。

这些突破进一步强化了 Pangea 的信念,公司相信,皮革作为一种天然且高度可再生的材料,在为汽车行业创造更加可持续的未来方面扮演着重要角色。通过增加生物基资源的使用,Pangea 致力于降低其产品的碳足迹,助力打造更健康的地球。

关于 Pangea

Pangea 是一家全球领先的汽车品牌皮革供应商,为推动车辆内饰的未来发展提供可持续解决方案。Pangea 总部位于密歇根州罗彻斯特山,拥有 3,000 名团队成员,为四大洲的客户提供服务。如需了解更多信息,请访问 www.pangeamade.com,并在 LinkedIn 上关注我们。

媒体联系人

Jacquelyn Smith,Pangea

248-436-2200

jsmith@pangeamade.com

媒体附件



本公告随附照片可在以下网址查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2c32e02-b825-4e44-b87b-5fcfbc759fb9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cfcc917f-8319-4571-abc1-dcaf4ace7bd1

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15726cd1-c6fc-4161-ba24-17c08a2649d8



本公告随附视频可在以下网址查看:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0f84f732-42fd-47eb-8f17-dd74c3bfdb4a