站在超市貨架前不超過 20 秒

義大利, 費拉拉, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 消費者在貨架前停留的平均時間極為短暫：介於 4 到 20 秒之間。 這是由米蘭 IULM University 的神經行銷和消費者心理學專家 Vincenzo Russo 教授在水果與蔬菜與神經行銷：在變遷中的世界中理解消費者活動上分享的發現，該活動由 CSO Italy 主辦，並由「The European Art of Taste」專案和歐盟所贊助。

這項數據顯示出購買決策的迅速和直覺性，主要受情感驅動，而非理性。 我們的大腦在快速抉擇時，往往會「欺騙」我們，以產生某種偏見。 包裝的顏色、形狀、產品的外觀等多種因素會影響我們的感知，這種影響有時會與現實有所不同。

Russo 教授解釋道：「消費者並非理性地選擇——情感是購買決策的主要動力，這些決策發生在幾毫秒內。」

因此，若購買與否的決策在這麼短的時間內做出，風險在於蔬果的選擇可能僅會依據價格或習慣。 這是一個不容小覷的風險，會削弱產品的內在價值。

情感參與的重要性也體現在記憶和情感之間的關聯。 Russo 強調，負責管理情緒的杏仁核和負責形成長期記憶的海馬迴會共同創造難忘的購物體驗。 Russo 教授總結道：「正是這種情感與記憶的重疊，對於影響我們記住產品、品牌，並在未來再次選擇它具有關鍵意涵。」

因此，在將蔬果陳列於外國尤其是海外的貨架上時，必須充分考量這些問題，因為這將成為影響消費者是否購買的展示窗口。 購買決策的速度使得產品能夠有效傳達其價值，也因此更顯關鍵。

CSO Italy 歐盟專案主管 Luca Mari 表示：「因此，對於出口產品而言，傳達歐洲生產的蔬果所具備的高品質標準尤為重要。」 「亞洲消費者的選擇也快速， 因此我們的產品必須發揮效果、不斷進步，並學習如何展現其獨有的歐洲特色。」 在此背景下，資訊傳播活動「The European Art of Taste」旨在展示來自歐洲的頂級新鮮和加工蔬果，地區範圍涵蓋了中國、日本、台灣和泰國。

關於「The European Art of Taste」與 CSO Italy 的最新消息

「The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces」專案旨在推廣和宣傳高品質的歐洲蔬果，並由 CSO Italy 和歐盟資助。 參與該專案的另有下列義大利公司：RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立於 1998 年，是義大利唯一將許多領先的蔬果生產和銷售公司聯合起來的組織。 其成員涵蓋蔬果供應鏈的各個領域，包括包裝、物流、加工、機械和分銷。 CSO Italy 的使命是為會員提供實用服務，以提升義大利蔬果產業的效率和競爭力。 這是一個服務於整個義大利蔬果供應鏈的技術平台，藉由成員間的協作來提升自身競爭力。 CSO ITALY 目前擁有 73 個會員，包括 51 家生產商會員、14 家供應鏈會員、3 家補助會員和 5 個支援機構。

新聞室：

SEC Newgate Italia

Renato.pagani@secnewgate.it 335 6839561

Giorgia.rizzi@secnewgate.it

由歐盟提供資助。 然而，本文所表達的觀點僅代表作者本人，未必反映歐盟或歐洲研究執行署（REA）的觀點。 歐盟及授獎機構不對其負責。

本公告隨附的照片可前往下列連結瀏覽：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5a27b862-7fdf-44ae-b038-a4aaff3d130c



