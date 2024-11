Sampo Oyj, osavuosiraportti, 6.11.2024 klo 9.45



Sampo-konsernin tulos tammi-syyskuulta 2024

• Kasvua kertyi 10 prosenttia kiintein valuuttakurssein tammi-syyskuussa 2024, mitä tuki vahva kehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla, mutta erityisesti Isossa-Britanniassa.

• Underwriting-tulos kasvoi 955 miljoonaan euroon (882), ja yhdistetty kulusuhde oli 84,6 prosenttia (84,2) vahvan kasvun ja positiivisen alla olevan kehityksen myötä.

• Konsernin alla oleva yhdistetty kulusuhde parani 1,6 prosenttiyksikköä, mitä tukivat positiiviset trendit Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa.

• Tulos ennen veroja vahvistui 1 340 miljoonaan euroon (1 113) underwriting-tuloksen nousun ja vahvojen sijoitustuottojen tukemina, ja osakekohtainen operatiivinen tulos nousi 2 prosenttia 1,68 euroon (1,65).

• Solvenssi II -vakavaraisuussuhde oli 177 prosenttia osinkokertymä huomioiden, ja velkaisuusaste oli 26,8 prosenttia.

• Topdanmarkista tehty julkinen vaihtotarjous toteutui onnistuneesti syyskuussa 2024.

% Tulos ennen veroja 1 340 1 113 20 432 391 11 If 1 068 989 8 333 332 — Topdanmark 159 143 11 47 38 22 Hastings 140 70 99 69 43 59 Omistusyhteisö -28 -81 — -19 -21 — Osakkeenomistajien osuus nettotuloksesta 973 941 3 320 366 -12 Operatiivinen tulos 846 837 1 297 291 2 Underwriting-tulos 955 882 8 374 284 32 Muutos, % Muutos, % Osakekohtainen tulos (EUR) 1,94 1,86 4 0,64 0,73 -12 Osakekohtainen operatiivinen tulos (EUR) 1,68 1,65 2 0,59 0,58 2

Osakkeenomistajien osuus nettotuloksesta ja osakekohtainen tulos tammi–syyskuulta 2023 sisältävät henkivakuutustoiminnan tuloksen.



Luvut eivät ole tilintarkastettuja.



Sampo-konsernin taloudelliset tavoitteet vuosille 2024–2026

Tavoite 1-9/2024 Osakekohtaisen operatiivisen tuloksen kasvu: yli 7 % (keskimäärin ajanjaksolla) 2 % Konsernin yhdistetty kulusuhde: alle 85 % 84,6 % Vakavaraisuussuhde: 150–190 % 177 % (sisältäen osinkokertymän) Velkaisuusaste: alle 30 % 26,8 %

Taloudelliset tavoitteet vuosille 2024–2026 esiteltiin pääomamarkkinapäivässä 6.3.2024.





Konsernijohtajan kommentti

Sampo teki jälleen vankan tuloksen vuoden 2024 kolmannella vuosineljänneksellä. Kasvumme jatkui vahvana, kun tammi–syyskuun underwriting-tulos nousi 8 prosenttia ensimmäisen vuosineljänneksen ankarasta talvesta huolimatta, ja voitto ennen veroja kasvoi 20 prosenttia samalla ajanjaksolla. Topdanmark-kaupan viimeisteleminen saattoi samalla loppuun strategisen muutoksen, joka käynnistyi aloittaessani konsernijohtajana vuonna 2020.

Vahinkovakuuttamiseen keskittyvän strategiamme mukaisesti toteutimme Topdanmarkin vaihtotarjouksen kuluneen vuosineljänneksen aikana. Tämä on tärkeä virstanpylväs, joka mahdollistaa yhtiön integraation konserniin. Integraatioprosessi etenee hyvin ja tuottaa jatkossa merkittäviä synergiaetuja. Odotamme niitä saatavan erityisesti keskeisillä alueilla, kuten tietojärjestelmiemme optimoinnissa, liiketoiminnan digitalisaation lisäämisessä ja hankintojen keskittämisessä. Nämä synergiaedut parantavat paitsi tehokkuutta, myös kykyämme palvella asiakkaitamme. Kaupan myötä Topdanmarkin ammattitaitoinen henkilökunta siirtyi meille, ja olemme jo perustaneet integroidun pohjoismaisen johtoryhmän. Uskon, että saavutamme integraation tavoitteet ja vahvistamme näin johtavaa asemaamme Pohjoismaissa ja Tanskassa.

