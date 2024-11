Chinese (Simplified) Japanese Chinese (Traditional) Thai

ไม่เกิน 20 วินาทีที่หน้าชั้นวางสินค้าของซูเปอร์มาร์เก็ต

นี่คือเวลาสูงสุดที่ผู้บริโภคโดยเฉลี่ยใช้ในการตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่ แม้จะเป็นผลไม้และผักก็ตาม