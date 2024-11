Global Valve Positioner Market Sees Surge From USD 1.9 Billion in 2024 to USD 3.3 Billion by 2034, Driven by Increasing Industrialization | Future Market Insights, Inc.

NEWARK, Del, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- According to a Future Market Insights (FMI), the global valve positioner market is poised for significant growth over the next decade, driven by technological advancements, industrial expansion, and the need for efficient process control. According to industry estimates, the market, valued at approximately USD 1.9 Billion in 2024, is projected to reach a robust USD 3.3 Billion by 2034, registering a compound annual growth rate (CAGR) of 5.5% during the forecast period.

Market Dynamics Driving Growth:

The valve positioner market is being propelled by several key dynamics. The increasing demand for precise flow control in industrial processes has accelerated the adoption of valve positioners, which are essential for enhancing valve accuracy and efficiency. Industries such as oil & gas, chemical processing, water & wastewater treatment, industrial wastewater treatment chemical, and power generation are major consumers, with a growing emphasis on automating operations to improve productivity and reduce manual errors. The integration of smart technologies and IoT-enabled devices into valve positioners is another major trend driving growth, enabling remote monitoring and predictive maintenance.

Challenges do exist, including the high initial cost of advanced positioners and the complexity of integration in legacy systems. However, advancements in technology and increased investments in industrial automation are expected to offset these challenges and spur market growth.

Report Coverage & Deliverables:

The comprehensive report on the valve positioner market offers in-depth analysis and valuable insights, covering market size estimations, growth forecasts, key market trends, and competitive landscape. Deliverables include detailed regional data focusing on major markets like the USA, United Kingdom, China, South Korea, and Japan, as well as an analysis of recent developments, future opportunities, and related components such as degassing valves, which play a crucial role in removing trapped air or gases to enhance system efficiency and stability in various industrial applications.

Key Takeaways from the Report:

Estimated Market Growth: The global valve positioner market is projected to expand from USD 1.9 Billion in 2024 to USD 3.3 Billion by 2034, with a steady CAGR of 5.5% over the forecast period. Technological Advancements: Innovations in smart valve positioners and their integration with industrial IoT platforms are boosting market dynamics, allowing enhanced control and efficiency. Regional Performance: The USA, China, South Korea, and Japan are among the top contributors to market growth, driven by expanding manufacturing sectors and robust investment in process automation. Sustainability Focus: The shift toward eco-friendly and energy-efficient solutions is prompting manufacturers to develop greener valve positioners, aligning with global sustainability goals.

"The valve positioner market is experiencing a transformative phase as industrial operations increasingly prioritize precision, reliability, and automation. The rising demand for digital and smart positioners that enable seamless integration with existing control systems is a clear indication of the market's direction. Companies that invest in developing versatile, highly compatible, and IoT-enabled products will likely secure a competitive advantage." - opines Nikhil Kaitwade, Associate Vice President at Future Market Insights (FMI).





Regional Insights from the Report:

USA : As the largest industrial market, the USA continues to lead in valve positioner adoption, driven by advancements in the oil & gas and power generation sectors. The region's strong focus on automation and digital transformation supports steady growth.

: As the largest industrial market, the USA continues to lead in valve positioner adoption, driven by advancements in the oil & gas and power generation sectors. The region's strong focus on automation and digital transformation supports steady growth. United Kingdom : The UK market is buoyed by the pharmaceutical and water treatment industries' need for precise control mechanisms. Government regulations emphasizing environmental safety further propel the adoption of advanced valve positioners.

: The UK market is buoyed by the pharmaceutical and water treatment industries' need for precise control mechanisms. Government regulations emphasizing environmental safety further propel the adoption of advanced valve positioners. China : The industrial boom in China, fueled by rapid urbanization and infrastructural development, positions it as a key growth market. The demand for process control technologies in large-scale manufacturing facilities is a significant driver.

: The industrial boom in China, fueled by rapid urbanization and infrastructural development, positions it as a key growth market. The demand for process control technologies in large-scale manufacturing facilities is a significant driver. South Korea : Known for its strong electronics and semiconductor sectors, South Korea exhibits growing interest in high-precision control equipment, including smart valve positioners, to enhance operational efficiency.

