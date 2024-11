Barrier Packaging Market to Reach USD 24.14 Billion by 2034, Driven by Demand for High-Barrier Films and Sustainable Packaging Innovations | FMI

NEWARK, Del, Nov. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The global barrier packaging market is projected to achieve USD 18.32 billion by 2024, growing at a steady CAGR of 2.8% over the coming decade to reach USD 24.14 billion by 2034. This growth is fueled by heightened demand in the food & beverage and pharmaceutical industries, as manufacturers seek effective solutions to preserve product quality, freshness, and safety.



Protective packaging has seen a notable increase in the use of eco-friendly nanocomposites, like montmorillonite clays, kaolinite, carbon nanotubes, and graphene nanosheets. These materials deliver excellent barriers against moisture, oxygen, dust, and UV rays, underscoring the growing demand for advanced protective solutions in the pharmaceutical sector.

The barrier packaging market is experiencing significant growth, driven by the demand for enhanced protection, longer shelf life, and sustainability across various sectors, including food and beverage, pharmaceuticals, and personal care. Barrier packaging involves materials engineered to prevent oxygen, moisture, light, and other external elements from compromising the quality and freshness of products. This market is forecasted to expand due to growing consumer demand for convenience foods, pharmaceuticals, and high-quality personal care items that require robust protection against environmental factors.

The food and beverage sector is the largest consumer of barrier packaging, as consumers increasingly seek products with extended shelf lives and minimal preservatives. Additionally, the pharmaceutical industry requires secure packaging to protect drugs from moisture and contamination, ensuring they remain effective throughout their lifecycle. With urbanization, busy lifestyles, and a rising middle class, the demand for packaged goods is expected to rise in emerging markets, creating additional growth opportunities for barrier packaging manufacturers.

A notable trend influencing the future of barrier packaging is the push for sustainable materials. As consumers and regulators demand eco-friendly solutions, companies are shifting towards recyclable, biodegradable, and compostable barrier materials. Research and development in bioplastics and sustainable multi-layered packaging are paving the way for future innovations in this space.

Advancements in active and intelligent packaging also represent a promising growth area. These technologies provide real-time monitoring of freshness, quality, and safety, appealing to consumers who prioritize product transparency. Additionally, the trend towards lightweight and flexible barrier packaging, which reduces shipping costs and carbon footprints, is anticipated to contribute to the market's expansion.

Industry experts indicate that consumer demand for convenient, high-quality packaged food items is spurring the development of high-barrier packaging films. Increased demand for processed food, coupled with a strong emphasis on hygiene, is driving growth as companies prioritize packaging designs that extend shelf life and maintain product safety.

“The barrier packaging market’s projected growth highlights a strong focus on sustainability and innovation. Increasing demand in food, beverage, and pharma sectors drives adoption, while nanotechnology and recyclable materials push eco-friendly solutions forward,” Says a Lead Consultant Ismail Sutaria in Packaging at Future Market Insights (FMI).

Key Takeaways:

Market Growth Projection: The barrier packaging market is expected to grow from USD 18.32 billion in 2024 to USD 24.14 billion by 2034, at a CAGR of 2.8%, driven by rising demand in the food, beverage, and pharmaceutical industries. Sustainable Innovations Leading: Companies are prioritizing eco-friendly solutions, such as biodegradable coatings and recyclable materials, to meet sustainability goals, as seen in collaborations like McDonald's and J&J Green Paper’s JANUS coating. Advanced Technologies in Packaging: Nanotechnology and intelligent materials are increasingly used in barrier packaging, with innovations like Nfinite Nanotech's ultrathin coatings enhancing product preservation, especially in FMCG. High Barrier Packaging for Convenience Foods: Demand for ready-to-eat and processed foods is pushing the adoption of high-barrier films that extend shelf life and ensure product safety, aligning with consumer focus on hygiene and convenience.

Market's Prime Determinants of Growth Drivers

Barrier packaging is essential for maintaining food and product integrity, protecting contents from environmental factors like moisture, oxygen, UV rays, and contaminants. The market’s growth is driven by evolving consumer preferences for convenience and quality, particularly in the food and beverage sector, which requires robust packaging to extend shelf life and ensure safety. Additionally, the pharmaceutical sector’s demand for protective, tamper-proof packaging for delicate medications is accelerating growth.

Key innovations include ProAmpac’s October 2023 launch of RP-1000HB, a high-barrier paper-based packaging system that offers protection against moisture, oxygen, and grease and is designed for recycling (pre-H2R qualified). Another notable innovation, Neopac’s Polyfoil Mono-Material Barrier Mini tubes, displayed in September 2024, offers an aluminum-free solution with high-barrier performance for sensitive pharmaceuticals.

Growth Drivers and Component Insights

High Demand for Sustainable Packaging

The shift toward sustainable, eco-friendly solutions has led companies to integrate biodegradable and recyclable materials in their products. For instance, McDonald's Argentina collaborated with J&J Green Paper in June 2024 to introduce the biodegradable JANUS coating, which replaces polyethylene with a renewable, non-crude oil-based material. This environmentally friendly coating offers protection against grease, water, and oxygen, reinforcing the move towards sustainable alternatives in packaging. Integration of Nanotechnology in FMCG Packaging

To enhance protection and extend product freshness, barrier packaging manufacturers are employing nanotechnology in packaging designs. In May 2024, Nfinite Nanotech raised USD 6.5 million to develop flexible packaging with ultrathin nanocoatings, promoting product preservation and sustainability, particularly beneficial for the fast-moving consumer goods (FMCG) industry. Enhanced Ready-to-Eat Food Packaging Demand

The rising consumption of ready-to-eat and packaged foods has bolstered the need for advanced high-barrier films, which protect against contaminants and prolong freshness. This shift aligns with consumer preferences for safe, hygienic, and convenient food options. High-barrier packaging films cater to this demand by providing strong defense against environmental factors, boosting confidence in food quality and safety.