Hastingsin hankinta vuonna 2020 oli toinen tärkeä askel strategisessa muutoksessamme. Hankinta on osoittautunut onnistuneeksi sekä taloudellisten tulosten että strategiamme kannalta. Ison-Britannian liiketoimintamme bruttomaksutulo kasvoi vuoden 2024 kolmannella vuosineljänneksellä 28 prosenttia kiintein valuuttakurssein. Kasvua kiihdyttivät vuoden 2023 jälkipuoliskolla tehdyt hinnantarkistukset ja voimassa olevien vakuutussopimusten 11 prosentin kasvu vuositasolla. Voimassa olevien sopimusten kokonaismäärä kasvoi samalla 3,8 miljoonaan. Pelkästään kolmannella vuosineljänneksellä moottoriajoneuvovakuutusten nettomäärä kasvoi 159 000 sopimuksella. Tämä vahva suoritus kuvastaa Ison-Britannian merkittävää kasvupotentiaalia. Haemme Sammossa kasvua kuitenkin vain, kun näemme mahdollisuuden houkutteleviin tuottoihin, ja 88,5 prosentin operatiivinen kulusuhteemme tammi–syyskuulta myös osoittaa tämän.

Operatiivinen kehitys on vahvaa myös Pohjoismaissa. Henkilöasiakasliiketoiminnan asiakaspysyvyys pysyi korkealla tasolla 89 prosentissa, kun jatkoimme korvausinflaation mukaista hinnoittelua. Samanaikaisesti myynti digikanavissa sekä koti- ja henkilövakuutusten myynnin kasvu ylittivät tavoitteet: digitaalinen myynti kasvoi 10 prosenttia, kotivakuutukset 6 prosenttia ja henkilövakuutukset 11 prosenttia vuodentakaisesta. Olemme myös saavuttamassa kuluvan vuoden toimintakulusuhteelle asetetun tavoitteemme jatkuvista investoinneista huolimatta.

Pohjoismaiden markkinat säilyivät vakaina. Jotkut verrokkiyhtiömme ilmoittivat suurista hinnankorotuksista, ja korvausinflaatio on laskenut 4 prosenttiin. Underwriting-toiminta tarkoittaa kuitenkin muutakin kuin hintojen nostamista – hyödynnämme aktiivisesti asiantuntemustamme liiketoimintamme johtamisessa. Olemme esimerkiksi onnistuneet tarkalla hinnoittelulla saavuttamaan sähköajoneuvojen vakuutuksissa polttomoottoriajoneuvoja vastaavan kannattavuuden, vaikka tämä onkin tarkoittanut markkinaosuudesta tinkimistä joillakin alueilla. Samalla olemme Pohjoismaiden johtava suurasiakkaiden vakuuttaja. Kannattavuutemme on perinteisesti ollut vahvaa tällä liiketoiminta-alueella, ja liiketoimintamme on erittäin pääomatehokasta. Viime vuosina toteuttamamme hinnankorotukset ovat parantaneet kannattavuutta merkittävästi. Käytämme nyt hyväksi mahdollisuutta pienentää altistumistamme suurille kiinteistöriskeille, jotta voimme taata vakaan underwriting-tuloksen myös tulevaisuudessa. Nämä toimenpiteet toteutetaan kohdennetusti, ja aiomme edelleen toimia pääunderwriterina näissä kohteissa. Vakuutusten hinnoitteluun ja riskien valintaan liittyvät toimet ovat osa jokapäiväistä liiketoimintaamme ja tärkeä tekijä vahvan taloudellisen tuloksemme taustalla.

