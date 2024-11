MiddleGround Capital vollzieht Übernahme der STEMMER IMAGING AG

LEXINGTON, Ky., Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ventrifossa BidCo AG („Bieter“), eine Holdinggesellschaft kontrolliert von MiddleGround Capital („MiddleGround“), einer Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Lexington, hat heute den Vollzug ihres freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots („Übernahmeangebot“) der STEMMER IMAGING AG („STEMMER IMAGING“ oder das „Unternehmen“) (ISIN DE000A2G9MZ9 / GSIN) bekannt gegeben.

Mit Vollzug der Übernahme erhalten STEMMER IMAGING-Aktionäre, die ihre Aktien eingeliefert haben, 48,00 EUR je Aktie in bar pro ausgegebener STEMMER IMAGING-Aktie.

„Arne Dehn und das STEMMER IMAGING-Team haben ein beeindruckendes Unternehmen aufgebaut, das die Leistungsfähigkeit der Bildverarbeitungstechnologie nutzt, um maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die den Anforderungen einer breiten Kundengruppe gerecht werden“, kommentiert John Stewart, Managing Partner von MiddleGround. „Wir sind überzeugt, dass unsere Fähigkeiten, Betriebsabläufe zu optimieren und das Supply Chain Management zu verbessern, das Unternehmen in die Lage versetzen werden, sich auf die Weiterentwicklung seiner Technologie und Fähigkeiten zu konzentrieren, um die Anforderungen von Kunden zu erfüllen, die von Bildverarbeitungstechnologie profitieren möchten.

„Die Expertise von MiddleGround bei der Optimierung von Betriebsabläufen versetzt uns in die Lage, STEMMER IMAGING dabei zu unterstützen, dessen volles Potenzial auszuschöpfen“, ergänzt Alex van der Have, Managing Director und Head of Europe bei MiddleGround. „STEMMER IMAGING ist bereits führend bei der Bereitstellung umfassender Bildverarbeitungsdienste für verschiedene industrielle und nichtindustrielle Anwendungen, und wir glauben, dass der Unternehmenswert in privater Hand weiter steigen wird.“

„Der Vollzug dieser Transaktion ist ein wichtiger Meilenstein für STEMMER IMAGING und steht für den Beginn unserer nächsten Wachstumsphase“, so Arne Dehn, CEO von STEMMER IMAGING. „Wir freuen uns darauf, die zusätzlichen Ressourcen und das Know-how von MiddleGround zu nutzen. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit unserer gemeinsamen strategischen Vision. Dieser Erfolg steht stellvertretend für unsere engagierten Mitarbeiter, starken Kunden und Zulieferer und gibt Rückenwind in den von uns betreuten Industrie 4.0-Geschäftsfeldern.“

Externe Berater

Jefferies unterstützte als Berater für Finanz- und Fremdfinanzierungsgeschäfte, Clifford Chance als Rechtsberater, Alvarez & Marsal als Finanz-, Steuer- und Buchhaltungsdienstleister für MiddleGround Capital.

ÜBER STEMMER IMAGING AG

STEMMER IMAGING AG ist das führende internationale Systemhaus für Bildverarbeitungstechnologie. Die STEMMER IMAGING AG bietet mit ihrer umfassenden Ingenieur-Expertise das gesamte Spektrum an Bildverarbeitungsdienstleistungen für industrielle und nichtindustrielle Anwendungen – von Servicedienstleistungen bis hin zur Entwicklung von Subsystemen und eigenen Produkten, basierend auf einer umfangreichen kommerziellen Produktpalette. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.stemmer-imaging.com/

Über MiddleGround

MiddleGround Capital ist eine Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Lexington, Kentucky, die über 3,7 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten verwaltet. MiddleGround erwirbt Mehrheitsbeteiligungen an mittelständischen B2B-Industrie- und Spezialvertriebsunternehmen. MiddleGround arbeitet mit seinen Portfoliounternehmen zusammen, um durch einen praxisorientierten operativen Ansatz Mehrwert zu schaffen, und arbeitet mit seinen Managementteams zusammen, um langfristige Wachstumsstrategien zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://middleground.com/ .