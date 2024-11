Crédit Agricole Assurances : Croissance soutenue dans l’ensemble de nos lignes métiers

Communiqué Paris, le 6 novembre 2024

Croissance soutenue dans l’ensemble de nos lignes métiers

CHIFFRES CLES 9M 2024 :

Chiffre d’affaires 1 total de 32,8 milliards d’euros, en progression de +18,2% 2

Collecte nette de +4,2 milliards d’euros dont +1,1 milliard d’euros sur les fonds en euros

Contribution au Résultat Net Part du Groupe de Crédit Agricole S.A. de 1 466 millions d’euros, en croissance de +11,3%2







« Ces nouveaux résultats intermédiaires confirment la dynamique, constatée dès le 1er semestre dernier, dans l’ensemble de nos lignes métiers, en France comme à l’International. Ils sont le fruit de l’engagement des équipes de Crédit Agricole Assurances et de nos banques partenaires ; engagement au service de nos clients qui s’exprime tout particulièrement, actuellement, avec la prise en charge des dégâts occasionnés par les tempêtes Kirk et Leslie. Dans un environnement économique et géopolitique incertain, ces résultats illustrent le besoin accru de protection exprimé par nos clients, tel que cela se traduit par l’augmentation des encours d’épargne qui nous sont confiés ainsi que par la croissance de l’équipement en solutions face aux aléas de la vie.

Cette confiance est également matérialisée par la dernière évaluation S&P qui atteste de notre solidité financière, comme de la pertinence de notre modèle d’assureur intégré du Groupe Crédit Agricole.

Au cours de ce dernier trimestre, en cohérence avec notre projet sociétal, nous mettrons l’accent sur la prévention et la détection des risques en santé, qui constituent le thème de la nouvelle édition de notre « start-up challenge », Innov&Act. Celui-ci permettra d’identifier des projets innovants destinés à accroître plus encore la réponse aux besoins de protection attendus par nos clients et la société.

Je tiens, une nouvelle fois, à remercier l’ensemble de nos collaborateurs, comme ceux des Caisses régionales de Crédit Agricole et de LCL, pour ces très belles réalisations ».

Nicolas Denis, Directeur Général de Crédit Agricole Assurances

BELLES PERFORMANCES PORTEES NOTAMMENT PAR L’EPARGNE ET L’INTERNATIONAL

Sur les neuf premiers mois de l’année, Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre d’affaires1 de 32,8 milliards d’euros, en progression de +18,2%2 par rapport à fin septembre 2023, tant en France (+12,6%) qu’à l’international (+54,5%2), tiré par l’assurance vie grâce à la refonte des produits à l’international et au succès des campagnes de bonus sur versements en France.

En épargne / retraite, la collecte brute atteint 23,9 milliards d’euros à fin septembre 2024, en progression de +23,1% par rapport à fin septembre 2023, portée par les campagnes commerciales débutées au premier trimestre 2024 et la reprise de l’activité à l’international. Combinés à l’acquisition d’un contrat de retraite collective significatif, ces facteurs ont contribué à un fort niveau de collecte brute3 sur les fonds en euros, à 15,6 milliards d’euros (+43,8%). La collecte brute3 en unités de compte s’élève à 8,3 milliards d’euros, en léger repli sur un an (-3,5%), en lien avec des conditions de marché moins favorables, notamment une attractivité moins forte des unités de compte obligataires. En conséquence, le taux d’unités de compte dans la collecte brute baisse à 34,8% (-9,5 points sur un an).

La collecte nette s’élève à +4,2 milliards d’euros, en croissance de +5,0 milliards d’euros sur un an. Par support, la collecte nette s’élève à +3,1 milliards d’euros sur les unités de compte et à +1,1 milliard d’euros sur les fonds en euros, en territoire positif sur les deux derniers trimestres (+6,3 milliards d’euros en un an sur les fonds en euros).

Les encours gérés en assurance vie4 atteignent 343,2 milliards d’euros à fin septembre 2024, en hausse de +3,9% sur neuf mois, grâce à un effet marché positif et à la collecte nette. Les encours en unités de compte dépassent pour la première fois la barre des 100 milliards d’euros, s’établissant à 102,8 milliards d’euros (+7,7% depuis le 1er janvier 2024). Les encours des fonds en euros progressent quant à eux de +2,4% depuis le 1er janvier 2024 pour s’établir à 240,5 milliards d’euros. Les encours en unités de compte représentent 29,9% de l’encours global à fin septembre 2024 (+1,0 point sur neuf mois).

