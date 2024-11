L’utilisation de Milbros UV Graphs améliore la sécurité et la rapidité du nettoyage des réservoirs de produits chimiques

BOSTON et LONDRES, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Milbros, une solution de Veson Nautical et la base de données de produits liquides en vrac la plus fiable et la plus complète du secteur, a lancé Milbros UV Graphs, un produit visant à révolutionner les pratiques traditionnelles de nettoyage des réservoirs dans les flottes du monde entier.

Milbros UV Graphs a été développé pour fonctionner aux côtés d’un spectrophotomètre, un dispositif dorénavant installé sur les navires acceptant un échantillon du résidu ou de l’eau de nettoyage du réservoir. L’appareil mesure l’absorbance de la lumière à différentes longueurs d’onde, y compris la gamme des ultraviolets (UV).

Associées à un graphique UV, les données indiquent la quantité de lumière UV absorbée à des longueurs d’onde spécifiques, vous permettant ainsi d’identifier les contaminants restants dans le réservoir. À l’heure actuelle, Milbros propose plus de 250 de ces graphiques UV, et ce nombre est appelé à augmenter.

Les clients peuvent télécharger le tableau des produits chimiques requis et utiliser le spectrophotomètre embarqué pour générer un graphique. Si la lecture du graphique est inférieure à 100 parties par million (ppm), le réservoir est propre. Dans le cas contraire, le graphique indique la quantité de contaminants encore présents, ce qui permet à l’équipe d’entretien de calculer avec précision le degré de nettoyage à effectuer.

« Les compagnies maritimes sont soumises à une pression accrue pour limiter leur temps d’immobilisation au port et réduire au maximum les coûts », a déclaré le capitaine Caspar Lavall, responsable principal des produits chez Milbros. « Milbros UV Graphs offre aux affréteurs, aux armateurs et aux inspecteurs une approche plus sûre et plus efficace garantissant la conformité tout en augmentant leurs résultats. »

Milbros UV Graph



Source : Milbros, Veson Nautical

Le capitaine Lavall a précisé que le nettoyage chimique des navires-citernes est un élément rigoureux de la manutention sécuritaire des cargaisons et que, s’il n’est pas effectué correctement, il peut entraîner des risques pour la sécurité environnementale, des détériorations de cargaisons, des retards et des coûts superflus.

Ces coûts peuvent inclure à la fois le nettoyage des réservoirs qui demeurent contaminés ainsi que le sur-nettoyage des réservoirs lorsque cela n’est pas nécessaire. La solution UV Graphs peut assurer qu’aucun de ces scénarios n’affecte le délai de rotation des navires lorsqu’ils sont au port.

L’utilisation de graphiques UV est complémentaire aux méthodes traditionnelles de nettoyage des navires-citernes, qui imposent aux équipes de pénétrer dans des espaces confinés pour prélever des échantillons dans différentes sections du réservoir, les exposant ainsi à des produits chimiques nocifs. Le recours à un graphique UV réduit le nombre d’entrées dans les réservoirs en permettant aux opérateurs et à l’équipage d’effectuer la plupart des inspections à distance.

Les graphiques UV sont également considérés par de nombreux inspecteurs comme une preuve valable de l’inspection du réservoir et accélèrent les processus d’approbation en permettant aux équipes d’exploitation de soumettre les résultats par e-mail.

« Le secteur des chimiquiers est confronté à de nouveaux défis complexes et il est essentiel de disposer d’outils numériques adéquats pour gérer avec succès les risques liés à la préparation des navires pour les cargaisons volatiles », a conclu le capitaine Lavall. « Milbros UV Graphs est une solution numérique capable d’offrir un avantage concurrentiel sur le marché. »

Remarques de l'éditeur

Milbros UV Graphs rationalise le nettoyage des réservoirs de produits chimiques et offre une solution plus sûre et plus rentable.