Opportunities for Future Market Growth

The growth trajectory for barrier packaging is poised to expand, driven by ongoing innovations in PET technology, liquid crystal PET for high-barrier applications, and environmentally friendly materials that meet the demands of modern consumers and regulatory standards. The adoption of light-blocking materials and transparent barrier coatings for sunlight protection is expected to further enhance packaging efficacy for both food and pharmaceuticals.

Industry Trends in the Barrier Packaging Market:

Sustainability and Eco-Friendly Solutions: Growing consumer and regulatory pressure is pushing companies towards sustainable barrier packaging. This includes materials that are recyclable, biodegradable, or compostable, with a particular focus on reducing single-use plastics. Increased Use of Bioplastics: Companies are investing more in bioplastic barrier materials, like polylactic acid (PLA) and polyhydroxyalkanoates (PHA), as they provide a more sustainable alternative to traditional plastic barriers while still preserving product freshness. High Barrier Packaging for Extended Shelf Life: To reduce food waste and appeal to consumers seeking long-lasting products, high-barrier materials that offer excellent oxygen and moisture resistance are increasingly being used, especially in the food and beverage sector. Rise of Multi-Layer Packaging Technology: Multi-layer packaging materials that combine various substrates to achieve enhanced protection, lightweight, and flexibility are on the rise. These materials are particularly popular in the food and pharmaceutical sectors where product protection is crucial. Growth of Active and Intelligent Packaging: Barrier packaging that incorporates active and intelligent features, like oxygen scavengers and freshness indicators, is gaining traction. This type of packaging enhances product safety, monitors quality, and communicates freshness to consumers.



Growth Opportunities in the Barrier Packaging Market:

Expansion in Emerging Markets: Developing regions in Asia, Africa, and South America present significant growth opportunities for barrier packaging due to urbanization, a growing middle class, and increasing demand for packaged goods. Investing in Biodegradable Barrier Solutions: Companies can invest in the R&D of biodegradable barrier packaging solutions, allowing them to cater to environmentally conscious consumers and gain a competitive edge as regulations favor greener packaging solutions. Digital Printing for Customization: Offering digital printing capabilities on barrier packaging materials allows companies to provide customizable packaging options. This can cater to specific branding needs and product-specific information, creating added value for customers. Specialization in Food and Beverage Packaging: Since food and beverage packaging often requires high barrier protection, companies specializing in this segment can leverage innovative barrier materials and expand market share as the demand for convenient, ready-to-eat foods grows. Developing Lightweight and Flexible Packaging: Lightweight barrier packaging not only reduces shipping costs but also appeals to brands looking to minimize their carbon footprint. Developing flexible, lightweight solutions can attract clients across various industries seeking more cost-effective options.



Country-Wise Insights:

Country CAGR (2024-2034) Key Insights India 5.6% Strong demand for sustainable packaging as manufacturers shift to eco-friendly materials; mergers & collaborations rise. China 4.9% Growing need for barrier packaging driven by demand in e-commerce and sustainable solutions. Spain 2.6% Culinary packaging innovation fosters growth; brands adopt recyclable solutions like Sonoco's Greencan for sustainability. United States 1.8% E-commerce boom increases need for protective packaging; helps reduce product return rates due to enhanced durability. Canada 1.3% Stable demand for protective packaging in e-commerce and food sectors, with interest in eco-friendly materials. Germany 1.2% Modest growth driven by demand for high-quality packaging in automotive and pharmaceutical sectors.

Key Service Providers in the Barrier Packaging Market

Amcor Plc Berry Global Sealed Air Corp Mondi Plc Sonoco Product Company Schur Flexibles Smurfit WestRock Cosmo Films Toppan Ardagh Group Coveris Clondalkin Group Innovia Films Scholle IPN Ball Corporation Crown Holdings International Paper Owens-Illinois, Inc. Gerresheimer AG Silgan Holdings

Key Segments of Market Report

By Substrate:

In terms of substrates, the industry is categorized into plastic, metal, paper and paperboard, and glass.

By Packaging Format:

On the basis of packaging format, the industry is split between flexible packaging and rigid packaging. The flexible packaging is further divided into pouches, bags & sacks, films & wraps, sachets & stick packs, tubes, and labels. The rigid packaging is further divided into trays & clamshell, cups, tubs and lids, boxes & cartons, bottles and jars, and cans.

By Barrier Material:

Based on the material of barrier, the industry is categorized into polyamide (PA), ethylene vinyl alcohol (EVOH), polyvinylidene chloride (PVDC), aluminum oxide, and silicon oxide.

By End Use:

The industry is employed in the end use industries such as food, beverages, pharmaceutical, cosmetics and personal care, agriculture, home care, and other industries.

By Region:

The industry is spread across North America, Latin America, Europe, South Asia, East Asia, Oceania, and Middle East and Africa.

Accédez à des informations complètes sur le marché – Explorez le rapport complet maintenant :

Authored by:

Ismail Sutaria (Lead Consultant, Packaging and Materials) has over 8 years of experience in market research and consulting in the packaging & materials industry. Ismail’s strength lies in identifying key challenges faced by the client and offering logical and actionable insights to equip the clients with strategic decision-making power.

Ismail has been an instrumental part of several transformational consulting assignments. His key skills include competitive benchmarking, opportunity assessment, macroeconomic analysis, and business transformation advisory. Ismail is an MBA holder in Marketing and has a Bachelor’s Degree in Mathematics.