En dommages5, l’activité poursuit sa dynamique avec un chiffre d’affaires1 en hausse de +7,8% par rapport à fin septembre 2023, pour atteindre 4,9 milliards d’euros. Suite à la première consolidation de CATU, filiale d’assurance dommages en Pologne, le portefeuille progresse de +5,1% pour atteindre près de 16,6 millions de contrats, dont plus de 500 000 contrats d’apport net sur un an ; la prime moyenne progresse du fait des majorations tarifaires et de l’évolution du mix produit.

L’équipement des particuliers dans les réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole continue de progresser sur un an, à la fois dans les Caisses régionales (43,8%6, soit +0,7 point), chez LCL (27,9%6, soit +0,3 point), et chez CA Italia (20,0%7, soit +1,7 point).

En protection des personnes (prévoyance / emprunteur / assurances collectives8), le chiffre d’affaires1 est en hausse de +5,7% par rapport à fin septembre 2023, à 4,0 milliards d’euros tiré par l’ensemble des activités : l’assurance emprunteur (+3,4%) bénéficiant de contrats à prime unique à l’international, les assurances collectives (+21,6%) et la prévoyance individuelle (+5,6%).

UNE CROISSANCE DU RESULTAT EN LIGNE AVEC LA PROGRESSION DE L’ACTIVITE

La contribution de Crédit Agricole Assurances au Résultat Net Part du Groupe de Crédit Agricole S.A. est de 1 466 millions d’euros, en progression de +11,3%2 sur un an, reflétant la bonne performance de toutes les lignes métiers malgré une sinistralité de l’assurance récolte moins favorable qu’au troisième trimestre 2023.

Le ratio combiné9 s’élève à 95,5%, en évolution de +0,3 point sur un an en lien avec un impact défavorable de l’actualisation. Hors effet d’actualisation, le ratio combiné net s’améliore légèrement à 97,7% (-0,2 point sur un an).

La marge de service contractuelle10 s’établit à 24,9 milliards d’euros à fin septembre 2024, en hausse de +4,5% depuis le 31 décembre 2023, bénéficiant de l’apport des affaires nouvelles et de la réévaluation du stock dans un contexte de marché favorable.

NOTATION

Agence de notation Date de dernière revue Principales filiales opérationnelles Crédit Agricole Assurances Perspective Dettes subordonnées S&P Global Ratings 3 octobre 2024 A+ A Stable BBB+

A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 800 collaborateurs. Son chiffre d’affaires (« non GAAP ») à fin 2023 s’élève à 37,2 milliards d’euros.

www.ca-assurances.com

1 Chiffre d’affaires « non GAAP »

2 A périmètre constant, hors 1ère consolidation de CATU (Crédit Agricole Towaraystow Ubezpieczeń, filiale d’assurance dommages en Pologne) au 30 juin 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, les variations sont de +18,1% pour le chiffre d’affaires total, de +54,0% pour le chiffre d’affaires à l’international et de +11,2% pour la contribution au Résultat Net Part du Groupe de Crédit Agricole S.A.

3 En normes locales

4 Epargne, retraite et prévoyance (obsèques)

5 A périmètre constant : +7,4% de croissance de chiffre d’affaires dommages, +3,1% de hausse du portefeuille ; au 30 septembre 2024, le portefeuille de CATU s’élève à plus de 314 000 contrats, avec un apport net supérieur à 20 800 contrats sur un an

6 Part des clients des Caisses régionales et LCL ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV commercialisé par Pacifica, filiale en France d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances

7 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale en Italie d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances

8 Hors épargne / retraite

9 Ratio combiné dommages en France (Pacifica) y compris actualisation et hors désactualisation, net de réassurance : (sinistralité + frais généraux + commissions) / primes brutes acquises

10 CSM ou Contractual Service Margin : correspond aux profits attendus par l’assureur sur l’activité d’assurance sur la durée des contrats, pour les contrats profitables, pour les produits Epargne, Retraite, Prévoyance et Emprunteur

