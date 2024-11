Solvay : résultats de Solvay du troisième trimestre 2024

Communiqué de presse - Information réglementée publiée le 6 novembre 2024 à 7h00 CET

Des performances financières saines avec l'accélération des économies de coûts

Confirmation des prévisions d'EBITDA et de FCF pour l'année 2024

Faits marquants

Le chiffre d'affaires net du T3 2024 s'élève à €1 156 millions, en hausse organique de +3,9% par rapport au T3 2023, avec un impact positif des volumes pour le troisième trimestre consécutif, alors que les prix sont en baisse d'une année sur l'autre.

du T3 2024 s'élève à €1 156 millions, en hausse organique de +3,9% par rapport au T3 2023, avec un impact positif des volumes pour le troisième trimestre consécutif, alors que les prix sont en baisse d'une année sur l'autre. L'EBITDA sous-jacent au T3 2024 est resté stable à €259 millions (-0,3% par rapport à l'année précédente organiquement), l'impact négatif modéré de l’effet net des prix étant compensé par l'impact positif des volumes. La marge d'EBITDA a atteint 22,4%.

au T3 2024 est resté stable à €259 millions (-0,3% par rapport à l'année précédente organiquement), l'impact négatif modéré de l’effet net des prix étant compensé par l'impact positif des volumes. La marge d'EBITDA a atteint 22,4%. Les initiatives de réduction des coûts structurels ont permis de dégager €77 millions d’économies au cours des neuf premiers mois de 2024.

ont permis de dégager €77 millions d’économies au cours des neuf premiers mois de 2024. Le bénéfice net sous-jacent des activités poursuivies est de €108 millions au T3 2024 contre €157 millions au T3 2023.

des activités poursuivies est de €108 millions au T3 2024 contre €157 millions au T3 2023. Le Free cash flow 1 s'est élevé à €74 millions au T3 2024 (€320 millions pour 9M), grâce à la performance solide de l'EBITDA ; les investissements ont augmenté à €84 millions au T3 2024 (€192 millions pour 9M).

s'est élevé à €74 millions au T3 2024 (€320 millions pour 9M), grâce à la performance solide de l'EBITDA ; les investissements ont augmenté à €84 millions au T3 2024 (€192 millions pour 9M). Le ROCE s’établit à 17,3% au T3 2024.

s’établit à 17,3% au T3 2024. Dette nette sous-jacente s’est élevée à €1,5 milliard, soit un ratio de levier de 1.5x.

s’est élevée à €1,5 milliard, soit un ratio de levier de 1.5x. Le Conseil d'administration a validé un dividende intérimaire de €0,97 brut par action, payable le 22/01/2025.

de €0,97 brut par action, payable le 22/01/2025. Perspectives 2024 : Solvay confirme ses prévisions d’'EBITDA et de Free Cash Flow1 pour 2024, et s’attend à ce que l’EBITDA sous-jacent se situe dans le haut de la fourchette de l'objectif de croissance organique de « -10% à -15% ».

Troisième trimestre Neuf mois sous-jacent (en millions d’€) 2024 2023 % yoy % organique 2024 2023 % yoy % organique Chiffre d’affaires net 1 156 1 120 +3,2% +3,9% 3 552 3 749 -5,3% -5,4% EBITDA 259 286 -9,7% -0,3% 796 1 008 -21,0% -11,1% Marge d’EBITDA 22,4% 25,6% -3,2pp - 22,4% 26,9% -4,5pp - FCF1 74 167 -55,7% - 320 553 -42,1% - ROCE 17,3% N/A n.m -













Philippe Kehren, CEO de Solvay

“L'évolution de nos activités au troisième trimestre a été conforme à nos attentes. Le premier semestre a bénéficié de ventes opportunistes et d'effets de restockage, alors que, comme prévu, nous n'avons pas observé d'amélioration au troisième trimestre 2024. Malgré ces conditions de marché, notre performance financière démontre notre résilience et notre capacité à maintenir des profits solides. Nous y sommes parvenus grâce à l'accélération des initiatives de réduction des coûts et à l'engagement sans faille de nos employés.

Je suis également très fier de notre dernier projet de transition énergétique à Green River (États-Unis). Quelques mois seulement après l'abandon du charbon, cette nouvelle étape renforce la position de Green River en tant que référence américaine pour la production durable de carbonate de soude et marque une étape clé dans la réduction de notre empreinte carbone globale.

En ce qui concerne le quatrième trimestre, nous nous attendons à ce que les tendances des neuf premiers mois se poursuivent, avec quelques effets saisonniers potentiels vers la fin de l'année. A l'approche de 2025, nous sommes prêts à nous adapter à l'évolution des conditions de marché, tout en nous concentrant sur notre processus de transformation et sur notre efficacité opérationnelle.”

Perspectives 2024

Solvay s'attend à ce que les tendances des neuf premiers mois se poursuivent au dernier trimestre 2024, avec quelques effets de saisonnalité potentiels à la fin de l'année.

Dans ce contexte, Solvay confirme son objectif de croissance organique de l'EBITDA sous-jacent pour l'année entière de « -10 % à -15 % » (soit €975 millions à €1 040 millions, à un taux de change EUR/USD de 1,10), et s'attend à se situer dans le haut de la fourchette. Ceci est soutenu par la résilience de ses activités et les économies de coûts qui dépasseront l'objectif de €80 millions pour l'ensemble de l'année, car l'entreprise a été en mesure d'accélérer des initiatives qui devaient démarrer en 2025.

Solvay maintient son objectif de Free cash flow pour 2024 à plus de €300 millions, car les investissements du dernier trimestre devraient encore s'accélérer et atteindre €300 à 350 millions en 2024.



