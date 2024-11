Le marathon de Zhengzhou 2024 s’achève avec succès, la culture du nom de famille et le kung-fu Shaolin rayonnant de concert

ZHENGZHOU, Chine, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 3 novembre à 7 h 30, le coup d’envoi du très attendu marathon de Zhengzhou 2024 « Bank of Zhengzhou Cup » a été donné au bord du lac Ruyi, dans le nouveau district de Zhengdong (CBD). Quarante mille coureurs se sont rassemblés sous un soleil automnal pour fouler le pavé de cette charmante ville.

Un extrait multimédia accompagnant ce communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

En tant que marathon exclusif de la ville de Zhengzhou, le marathon de Zhengzhou (Zheng Ma) n’est pas uniquement une grande compétition sportive ; il constitue également une plateforme de choix permettant de présenter toutes les caractéristiques propres à la ville de Zhengzhou et de mettre en valeur l’immense patrimoine culturel des plaines centrales.

Cette année, le Zheng Ma a été marqué par des éléments culturels majeurs, à savoir la culture du nom de famille et le kung-fu Shaolin. La culture du nom de famille a été présente tout au long de l’événement, avec 300 porteurs de drapeaux patronymiques courant le long du parcours, tenant des bannières arborant divers noms de famille et encourageant la culture du nom de famille des plaines centrales. Les coureurs ont également eu l’occasion de découvrir le charme de la culture patronymique en portant des tenues de course Zheng Ma personnalisées, des étiquettes de lacets individualisées, en créant des affiches patronymiques personnalisées et en recevant des médailles patronymiques exclusives.

Par ailleurs, le kung-fu Shaolin a su ajouter une saveur unique à l’événement. Pour encourager les coureurs, une centaine de jeunes adeptes du kung-fu de l’école d’arts martiaux Shaolin Yanlu de Dengfeng ont exécuté de superbes routines de kung-fu Shaolin, notamment « Poing Shaolin » et « Bâton Shaolin ». Le son du « Tambour de la victoire » frappé par les adeptes du kung-fu a su insuffler de l’énergie à tous les coureurs qui ont franchi la ligne d’arrivée, leur permettant ainsi de battre des records personnels.

Le marathon de Zhengzhou a su se distinguer par l’intégration de la culture du nom de famille et du kung-fu Shaolin, renforçant ainsi la renommée de la ville « Kung Fu Zhengzhou ». Cet événement a su se métamorphoser en une célébration sportive et en un moment de transmission, de commémoration et de promotion du patrimoine culturel.

Source: The Organizing Committee of the « Bank of Zhengzhou Cup » 2024 Zhengzhou Marathon