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuoden 2024 kolmas vuosineljännes oli taloudellisesti vakaa hyvän kehityksen jatkuessa Pohjoismaissa ja kiihtyessä Isossa-Britanniassa. Kulunut neljännes oli kuitenkin vieläkin tärkeämpi strategiamme kannalta: saimme Sammon vuonna 2020 alkaneen muutoksen päätökseen. Meillä on jatkossa hyvät mahdollisuudet hyödyntää operatiivista osaamistamme ja soveltaa Pohjoismaiden vakuutusmarkkinoilla saavutetun menestyksen taustalla olevia oppeja kasvavaan Ison-Britannian liiketoimintaamme. Perustukset on nyt luotu, ja luotan kykyymme tuottaa jatkuvaa lisäarvoa Sammon osakkeenomistajille.

Torbjörn Magnusson

Konsernijohtaja





NÄKYMÄT VUODELLE 2024

Tammi–syyskuun tuloskehityksen myötä Sampo on pitänyt ennallaan näkymänsä vuoden 2024 konsernitason yhdistetyksi kulusuhteeksi odottaen koko vuoden kulusuhteen olevan 83–85 prosenttia. Näkymään ei sisälly Topdanmark-synergioiden toteutumiseen mahdollisesti liittyviä kertaluonteisia integraatiokustannuksia.

Sampo-konsernin yhdistetty kulusuhde voi vaihdella muun muassa sään kausivaihteluiden, suurvahinkojen ja aiempien tilikausien vahinkoihin liittyvän vastuuvelan kehityksen vuoksi. Rahoitustoiminnan nettotulos on vahvasti sidoksissa pääomamarkkinoiden kehitykseen.

Julkinen vaihtotarjous Topdanmarkista

Sampo ilmoitti 17.6.2024 tekevänsä suositellun, parhaan ja lopullisen julkisen vaihtotarjouksen kaikkien Topdanmarkin ulkona olevien osakkeiden hankkimiseksi, joita Sampo ei vielä omistanut. Tarjouksen ehtojen mukaan Topdanmarkin osakkeenomistajat saisivat 1,25 uutta liikkeeseen laskettua Sammon A-osaketta kutakin omistamaansa Topdanmarkin osaketta kohden. Sampo ilmoitti 8.7.2024 vastaanottaneensa kaikki tarjoukseen tarvittavat viranomaisluvat.

Tarjousaika alkoi 9.8.2024 ja päättyi 9.9.2024. Tarjouksen lopullisesta tuloksesta tiedotettiin 16.9.2024 ja sen perusteella Sammon vastaanottamat hyväksynnät edustivat noin 92,6 prosenttia Topdanmarkin kaikista osakkeista ja äänistä, lukuun ottamatta Topdanmarkin hallussa olevia omia osakkeita. Lopullisen tuloksen perusteella hallitus päätti antaa Topdanmarkin osakkeenomistajille 48,2 miljoonaa uutta Sammon A-osaketta. Uudet osakkeet listattiin Nasdaqin Kööpenhaminan pörssiin 18.9.2024.

Sampo käynnisti jäljelle jääneiden Topdanmarkin osakkeiden pakollisen lunastuksen Topdanmarkin vähemmistöomistajilta 20.9.2024. Vähemmistöosakkeiden kokonaishankintahinnaksi muodostui 325 miljoonaa euroa. Pakollinen lunastus saatiin päätökseen ja Topdanmarkin osakkeet poistettiin Nasdaqin Kööpenhaminan pörssin kaupankäynnistä raportointikauden päättymisen jälkeen lokakuussa 2024. Sampo alkaa raportoida synergioiden toteutumisesta vuoden 2025 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen.

Lisätiedot

Knut Arne Alsaker, talousjohtaja, puh. 010 516 0010

Sami Taipalus, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 516 0030

Maria Silander, viestintäpäällikkö, mediayhteydet, puh. 010 516 0031

Liite