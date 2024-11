Nexans signe un accord en vue de la cession d’AmerCable à Mattr

_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans annonce la conclusion d’un accord en vue de la cession de sa filiale nord-américaine AmerCable à Mattr pour un montant de 280 millions de dollars US, sous réserve des conditions suspensives règlementaires habituelles.

Cette transaction marque un nouveau jalon dans la mise en œuvre de la stratégie de Nexans, qui vise à repositionner le Groupe en pure player de l’électrification.

Paris, France, le 8 novembre 2024 — Nexans (NEX.FP), leader de la transition énergétique mondiale, annonce aujourd’hui la conclusion d’un accord en vue de la cession à Mattr (MATR.TO) d’AmerCable, producteur majeur nord-américain de câbles d’alimentation, d’instrumentation et de contrôle pour les environnements hostiles, pour une valeur d’entreprise établie à 280 millions de dollars US.

Depuis sa création en 1922, AmerCable fabrique des câbles électriques spécifiquement conçus pour fonctionner de manière fiable et pérenne dans des environnements extrêmes, et principalement destinés aux industries minière, gazière et pétrolière. Basée dans l’Arkansas, aux États-Unis, l’entreprise emploie 300 salariés pour un chiffre d’affaires standard de 234 millions d’euros en 2023.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a déclaré : « Cet accord s’inscrit parfaitement dans notre stratégie de simplification du Groupe et de recentrage de nos activités sur l’Électrification. Depuis son acquisition en 2012, AmerCable s’est imposée comme un pilier central de notre portefeuille de solutions industrielles. Cette société s’est considérablement transformée au cours de la dernière décennie, et notamment ces trois dernières années avec la mise en œuvre de notre programme SHIFT qui a déployé toutes ses capacités et réalisé pleinement son potentiel. Au terme de ce cycle fructueux de développement, il nous paraissait opportun de trouver un nouvel acquéreur désireux d’investir afin de mener l’entreprise vers de nouveaux horizons. L’acquisition d’AmerCable correspond parfaitement à la stratégie de Mattr et à son focus sur la fabrication de câbles spéciaux pour le marché nord-américain. »

Mike Reeves, CEO de Mattr, a déclaré : « AmerCable est un fabricant de câbles très renommé en Amérique du Nord, dont les marques et les produits conservent un remarquable potentiel de développement. Nous voulons accompagner la croissance de cette entreprise et l’expansion de ses activités déjà florissantes. »

La réalisation de cette transaction est soumise aux conditions suspensives règlementaires habituelles et devrait être finalisée vers la fin de l'année.

À propos de Mattr

Depuis plus de cinquante ans, Mattr développe des technologies avancées de matériaux et approfondit son expertise des processus complexes de fabrication. Au travers de son portefeuille de marques, Mattr propose des solutions, des technologies et des produits de pointe destinés à des projets d’infrastructure sur tous les continents. Mattr est un fournisseur de référence sur de nombreux marchés, et pour un large éventail de clients dans les secteurs de l’énergie, de la construction automobile, des télécommunications et du transport.

Pour plus d’information, rendez-vous sur : https://www.mattr.com

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d’action climatique. Nexans s’est également engagé, dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d’ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Relations investisseurs







Elodie Robbe-Mouillot

Tel. : +33 (0)1 78 15 03 87

elodie.robbe-mouillot@nexans.com Communication







Emmanuel Guinot

emmanuel.guinot@nexans.com







Maëllys Leostic

Tel. : +33 (0)7 87 04 96 58

maellys.leostic@nexans.com





