Mohawk Industries 宣布领导层继任交接

卡尔霍恩，佐治亚州, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 今日宣布了总裁兼首席运营官 Chris Wellborn 的退休计划，并宣布 Paul De Cock 将于 2025 年 2 月 1 日起接任 Wellborn 先生的职位。 公司还宣布，Ken Walma 将加入公司，并在全面了解公司运营后，于 2025 年 2 月 1 日起接任 De Cock 先生，担任Flooring North America业务部门总裁。 Wellborn 先生退休后将担任 Mohawk 董事会副主席，并协助领导层交接。

Mohawk 董事长兼首席执行官 Jeff Lorberbaum 表示：“强大的组织需要有效的继任计划，将机构知识、行业洞察和新鲜视角融为一体。 在执行这项继任计划时，我很高兴 Chris 将继续留在董事会，让我们从他在运营和收购方面的专业知识中获益。 在 Chris 的领导下，我们的陶瓷业务已发展成为全球领头羊，在三大洲设有制造工厂，并在 140 个国家/地区销售。”

Lorberbaum 继续说道：“Paul 在欧洲和美国的地板行业中奉献了整个职业生涯，我从 2005 年开始就与他并肩合作。 过去六年来，他一直领导着我们 Flooring North America 的业务，推动运营走向卓越，不断提升客户体验。 在领导 Flooring North America 业务部门之前，Paul 担任了我们 Flooring Rest of the World 的 Flooring 部门总裁和 Unilin North America 总裁。 从 1997 年开始，他一直在 Unilin Group 担任各种领导职务，直到 Mohawk 将该集团收购。 我们整个企业的业务领导都了解并尊重 Paul，所以本次交接将会平稳顺利地进行。”

Lorberbaum 表示：“随着 Paul 履任新职，我们很高兴欢迎 Ken Walma 担任Flooring North America 业务部门的新总裁。 Ken 成功领导过多个制造企业，并始终如一地实现盈利增长。 他曾在 Madison Air 担任 Air Movement & Heat Group 的总裁，在 Signify 担任副总裁兼总经理，并在 Eaton Corporation 和 Lutron Electronics 担任过多个领导职务。 他的协作领导风格将使我们 Flooring North America 业务部门强大的执行团队如虎添翼。 Paul、Chris 和我将共同为 Ken 担任这一新职位提供支持。”

关于 MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries 是全球领先的地板制造商，致力于创造产品以提升全球住宅及商业空间。 Mohawk 垂直整合的制造和分销流程为地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材地板和乙烯基地板的生产提供了竞争优势。 我们行业领先的创新所带来的产品和技术，使我们的品牌在市场上脱颖而出，并满足了所有改造和新建设项目的需求。 公司旗下的品牌在业内备受认可，其中包括 American Olean、Daltile、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Grupo Daltile、Karastan、Marazzi、Moduleo、Mohawk、Mohawk Group、Performance Accessories、Pergo、Quick-Step、Unilin 及 Vitromex。 在过去二十年里，Mohawk 已从一家美国地毯制造商成功转型为全球最大的地板材料公司，业务遍及澳大利亚、巴西、欧洲、马来西亚、墨西哥、新西兰、俄罗斯和美国。

联系人：

Robert Webb，robert_webb@mohawkind.com