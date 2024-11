Rush Factory Oyj

04.11.2024 klo 12.10





Sisäpiiritieto: Rush Factory siltarahoitus ja vieraan pääoman ehtoinen rahoitus toteutettu



28.10.2024 tiedotetun AktiiviOmistajat sijoittajaryhmän kanssa tehdyn rahoitussopimuksen vieraan pääoman ehtoinen rahoitus on nyt toteutettu ja Rush Factory Oyj on saanut erääntyneiden käyttöpääomalainan ja Maskun kiinteistöä varten otetun pankkilainan uudelleen järjesteltyä. Lisäksi rahoitussopimuksen mukaisen siltarahoituksen myötä toiminnan välitön jatkuvuus on nyt turvattu.







Lisätietoja:



Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Stockholm Certified Advisers AB, puh. +46 70 551 67 29

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.