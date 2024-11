Konferenz zur Entwicklung von Kultur und Tourismus in Guangxi 2024 beginnt in Kürze

WUZHOU, China, Nov. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Konferenz zur Entwicklung von Kultur und Tourismus in Guangxi 2024 wird vom 12. bis 14. November vom Wuzhou Municipal Bureau of Culture and Tourism abgehalten.

Die Konferenz steht unter dem Motto „Promoting Wuzhou as a Historic Lingnan Cultural City and Accelerating Guangxi's Development as a Leading Culture and Tourism Hub“ (Förderung von Wuzhou als historische Lingnan-Kulturstadt und Beschleunigung der Entwicklung von Guangxi als führendes Kultur- und Tourismuszentrum) und umfasst eine „1+6+5“-Reihe: eine Hauptkonferenz, sechs begleitende Konferenzaktivitäten und fünf laufende Kultur-, Tourismus- und Sportveranstaltungen in Wuzhou.

An der Konferenz werden über 150 in- und ausländische Unternehmen teilnehmen, um mehr hochwertige Kultur- und Tourismusprojekte nach Guangxi zu holen.

Wuzhou, die Gastgeberstadt der Konferenz, liegt in der Nähe des Großraums Guangdong-Hongkong-Macau, in dem sowohl die Lingnan- als auch die kantonesische Kultur beheimatet sind. Wuzhou fördert aktiv drei touristische Wirtschaftsgürtel und positioniert sich als Drehscheibe für die Ausweitung dieser Initiativen in ganz Guangxi.

Wuzhou mit seiner langen Geschichte ist eine Stadt, in der die Teekultur tief verwurzelt ist. Der hier produzierte Liubao-Tee ist einer der berühmtesten Schwarztees Chinas. Der Liubao-Tee-Kulturtourismus hat sich zu einem Hotspot entwickelt, der zahlreiche Besucher anzieht, die in die Stadt Liubao im Kreis Cangwu, dem Ursprungsort des Liubao-Tees, kommen, um die alten Teehandelsrouten zu erkunden und die Entwicklungsgeschichte des Liubao-Tees zu verfolgen. Er hat die Kultur- und Tourismusbranche von Wuzhou auf ein neues Niveau gehoben.

Quelle: Wuzhou Municipal Bureau of Culture and Tourism