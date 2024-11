O Royalton Chic Barbados Entra para o Autograph Collection Portfolio do Marriott

ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Durante o 2024 World Travel Market (WTM) em Londres, o Blue Diamond Resorts teve o prazer de anunciar que o tão aguardado Royalton CHIC Barbados passará a fazer parte da distinta Autograph Collection do Marriott International após sua inauguração como um retiro exclusivo para adultos em Meados de 2026. Este acontecimento emocionante dá seguimento ao recente anúncio da sua inauguração e marca um passo significativo na entrega de experiências elevadas e exclusivas no Caribe.

Esta nova propriedade será conhecida como Royalton CHIC Barbados, An Autograph Collection All Inclusive Resort - Adults Only, marcando uma oferta estratégica para elevar as experiências dos hóspedes por meio de inovação e parcerias de primeira linha, posicionando o Royalton CHIC Resorts e seu vibrante conceito "Party Your Way" como uma das principais opções para hóspedes de todo o mundo.

A apenas 30 minutos do Aeroporto Internacional de Barbados, este resort com tudo incluído oferecerá os mais altos padrões na ilha, aumentando sua atração para os viajantes modernos que buscam emoção e relaxamento. Com 220 suítes primorosamente projetadas de frente para o mar, acesso para nadar ou ampla vista para o mar, o resort promete uma combinação única de luxo e imersão cultural que redefinirá as viagens apenas para adultos.

“Temos a honra de proporcionar uma nova dimensão vibrante às viagens de luxo em Barbados com o Royalton CHIC Barbados, An Autograph Collection All Inclusive Resort - Adults Only”, disse Jordi Pelfort, Presidente do Blue Diamond Resorts. "Essa colaboração aumenta a energia e a sofisticação únicas do Royalton Resorts em uma das ilhas mais amadas do Caribe, criando uma mistura perfeita de cultura vibrante e luxo elevado - oferecendo não apenas uma estadia, mas momentos inesquecíveis criados com estilo e animação."

O Royalton CHIC Barbados oferecerá uma experiência com tudo incluído a um nível totalmente novo, com ofertas exclusivas, incluindo a renomada categoria de suíte Diamond Club™, oferecendo serviço de mordomo personalizado, acesso a um lounge privado e comodidades de luxo aprimoradas. Os hóspedes também terão acesso a refeições de categoria internacional em sete restaurantes e cinco bares, incluindo o exclusivo bar Level 12 na cobertura, inspirado no popular Level 18 do Royalton CHIC Cancun, prometendo vistas panorâmicas espetaculares e uma atmosfera animada para eventos de alta energia.

Com sua localização privilegiada à beira-mar, esta propriedade irá oferecer o escape perfeito, onde os hóspedes podem relaxar no paraíso enquanto se divertem em uma atmosfera animada e imersiva. Para relaxar à beira da piscina, se entregar aos tratamentos rejuvenescedores no The Royal Spa, ou se energizar com as aulas animadas do Royalton FIT, teremos algo para todos os gostos.

Essa adição fortalece ainda mais a parceria do Blue Diamond Resorts com o Marriott International, oferecendo benefícios exclusivos como parte do programa All-Inclusive by Marriott Bonvoy. Os hóspedes terão uma experiência de viagem perfeita e gratificante, ganhando e resgatando pontos durante toda a estadia.

Para mais informação, visite royaltonchicresorts.com.

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 80 hotéis e mais de 20.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência exclusiva para adultos com refeições únicas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas Ao Natural com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

Para mais informação sobre o Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Sobre o Royalton CHIC Resorts

O Royalton CHIC Resorts oferece experiências Party Your Way animadas e efervescentes com tudo incluído exclusivas para adultos para o seu deleite com o inesperado. Localizada em destinos populares do Caribe, como Punta Cana, República Dominicana, Cancun, México, e Antigua, esta nova geração de conceito tudo incluído exclusivo para adultos oferece experiências inigualáveis em que o luxo e a diversão se encontram em cada local idílico. Seja para relaxar, se entreter ou se deleitar, divirta-se do seu jeito com o Party Your Way.

Ideal para casais, grupos, solteiros ou amigos, com seus quartos e suítes modernas All-In Luxury™, DreamBed™ de luxo, uma variedade de opções culinárias, All-In Connectivity™ e exclusividade com a categoria Diamond Club™. Os hóspedes podem relaxar, se mimar no spa ou se divertir nos eventos e festas temáticas exclusivas do resort em locais exclusivos.

Para mais informação sobre o Royalton CHIC Resorts, visite www.royaltonchicresorts.com

Foto deste comunicado disponível em: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8753719b-435f-4430-87ed-2d65dd74624c