: Known for its strong electronics and semiconductor sectors, South Korea exhibits growing interest in high-precision control equipment, including smart valve positioners, to enhance operational efficiency. Japan: Japan's well-established manufacturing base, coupled with continuous investments in cutting-edge automation technologies, makes it a prominent player in the valve positioner market.





Key Companies with Recent Developments:

ABB Ltd.





ABB has been actively expanding its automation portfolio, focusing on the integration of smart technologies in its valve positioners. The company has launched new digital positioners that enhance precision and reliability, leveraging advanced diagnostics and data analytics to improve predictive maintenance. ABB’s emphasis on sustainability is evident in its development of energy-efficient valve positioners that align with modern environmental standards.

Emerson Electric Co.





Emerson Electric Co. continues to strengthen its position in the valve positioner industry through product enhancements and strategic acquisitions. The company has introduced positioners equipped with wireless capabilities, allowing seamless integration with IoT platforms and enhancing remote monitoring functions. Emerson has also focused on improving the compatibility of its valve positioners with a wide range of control valves, catering to diverse industrial needs.

Flowserve Corporation





Flowserve Corporation has made significant strides in incorporating digital solutions into its valve positioner product line. The company's latest developments include smart positioners that offer advanced communication protocols such as HART and FOUNDATION Fieldbus. Flowserve is also investing in R&D to incorporate machine learning algorithms for predictive diagnostics, helping clients reduce downtime and increase operational efficiency.

Schneider Electric SE





Schneider Electric SE has been focused on developing energy-efficient and highly automated valve positioners as part of its broader push towards sustainable industrial solutions. The company’s recent developments highlight the integration of EcoStruxure, Schneider's IoT-enabled architecture and platform, to optimize performance and provide real-time data analysis. This innovation helps improve process control and enables better decision-making across industrial operations.

Azbil Corporation





Azbil Corporation has emphasized enhancing its valve positioner line to meet the growing demand for smart factory solutions. The company has launched positioners featuring improved diagnostic capabilities, designed to facilitate easier maintenance and ensure consistent performance. Azbil has also been focusing on miniaturization and energy efficiency in its new product lines, aligning with the trend towards compact, eco-friendly industrial equipment.

Valve Positioner Market Segmentation Analysis:

By Type:

Pneumatic

Electro-Pneumatic

Digital



By Actuation:

Single-Acting

Double-Acting

By Industry:

Chemical

Energy & Power

Food & Beverage

Metal & Mining

Oil & Gas

Paper & Pulp

Pharmaceutical

Water & Wastewater Treatment

By Region:

North America

Latin America

Western Europe

Eastern Europe

South Asia and Pacific

East Asia

The Middle East and Africa



French Language:

Selon Future Market Insights (FMI), le marché mondial des positionneurs de vannes est sur le point de connaître une croissance significative au cours de la prochaine décennie, stimulé par les avancées technologiques, l'expansion industrielle et le besoin d'un contrôle efficace des processus. Selon les estimations de l'industrie, le marché, évalué à environ 1,9 milliard USD en 2024, devrait atteindre 3,3 milliards USD d'ici 2034, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,5 % au cours de la période de prévision.

La dynamique du marché stimule la croissance :

Le marché des positionneurs de vannes est propulsé par plusieurs dynamiques clés. La demande croissante de contrôle précis du débit dans les processus industriels a accéléré l'adoption des positionneurs de vannes, qui sont essentiels pour améliorer la précision et l'efficacité des vannes. Les industries telles que le pétrole et le gaz, le traitement chimique, le traitement de l'eau et des eaux usées, le traitement chimique des eaux usées industrielles et la production d'électricité sont de grands consommateurs, avec un accent croissant sur l'automatisation des opérations pour améliorer la productivité et réduire les erreurs manuelles. L'intégration de technologies intelligentes et d'appareils compatibles IoT dans les positionneurs de vannes est une autre tendance majeure qui stimule la croissance, permettant la surveillance à distance et la maintenance prédictive.

Des défis existent, notamment le coût initial élevé des positionneurs avancés et la complexité de l'intégration dans les systèmes existants. Cependant, les progrès technologiques et les investissements accrus dans l'automatisation industrielle devraient compenser ces défis et stimuler la croissance du marché.

