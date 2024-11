Tilray Medical annonce les résultats positifs d’une étude sur l’extrait de cannabis oral dans le traitement des vomissements induits par la chimiothérapie

SYDNEY, Australie, 07 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Medical, une division de Tilray Brands, Inc., ci-après « Tilray Brands » (NASDAQ : TLRY et TSX : TLRY) et leader mondial du cannabis thérapeutique, qui permet aux patients et aux professionnels de la santé de prendre ensemble des décisions de santé individualisées éclairées, se réjouit d’annoncer les conclusions finales de la nouvelle étude scientifique conduite par son équipe intitulée « Oral Cannabis Extract for Secondary Prevention of Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting (CINV) » (ou les effets de l’extrait de cannabis oral dans le traitement de prévention secondaire des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie, les NVIC).

Cet essai randomisé, contrôlé par placebo, visait à analyser l’efficacité d’un extrait de cannabis oral chez les adultes souffrant de nausées et vomissements induits par la chimiothérapie, les NVIC, malgré la prise d’anti-nauséeux classiques. Les participants ont reçu des capsules contenant 2,5 mg de THC et 2,5 mg de CBD ou un placebo, en trois prises quotidiennes pendant six jours.

147 participants ont été recrutés entre 2016 et 2022. L’étude a révélé que l’extrait de cannabis améliorait de manière significative le taux de réponse complète, soit une absence de vomissements et aucun recours à des médicaments supplémentaires, passant de 8 % avec le placebo à 24 % avec les THC : CBD. La réduction des nausées et des vomissements quotidiens figure parmi les autres avantages constatés. Cependant, certains effets secondaires ont été observés, comme la sédation (18 % contre 7 %), l’apparition de vertiges (10 % contre 0 %) ou une anxiété transitoire (4 % contre 1 %).

Denise Faltischek, Directrice de la stratégie et responsable de la branche internationale chez Tilray Brands, Inc. observe : « Ces résultats sont encourageants pour les patients atteints de cancer suivant une chimiothérapie. Cette étude représente une étape clé dans l’amélioration des soins aux patients et de leur qualité de vie ». Elle poursuit en ces termes : « Notre participation à cette étude témoigne de notre engagement à faire progresser la recherche médicale. Les résultats positifs obtenus soulignent le potentiel des cannabinoïdes dans la prise en charge des NVIC ».

Tilray Medical continue de transformer des vies en proposant un accès au cannabis thérapeutique. Tilray est l’un des principaux fournisseurs de produits de cannabis médical certifiés BPF-UE dans plus de 20 pays. La société a piloté des essais médicaux d’envergure mondiale, ciblés sur l’étude des effets du cannabis sur plusieurs pathologies, notamment l’épilepsie pédiatrique, les nausées induites par le cancer et les troubles de stress post-traumatique (ou TSPT).

À propos de Tilray Medical

Tilray Medical a pour vocation de transformer la vie des patients et de promouvoir leur dignité en leur assurant un accès sûr et fiable à une gamme mondiale de marques de cannabis médical, à savoir Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios ou Navcora. Après s’être hissée au rang des premières sociétés de production agréées de cannabis médical au Canada, Tilray a construit les premières usines de production de cannabis certifiées BPF en Europe, d’abord au Portugal, puis en Allemagne. Aujourd’hui, Tilray Medical est l’un des plus grands fournisseurs de cannabis thérapeutique destiné aux patients, aux médecins, aux hôpitaux, aux pharmacies, aux chercheurs et aux gouvernements, et dessert plus de 20 pays répartis sur cinq continents.

Pour obtenir plus d’informations sur Tilray Medical, consultez les sites Internet de Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada et Tilray Medical Australie et Nouvelle-Zélande.

À propos de Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. (ou « Tilray ») (Nasdaq : TLRY ; TSX : TLRY), est une société internationale de premier plan spécialisée dans les biens de consommation courante, exerçant ses activités au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Amérique latine, qui s’impose comme une force de transformation au carrefour du cannabis, des boissons, du bien-être et du divertissement, et qui améliore la qualité de vie grâce à des moments d’échanges. La mission de Tilray est d’être une entreprise leader dans le domaine des biens de consommation haut de gamme, grâce à un ensemble de marques et de produits innovants qui inspirent la joie et créent des expériences mémorables. La plateforme innovante de Tilray prend en charge plus de 40 marques dans plus de 20 pays, y compris des offres complètes de cannabis, des aliments à base de chanvre et des boissons artisanales.

Pour découvrir la façon dont nous participons à l’amélioration de la qualité de vie grâce à des moments d’échanges, consultez le site Tilray.com et suivez @Tilray sur tous les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations exprimées dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des informations prospectives ou des déclarations prospectives (ensemble, « les déclarations prospectives ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, dans sa version modifiée, soumises aux dispositions dites « Safe Harbor » (ou « sphère de sécurité ») instituées par ces articles et d’autres lois applicables. Les déclarations prospectives se caractérisent par l’emploi de termes tels que « prévisions », « à l’avenir », « devrait », « pourrait », « permettre », « potentiel », « envisager », « croire », « anticiper », « estimer », « planifier », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « peut », « projette », « sera », « serait » et d’autres expressions de même sens ou leur forme négative, bien que ce ne soit pas toujours le cas. L’exploitation de certains facteurs importants, estimations, objectifs, projections ou hypothèses a permis de tirer les conclusions figurant dans les déclarations prospectives du présent communiqué. Les déclarations prospectives comprennent des déclarations relatives à nos intentions, croyances, projections, perspectives, analyses ou attentes actuelles concernant, entre autres, les attentes rapportées à la performance et l’envergure de la Société, y compris Tilray Medical, et la capacité de la Société à commercialiser des produits nouveaux et innovants à l’échelle mondiale. De nombreux facteurs sont susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les performances, réalisations ou résultats réels et toute déclaration prospective, ainsi que d’autres risques et incertitudes actuellement méconnus de la Société ou qui, de l’avis de cette dernière, pourraient également entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurant dans la présente communication. Pour évoquer ces risques et autres facteurs de manière plus détaillée, nous vous invitons à consulter le dernier formulaire d’information annuel ainsi que le dernier rapport annuel de Tilray sous formulaire 10-K (et les autres rapports périodiques déposés auprès de la SEC), déposés auprès de la SEC et disponibles sur EDGAR. Les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication et la Société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres facteurs postérieurs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Tilray Brands : news@tilray.com

Investisseurs : investors@tilray.com