Couverture du rapport et livrables :

Le rapport complet sur le marché des positionneurs de vannes offre une analyse approfondie et des informations précieuses, couvrant les estimations de la taille du marché, les prévisions de croissance, les principales tendances du marché et le paysage concurrentiel. Les livrables comprennent des données régionales détaillées axées sur les principaux marchés comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la Corée du Sud et le Japon, ainsi qu'une analyse des développements récents, des opportunités futures et des composants associés tels que les vannes de dégazage , qui jouent un rôle crucial dans l'élimination de l'air ou des gaz emprisonnés pour améliorer l'efficacité et la stabilité du système dans diverses applications industrielles.

Principaux points à retenir du rapport :

Croissance estimée du marché : Le marché mondial des positionneurs de vannes devrait passer de 1,9 milliard USD en 2024 à 3,3 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC stable de 5,5 % sur la période de prévision. Progrès technologiques : Les innovations dans les positionneurs de vannes intelligents et leur intégration aux plateformes IoT industrielles stimulent la dynamique du marché, permettant un contrôle et une efficacité améliorés. Performance régionale : Les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud et le Japon comptent parmi les principaux contributeurs à la croissance du marché, grâce à l’expansion des secteurs manufacturiers et à des investissements importants dans l’automatisation des processus. Focus sur la durabilité : L’évolution vers des solutions respectueuses de l’environnement et économes en énergie incite les fabricants à développer des positionneurs de vannes plus écologiques, conformes aux objectifs mondiaux de durabilité.

« Le marché des positionneurs de vannes traverse une phase de transformation, les opérations industrielles accordant de plus en plus d'importance à la précision, à la fiabilité et à l'automatisation. La demande croissante de positionneurs numériques et intelligents qui permettent une intégration transparente avec les systèmes de contrôle existants est une indication claire de l'orientation du marché. Les entreprises qui investissent dans le développement de produits polyvalents, hautement compatibles et compatibles avec l'IoT obtiendront probablement un avantage concurrentiel », estime Nikhil Kaitwade , vice-président associé chez Future Market Insights (FMI).

Aperçus régionaux du rapport :

États-Unis : En tant que plus grand marché industriel, les États-Unis continuent de dominer l'adoption des positionneurs de vannes, grâce aux avancées réalisées dans les secteurs du pétrole et du gaz et de la production d'électricité. L'accent mis par la région sur l'automatisation et la transformation numérique favorise une croissance soutenue.

: En tant que plus grand marché industriel, les États-Unis continuent de dominer l'adoption des positionneurs de vannes, grâce aux avancées réalisées dans les secteurs du pétrole et du gaz et de la production d'électricité. L'accent mis par la région sur l'automatisation et la transformation numérique favorise une croissance soutenue. Royaume-Uni : Le marché britannique est stimulé par le besoin des industries pharmaceutiques et de traitement des eaux de disposer de mécanismes de contrôle précis. Les réglementations gouvernementales mettant l'accent sur la sécurité environnementale favorisent l'adoption de positionneurs de vannes avancés.

: Le marché britannique est stimulé par le besoin des industries pharmaceutiques et de traitement des eaux de disposer de mécanismes de contrôle précis. Les réglementations gouvernementales mettant l'accent sur la sécurité environnementale favorisent l'adoption de positionneurs de vannes avancés. Chine : Le boom industriel en Chine, alimenté par une urbanisation rapide et un développement des infrastructures, en fait un marché de croissance clé. La demande en technologies de contrôle des processus dans les installations de fabrication à grande échelle est un facteur déterminant.

: Le boom industriel en Chine, alimenté par une urbanisation rapide et un développement des infrastructures, en fait un marché de croissance clé. La demande en technologies de contrôle des processus dans les installations de fabrication à grande échelle est un facteur déterminant. Corée du Sud : Connue pour ses secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs, la Corée du Sud manifeste un intérêt croissant pour les équipements de contrôle de haute précision, notamment les positionneurs de vannes intelligents, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

: Connue pour ses secteurs de l'électronique et des semi-conducteurs, la Corée du Sud manifeste un intérêt croissant pour les équipements de contrôle de haute précision, notamment les positionneurs de vannes intelligents, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Japon : La base de fabrication bien établie du Japon, associée à des investissements continus dans des technologies d'automatisation de pointe, en fait un acteur de premier plan sur le marché des positionneurs de vannes.





Principales entreprises ayant connu des développements récents :

ABB Ltée.





ABB a activement élargi son portefeuille d'automatisation, en mettant l'accent sur l'intégration de technologies intelligentes dans ses positionneurs de vannes. L'entreprise a lancé de nouveaux positionneurs numériques qui améliorent la précision et la fiabilité, en s'appuyant sur des diagnostics avancés et des analyses de données pour améliorer la maintenance prédictive. L'accent mis par ABB sur la durabilité se reflète dans le développement de positionneurs de vannes à haut rendement énergétique qui répondent aux normes environnementales modernes.

Société d'Électricité Emerson





Emerson Electric Co. continue de renforcer sa position dans le secteur des positionneurs de vannes grâce à des améliorations de produits et à des acquisitions stratégiques. La société a introduit des positionneurs équipés de fonctionnalités sans fil, permettant une intégration transparente avec les plateformes IoT et améliorant les fonctions de surveillance à distance. Emerson s'est également attaché à améliorer la compatibilité de ses positionneurs de vannes avec une large gamme de vannes de régulation, répondant ainsi à divers besoins industriels.

Société Flowserve





Flowserve Corporation a fait des progrès significatifs dans l'intégration de solutions numériques dans sa gamme de produits de positionneurs de vannes. Les derniers développements de l'entreprise comprennent des positionneurs intelligents qui offrent des protocoles de communication avancés tels que HART et FOUNDATION Fieldbus. Flowserve investit également dans la R&D pour intégrer des algorithmes d'apprentissage automatique pour les diagnostics prédictifs, aidant ainsi les clients à réduire les temps d'arrêt et à augmenter l'efficacité opérationnelle.

Schneider Electric SE





Schneider Electric SE s'est concentré sur le développement de positionneurs de vannes hautement automatisés et à haut rendement énergétique dans le cadre de ses efforts plus larges en faveur de solutions industrielles durables. Les récents développements de l'entreprise mettent en évidence l'intégration d'EcoStruxure, l'architecture et la plateforme IoT de Schneider, pour optimiser les performances et fournir une analyse des données en temps réel. Cette innovation contribue à améliorer le contrôle des processus et permet une meilleure prise de décision dans les opérations industrielles.

Société Azbil





Azbil Corporation a mis l'accent sur l'amélioration de sa gamme de positionneurs de vannes pour répondre à la demande croissante de solutions d'usine intelligente. La société a lancé des positionneurs dotés de capacités de diagnostic améliorées, conçues pour faciliter la maintenance et garantir des performances constantes. Azbil a également mis l'accent sur la miniaturisation et l'efficacité énergétique dans ses nouvelles gammes de produits, s'alignant sur la tendance vers des équipements industriels compacts et respectueux de l'environnement.

Analyse de la segmentation du marché des positionneurs de vannes :

Par type :

Pneumatique

Électropneumatique

Numérique



Par actionnement :

Action simple

À double effet

Par secteur d'activité :

Chimique

Énergie et électricité

Alimentation et boissons

Métallurgie et mines

Pétrole et gaz

Papier et pâte à papier

Pharmaceutique

Traitement de l'eau et des eaux usées

Par région :

Amérique du Nord

l'Amérique latine

Europe de l'Ouest

Europe de l'Est

Asie du Sud et Pacifique

Asie de l'Est

Le Moyen-Orient et l'Afrique



Authored By:

Nikhil Kaitwade (Associate Vice President at Future Market Insights, Inc.) has over a decade of experience in market research and business consulting. He has successfully delivered 1500+ client assignments, predominantly in Automotive, Chemicals, Industrial Equipment, Oil & Gas, and Service industries.

His core competency circles around developing research methodology, creating a unique analysis framework, statistical data models for pricing analysis, competition mapping, and market feasibility analysis. His expertise also extends wide and beyond analysis, advising clients on identifying growth potential in established and niche market segments, investment/divestment decisions, and market entry decision-making.

Nikhil holds an MBA degree in Marketing and IT and a Graduate in Mechanical Engineering. Nikhil has authored several publications and quoted in journals like EMS Now, EPR Magazine, and EE Times.

